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Захарова: Причастность к гибели Татарского станет еще одним свидетельством террора Украины
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Причастность Украины к теракту в петербургском кафе, где в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский, станет еще одним подтверждением использования Киевом террористических методов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что российские следственные органы занимаются расследованием этого преступления. «Уверены, что все виновные понесут наказание. Причастность киевского режима к данной кровавой акции станет еще одним подтверждением использования им террористических методов», – отметила дипломат, передает ТАСС.
По ее словам, государства и международные организации, которые действительно осуждают терроризм и ратуют за безопасность работы журналистов и блогеров, обязаны дать принципиальную оценку этому вопиющему террористическому акту.
Напомним, 2 апреля в кафе в Петербурге произошел взрыв, погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Кроме того, 33 человека пострадали, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии.
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Новиков поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге
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Бывший игрок «Что? Где? Когда?», юрист Илья Новиков (признан в РФ иноагентом) опубликовал насмешливый комментарий по поводу взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин).
В публикации на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Новиков вспомнил о том, как была убита Дарья Дугина в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. «Одним не нравилось, что взорвали дочку Дугина, потому что «причем тут дети», другие теперь недовольны, что Татарского взорвали в кафе, «потому что могли пострадать посторонние люди», – пишет бывший игрок ЧГК.
«Вам вообще возможно угодить? Или что теперь, никого уже не взрывать?» – задается циничными вопросами Новиков. Его слова приводит канал «360».
Новиков (родился 11 февраля 1982 года) был игроком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» с 2002 по 2016 год, обладатель Бриллиантовой совы (2014) и двух Хрустальных сов (2004, 2014). В 2019 году стал адвокатом бывшего президента Украины Петра Порошенко. С 2021 года живет и работает в Киеве, вступил в ряды «территориальной обороны Киева». В ноябре 2022 года внесен в России в список иностранных агентов, объявлен в уголовный розыск.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Глумившегося над певчей Лавры в Киеве увезли в больницу
УПЦ сообщила о госпитализации без признаков жизни одного из глумившихся над певчей Киево-Печерской лавры Екатериной Ершовой
Одного из противников канонической Украинской православной церкви, глумившегося над певчей хора Киево-Печерской лавры Екатериной Ершовой, сразу после «танцев» госпитализировали, признаков жизни он не подавал, сообщила Украинская православная церковь со ссылкой на очевидцев.
«Пусть Всемилостивый Господь пошлет этому человеку прощение и исцеление», – говорится в сообщении УПЦ в Telegram.
Напомним, в интернете было опубликовано видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви возле Киево-Печерской лавры. Позднее стало известно, что это поэтесса и бард Екатерина Ершова.
Китай впервые за почти 60 лет изменил позицию по Курилам
Kyodo: Китай впервые с 1964 года поменял позицию по Курилам, заняв нейтралитет
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Китай впервые за почти 60 лет поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, сообщают японские СМИ.
По информации агентства Kyodo, которое ссылается на источники, близкие к китайской стороне, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в марте в Москве встречи с главой российского государства Владимиром Путиным указал, что Китай «не будет занимать позицию ни одной из сторон» по вопросу территориальной принадлежности южной части Курил.
При этом Kyodo напоминает, что бывший председатель КНР Мао Цзэдун в 1964 году выражал поддержку Японии по данному вопросу, и с тех пор Китай не поднимал эту тему, передает ТАСС.
В Японии считают, что изменение позиции Пекина «укрепит уверенность» России, в результате, по оценке японской стороны, это еще больше затруднит переговоры о заключении мирного договора между Москвой и Токио.
Кроме того, на саммите в Москве российская сторона предложила Китаю инвестировать в Курильские острова, которые имеют статус территориальной Особой экономической зоны.
Между тем японское правительство вернуло понятие «незаконной оккупации» относительно южной части российских Курильских островов. Такая формулировка появилась в итоговом заявлении участников «Общенационального митинга за возвращение северных территорий».
Трепова призналась в доставке статуэтки со взрывным устройством на встречу с Татарским
Задержанная по подозрению в причастности к убийству Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что принесла на встречу с военкором статуэтку, которая взорвалась.
Об этом девушка рассказала на видео, опубликованном пресс-центром МВД России.
«Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась», – приводит ее слова ТАСС.
На вопрос о том, за что она задержана, Трепова сказала, что за «пребывание на месте убийства Владлена Татарского».
