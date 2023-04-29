В Сети высмеяли Кулебу за пост о «трибунале» над Россией

Пользователи Twitter (ограничен в России) высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию «трибунала» над Россией, и призвали его оставить русских в покое.

«Вот это коалиция», – иронично отметил один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что не может дождаться, когда «все украинские политики и пропагандисты предстанут перед судом за всю ложь, коррупцию, мошенничество и казнокрадство». В их числе читатель хотел бы видеть и Кулебу, передает РИА «Новости».

«Оставьте русских в покое, они нормальные», – написал один из комментаторов.

«Восьмидесяти процентам мира плевать на этот прозападный трибунал», – подытожили читатели.

Ранее в январе Европарламент (ЕП) призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине. Соответствующую резолюцию, не имеющую юридической силы, приняли на сессии ЕП в Страсбурге.

Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему провалилась идея ЕС устроить «трибунал над Россией»