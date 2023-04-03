Покушение в Мелитополе на Зубарева связали с его работой

Рогов связал покушение на Зубарева с его запланированной работой на международных площадках

Покушение на бывшего главу администрации поселка Акимовка Максима Зубарева, который попал в больницу в тяжелом состоянии после теракта в Мелитополе, может быть связано с его предстоящей работой на международных площадках. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, через несколько дней у Зубарева была запланирована встреча в Москве на высокой площадке, предоставляемой МИД России, где он вместе с Роговым должны были представлять новые регионы России, сказал Рогов в комментарии ТАСС.

Также отмечается, что Зубарев противостоял режиму Петра Порошенко после 2014 года и режиму президента Владимира Зеленского.

Рогов связал этот теракт с желанием запугать людей, подорвать мирную жизнь.

Напомним, машина Зубарева была взорвана в Мелитополе в понедельник утром.