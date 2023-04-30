На главу УПЦ у Киево-Печерской лавры в Киеве пытались напасть радикалы

Союз православных журналистов Украины: Радикалы пытались напасть у лавры в Киеве на главу УПЦ митрополита Онуфрия

Группа радикально настроенных лиц попыталась напасть на предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия неподалеку от Киево-Печерской лавры, сообщили в Союзе православных журналистов Украины (СПЖ).

В Союзе православных журналистов Украины сообщили, что 29 апреля 2023 года возле Киево-Печерской лавры группа радикалов попыталась напасть на блаженнейшего митрополита Онуфрия, который вышел из храма Агапита Печерского, передает ТАСС.

На видео, опубликованном СПЖ, более десятка противников УПЦ преследовали митрополита Онуфрия после окончания молитвы в храме. Они пытались заблокировать автомобиль предстоятеля УПЦ, выкрикивая провокационные лозунги. По информации СПЖ, охрана монастыря и полиция оградили главу канонической церкви от агрессивно настроенных лиц, предотвратив нападение.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что кампания Киева против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), принявшая форму тотального запрета канонической церкви, вышла на абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень.