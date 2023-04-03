Небензя указал на избирательную реакцию Запада в деле с убийством Татарского

Реакция Запада на убийство военного корреспондента Владлена Татарского показала избирательность к происшествиям вокруг журналистов, заявил полпред России при ООН Василий Небензя.

Он указал на отсутствие какой-либо реакции со стороны международного сообщества, ООН и журналистских организаций на инцидент в Петербурге, передает ТАСС.

Небензя заявил, что «имеет место определенная избирательность в подходе» к происшествиям с журналистами. Так, он сравнил ситуацию с задержанием по подозрению в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Мужчину задержали в Екатеринбурге. По вменяемой ему статье может грозить до 20 лет лишения свободы.

Напомним, Владлен Татарский погиб 2 апреля в кафе в Петербурге, где произошел взрыв. Также 33 человека пострадали, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии.