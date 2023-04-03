Россия приостановила выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ

Совет Госдумы решил приостановить выплату взносов России в бюджет ПА ОБСЕ

Совет Госдумы принял решение о приостановке выплаты со стороны России взносов за 2023 год в бюджет Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Володин, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале Госдумы, сообщил, что по итогам рассмотрения в Думе соответствующего вопроса принято решение выплату взносов за 2023 год приостановить и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году.

Очередное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходило 23–24 февраля 2023 года в Вене. В ноябре 2022 года постоянный комитет ПА ОБСЕ рассматривал вопрос о приостановке членства России в этой организации, но решения принять не смог. Украина после этого объявила бойкот ПА ОБСЕ.

Осенняя сессия ПА ОБСЕ проходила в Варшаве с 24 по 26 ноября. Россия не принимала в ней полноценного участия, поскольку Варшава отказала российским делегатам во въездных визах.