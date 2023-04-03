В Фонде президентских грантов рассказали об итогах работы за шесть лет

Общий бюджет поддержки социально значимых проектов некоммерческих организаций, полученной из Фонда президентских грантов и других источников, за шесть лет составил 117 млрд рублей.

За эти годы Фонд президентских грантов дал возможность реализоваться более чем 39 тыс. социально значимых проектов некоммерческих организаций, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С 3 апреля 2017 года Фонд является единым оператором государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций в России. По результатам собственных конкурсов фонда было поддержано 26 тыс. 190 проектов. Общая сумма предоставленных грантов составила 55 млрд рублей. Еще 41 млрд рублей некоммерческие организации привлекли самостоятельно в качестве софинансирования. Президентские гранты получили НКО из 2 тыс. 45 населенных пунктов России.

Кроме того, по итогам конкурсов, проведенных при финансовой и организационной поддержке фонда (включая софинансирование региональных конкурсов для НКО), обеспечено финансирование еще 12 тыс. 810 проектов. Средства, выделенные фондом, составили 7,5 млрд рублей. Еще 13,5 млрд рублей – средства региональных бюджетов и бизнеса, а также ресурсы, привлекаемые самими некоммерческими организациями.

Таким образом, за шесть лет работы фонд дал возможность реализоваться более чем 39 тыс. проектов, их общий бюджет – 117 млрд рублей.

Фонд президентских грантов первым из государственных институтов развития прошел полную цифровизацию и начал публиковать информацию о результатах проектов, проводить их масштабную публичную оценку. В этой работе учитывается мнение благополучателей, общественных и государственных структур, независимых экспертов и заинтересованных граждан.

За время работы фонда публичную оценку уже прошли 17 тыс. 357 проектов. 79,8% из них были признаны реализованными успешно, 16,5% – удовлетворительно, и только 3,7% – неудовлетворительно.

В целях повышения качества проектов специалисты фонда с 2017 года провели 568 обучающих мероприятий, которые охватили 129 тыс. человек.