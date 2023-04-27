Эрдоган заявил Путину о готовности поработать над инициативами по зерновой сделке

В Турции анонсировали появление Эрдогана в четверг на мероприятиях онлайн

Турецкий депутат подтвердил участие Эрдогана в четверг в мероприятиях

Турецкий лидер Тайип Эрдоган намерен выступить в четверг в различных мероприятиях, вопреки слухам о проблемах с его здоровьем, сообщают турецкие телеканалы и депутаты парламента страны.

Эрдоган примет участие в мероприятиях в формате онлайн, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телевидения.

Между тем один из депутатов правящей в Турции Партии справедливости и развития заявил, что президент примет участие в церемонии на атомной электростанции «Аккую» в четверг, сообщает ТАСС.

Между тем член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции и ректор Университета Алтынбаш заявил «Ленте.ру», что сообщения о том, что глава турецкого государства якобы перенес инфаркт, не соответствуют действительности. Он уточнил, что на самом деле Эрдоган заболел кишечным гриппом.