Вынесен приговор нидерландскому футболисту из ФК «Урал» за ДТП

Вынесен приговор нидерландскому футболисту Влуту из ФК «Урал» за смертельное ДТП

В Нидерландах осудили футболиста российского ФК «Урал» Рая Влута за смертельную дорожную аварию и лишили его прав, сообщает нидерландский портал AD.

Влута приговорили к двум с половиной годам заключения, прокуратура просила для него срок в три с половиной года лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на AD.

Также спортсмена лишили права управлять транспортными средствами на четыре года.

Авария с Влутом произошла в ноябре 2021 года, спортсмен, находясь в состоянии опьянения, стал участником аварии, в которой погиб четырехлетний ребенок. Обвинение отмечало, что футболист двигался на скорости 203 километра в час и не пытался затормозить или свернуть, чтобы не столкнуться с другой машиной, где был мальчик.