Напомним, по данным НАК, теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (иноагент, экстремистская организация) Алексея Навального, активной сторонницей которого являлась Трепова, задержанная ранее в понедельник. В результате взрыва пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Эрдоган объявил свои двери закрытыми для «посла Байдена»
Эрдоган объявил свои двери закрытыми для посла США в Анкаре Флейка
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре Джеффри Флейка, который провел встречу с единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах в Турции Кемалем Кылычдароглу.
Советник кандидата по внешней политике Унал Чевикез сообщил, что встреча состоялась по инициативе Флейка. Эрдоган, обращаясь к послу, заявил: «Как тебе не стыдно, думай головой».
По словам Эрдогана, «собеседником» посла в Турции должен быть президент страны.
«С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом?» – сказал Эрдоган, подчеркнув, что его «двери закрыты» для Флейка, тот «больше не сможет войти». «Почему? Пусть знает свое место», – заявил Эрдоган.
Он добавил: «Пусть знает, как должен работать посол. Если не знает этого, не сможет войти в эту дверь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Star.
Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.
Газета Hurriyet сообщила, что исход всеобщих выборов в стране на фоне конфликта в оппозиции предрешен, Эрдоган будет переизбран с большим числом голосов.
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Зеленский отреагировал на убийство Татарского
Зеленский об убийстве Татарского: Я не думаю о том, что происходит в России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает об убийстве военкора Владлена Татарского, так как его не волнует происходящее в России.
«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия», – сказал он.
Зеленский заявил, что вместо этого думает об Украине, передает РИА «Новости».
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская).
Задержана подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Трепова
СК: Подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Дарья Трепова задержана
Сотрудники Следственного комитета совместно с оперативными службами задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге и гибели военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
СМИ ранее сообщали, что Татарский лично знал Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в Петербурге.
Вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом
Bild: Вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Киев с неожиданным визитом
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник утром прибыл в Киев с «неожиданным» визитом, сообщают немецкие СМИ.
По данным таблоида Bild, по прибытии на Украину «с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса» Хабек заявил, что в интересах Европы, чтобы Украина в будущем стала «экономически сильным партнером».
Сообщается, что в ходе визита на Украину он намерен обсудить восстановление страны, а также сотрудничество в энергетической сфере, передает РИА «Новости».
Хабек посещает Украину впервые с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция.
Ранее Хабек выступил против поставок Киеву истребителей.
В конце прошлого года он заверял, что Берлин продолжит производить боеприпасы для зенитных самоходных установок «Гепард», а также предоставит Киеву дальнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T для «победы над Россией на поле боя».
ВСУ скопили группировку для наступления в Запорожской области
Рогов: Украинские войска скопили группировку для наступления в Запорожской области
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Вооруженные силы Украины скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил РИА «Новости», что ВСУ располагают достаточным количеством боевиков и вооружений, чтобы «попереть» на запорожском участке фронта. «Мы ждем их в любой момент», – сказал он.
По словам Рогова, российская разведка получает данные о поставках новой бронетехники, в том числе западной. Запад, подчеркнул он, подталкивает украинского президента Владимира Зеленского к наступлению, требуя продемонстрировать эффективность западной военной помощи.
Причем, как отметил Рогов, Запад хочет получить быстрые результаты, ему нужны боевые действия с большим числом жертв.
Также Рогов рассказал, что в украинских СМИ появилась серия заказных статей о Запорожской области, в которых идет подготовка общественного мнения к возможному наступлению. «С точки зрения пиара это подсветка Запорожского направления, чтобы там реализовать какую-то мерзость», – сказал он, отметив, что Киев проводит информационно-психологическую операцию, чтобы снизить моральный дух российских военнослужащих.
«Но наших ребят не испугать. Врагу будет дан жесткий отпор», – заверил Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что молодые немецкие наемники появились на Запорожском направлении.
Арестован мочившийся на икону блогер Стасик Кудрявый
Блогера Станислава Базарова (Стасик Кудрявый) арестовали по делу об оскорблении чувств верующих и изготовлении порно, сообщила пресс-секретарь Преображенского суда столицы Алиса Закутняя.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Базарова до 30 мая, сказала Закутняя, передает РИА «Новости».
Она уточнила, что ему предъявили обвинение по обеим статьям.
На блогера завели дело после того, как он в своем Telegram-канале помочился на икону и поцеловал ее.
