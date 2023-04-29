Религиовед: Слова Кураева из Литвы смешиваются с криками иноагентов

Религиовед Лункин: Слова Кураева из Литвы смешиваются с криками иноагентов

Из враждебного стана голос Кураева уже не звучит гласом праведника как раньше, он смешивается с криками иноагентов, заявил религиовед, политолог Роман Лункин.

По словам Лункина, в условиях украинского кризиса лишение Кураева сана стало значимым событием, но в основном для зарубежья. Он считает, что бывший священник встретил свою отставку среди «заклятых друзей РПЦ», белорусских оппозиционеров Шрамко и Василевича, не случайно.

«Из Литвы, как Курбский, Кураев теперь может писать письма с обличениями. Но из враждебного стана это уже звучит не как глас праведника как раньше. Теперь слова Кураева смешиваются с криками иноагентов, что и происходило с начала СВО. Кураев придирался к каждой запятой в проповедях патриарха», – написал политолог в своем Telegram-канале.

Религиовед считает, что в более мирное время Кураев так бы и находился в подвешенном состоянии, но СВО ускорила лишение его сана.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ, которым лишил священного сана протодиакона и блогера Андрея Кураева.

Напомним, в декабре 2020 года Епархиальный суд Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях Кураева и постановил лишить его сана. Патриарх ввел мораторий на вступление решения суда в силу, дав протодиакону Андрею время «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви». Кураев пообещал подумать над своей позицией.

Он был временно отстранен от богослужений в связи с публичным оскорблением памяти протоиерея Александра Агейкина, который в 2020 году скончался от осложнений после коронавируса.