Житель Артемовска рассказал об обстрелах города украинскими военными

Житель Артемовска: ВС Украины с июня 2022 года обстреливали жилые кварталы города из «блуждающих минометов» на пикапах

Украинские войска с июня 2022 года обстреливали жилые кварталы Артемовска из других районов города, используя «блуждающие минометы» на пикапах, рассказал эвакуированный из города рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин.

Житель Артемовска рассказал, что лично видел белые пикапы Mitsubishi, в кузове которых стоял миномет – «восьмидесятка» или 120-й. По его словам, украинские военные передвигались скрытно, без шевронов и других опознавательных знаков, в темное время суток, в основном ночью, и стреляли из минометов по городу, передает РИА «Новости».

Чекалин уточнил, что это было в июне, июле, августе и сентябре 2022 года. Он также рассказал, что в сентябре 2022 года вместе с отцом стал свидетелем гибели от такой мины двух парней – один погиб сразу, а второго забрали медики, но он умер в больнице.

Ранее житель Артемовска Дмитрий Чекалин рассказал об огневых позициях ВСУ в домах, образовательных и медицинских учреждениях. Днем ранее другой эвакуированный житель города Владимир Кузнецов рассказал о зверствах ВСУ за отказ уехать на Украину.