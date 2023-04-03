СМИ: Подозреваемую в теракте Трепову решили этапировать в Москву

«Фонтанка» сообщила о переводе подозреваемой в теракте Треповой в Москву

Задержанную в понедельник Дарью Трепову этапируют в Москву, девушку подозревают в организации теракта в кафе в центре Петербурга.

Из внутреннего здания Следственного комитета выехала спецмашина с Треповой и направилась в сторону аэропорта, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.

Позже в аэропорту Пулково приземлился борт специального летного отряда (СЛО) «Россия» из Москвы. Через 15 минут приземлился еще один легкомоторный самолет СЛО.

Отмечается, что оба самолета, Falcon и Airbus, давно находятся в авиапарке СЛО. Под флагом этого отряда также летают самолеты ФСБ.

Ранее днем Трепова была задержана на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга.

Напомним, накануне при взрыве в кафе погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Также пострадали 33 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.