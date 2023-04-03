В США заявили о сборе китайским аэростатом данных с военных объектов

NBC: Сбитый над Южной Каролиной китайский аэростат собирал данные с военных объектов США

Китайский аэростат, который был сбит над штатом Южная Каролина 4 февраля, собирал данные с ряда военных объектов в США, сообщил канал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников и бывшего представителя американской администрации.

По данным СМИ, управление аэростатом велось из Китая. Аппарат несколько раз пролетел над рядом объектов и передавал данные Пекину в режиме онлайн, передает ТАСС.

Источники телеканала предполагают, что аэростат, скорее всего, передавал электронные сигналы, которые мог собирать с систем коммуникаций персонала объектов или систем вооружений.

Ранее сообщалось, что в обломках сбитого в США китайского аэростата нашли электронный механизм и датчики.