После этого ролика Базаров заявил, что не намерен уезжать из России и готов бороться за свои права. Через некоторое время у него в канале появилось видео из самолета и ролик, где блогер общается с человеком в форме с паспортом в руке. В конечном итоге Базарова задержали.
До этого Базарова уже арестовывали на 14 суток за то, что после новогодних праздников он помочился в метро Москвы, после чего протер это место своим лицом.
Над администрацией Артемовска подняли российский флаг с посвящением Татарскому
Пригожин сообщил о поднятом над администрацией Артемовска российском флаге с посвящением Татарскому
Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память», сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин, слова которого приводятся на странице его компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что российский флаг и флаг «вагнеровцев» подняли на «городской администрации Бахмута (украинское название города)». Как заявил Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, украинские силы «сосредоточены в западных районах» города.
Напомним, по словам Пригожина, бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования.
Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Кроме того, в результате взрыва пострадали 30 человек, в том числе ребенок.
Стало известно о личном знакомстве Татарского с предполагаемой убийцей
SHOT: Погибший военкор Татарский лично знал предполагаемую убийцу Трепову
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Военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), погибший в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, лично знал Дарью Трепову, объявленную в розыск по подозрению в причастности к организации его убийства, пишут СМИ.
Под именем Настя девушка неоднократно ходила на творческие вечера военкора и дарила ему открытки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что именно по этой причине ей разрешили занести в помещение статуэтку, которую организаторы по соображениям безопасности просили оставить при входе.
По информации издания, Татарский предлагал девушке место рядом с ним, однако гостья выбрала самое дальнее место.
Также сообщается, что при взрыве военкор взял удар на себя, закрыв от взрыва других участников встречи.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Трепову, подозреваемую в причастности к произошедшему, объявили в розыск. При взрыве пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Появилась информация о задержании подозреваемой в убийстве Владлена Татарского
Источник: По подозрению в убийстве Владлена Татарского задержана жительница Петербурга
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По подозрению в убийстве общеопасным способом военкора Владлена Татарского задержана жительница Санкт-Петербурга.
«Интерфакс» со ссылкой на источник называет имя подозреваемой – Дарья Трепова.
Как сообщает источник 78.ru, сотрудники полиции выехали на место ее проживания. Издание указывает, что девушку и ее супруга задерживали на акциях против специальной военной операции России на Украине. Кроме того, она «переводила деньги организации, признанной экстремистской». По предварительным данным, в 17.17 она зашла в кафе с коробкой.
Напомним, в результате взрыва в кафе «Стрит-бар» в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Кроме того, пострадали не менее 25 человек, состояние шести из них оценивается как тяжелое.
Ряд СМИ сообщал, что во время творческого вечера Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. По другой версии, взрывное устройство было заранее заложено в кафе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обстоятельства резонансного преступления в Петербурге наводят на мысли о работе украинских спецслужб.
В Британии представили, что Россия сделает с захваченными танками Challenger
Подполковник Кроуфорд: Демонстрация захваченного танка Challenger в Москве ударит по репутации Британии
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Захват российскими военнослужащими поставленных вооруженным силам Украины британских танков Challenger 2 навредит репутации Великобритании, считает подполковник Стюарт Кроуфорд.
Кроуфорд в статье для Express призвал представить эффект «трофейного, неповрежденного Challenger 2, выставленного напоказ на Красной площади в Москве», передает радио Sputnik.
Подполковник британских вооруженных сил считает, что Россия будет стремиться захватить или уничтожить такие танки.
Он признает, что Challenger 2 не являются новой, передовой техникой. Эти танки, по его словам, представляют собой грозную машину, но с 1998 года, когда он поступил на вооружение, ему не хватало крупных обновлений, и его, вероятно, можно считать приближающимся к устареванию, пишет Кроуфорд.
Ранее китайские СМИ писали, что британские танки Challenger 2, которые должны поступить на Украину в ближайшее время, оснащены таким образом, что в большинстве случаев они совершенно бесполезны.
НАК выявил причастность спецслужб Украины и ФБК к убийству Татарского
НАК: Убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением сторонников ФБК Навального
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Теракт, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
В заявлении НАК говорится, что Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности к взрыву в Петербурге, является активной сторонницей так называемого Фонда борьбы с коррупцией* Навального, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Трепова задержана.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер российского военного корреспондента Владлена Татарского. Военкор погиб, пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что взрывное устройство принесла одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка – подарок Татарскому.