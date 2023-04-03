Конгрессмен: Власти США не должны финансировать прокси-войну с Россией на Украине

Конгрессмен Грин: Власти США не должны финансировать прокси-войну с Россией на Украине

Власти США должны продвигать мир на Украине, а не финансировать прокси-войну с Россией, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).

По ее словам, США нужно продвигать мир на Украине, а не финансировать прокси-войну с Россией, ведь Украина – это не 51-й штат США, передает ТАСС.

Грин выступила также против предоставления Вашингтоном финансовой помощи и оружия Киеву и заявила, что Вашингтон не защищает собственную границу и игнорирует проблемы американцев.

Ранее ведущий Такер Карлсон в эфире Fox News заявил, что финансирование, направляемое США киевскому режиму, должно было быть потрачено на решение внутренних проблем.