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27 апреля, четверг | Последнее обновление — 17:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую»
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Эрдоган заявил Путину о готовности поработать над инициативами по зерновой сделке
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг президенту России Владимиру Путину, что турецкая сторона готова поработать над новыми инициативами по зерновой сделке.
Турецкий лидер предложил создать рабочую группу, передает РИА «Новости».
Напомним, президенты в формате онлайн приняли участие в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую».
Ранее сообщалось, что 24 апреля ночью беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы для атаки на базу Черноморского флота. Район, откуда они направлялись, является частью гуманитарного коридора.
Позже в военном ведомстве России добавили, что инцидент ставит под угрозу очередное продление зерновой сделки.
В Турции анонсировали появление Эрдогана в четверг на мероприятиях онлайн
Турецкий депутат подтвердил участие Эрдогана в четверг в мероприятиях
Турецкий лидер Тайип Эрдоган намерен выступить в четверг в различных мероприятиях, вопреки слухам о проблемах с его здоровьем, сообщают турецкие телеканалы и депутаты парламента страны.
Эрдоган примет участие в мероприятиях в формате онлайн, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телевидения.
Между тем один из депутатов правящей в Турции Партии справедливости и развития заявил, что президент примет участие в церемонии на атомной электростанции «Аккую» в четверг, сообщает ТАСС.
Между тем член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции и ректор Университета Алтынбаш заявил «Ленте.ру», что сообщения о том, что глава турецкого государства якобы перенес инфаркт, не соответствуют действительности. Он уточнил, что на самом деле Эрдоган заболел кишечным гриппом.
Стало известно об отмене интервью Эрдогана четырем телеканалам
BirGun: Эрдоган отменил запланированные на четверг интервью четырем телеканалам
Турецкий президент Таийп Эрдоган решил отменить планировавшееся на четверг интервью четырем телевизионным каналам страны, сообщает газета BirGun.
Президент Турции должен был 27 апреля дать интервью четырем телеканалам в прямом эфире, но интервью отменили, передает ТАСС со ссылкой на BirGun
Ранее сообщалось, что у Эрдогана якобы произошел инфаркт, но член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что эта информация не соответствует действительности, и у главы государства желудочный грипп.
Сообщения об инфаркте у Эрдогана опроверг Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента, передает РИА «Новости».
В правящей в стране Партии справедливости и развития заявили, что президент в четверг в онлайн-режиме поучаствует в церемонии на АЭС «Аккую».
Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана
Глава Минздрава Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана после перенесенной инфекции
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Состояние здоровья турецкого лидера Тайипа Эрдогана после перенесенной инфекции улучшается, он скоро сможет продолжить предвыборную кампанию, об этом сообщил на телеканале ТРТ глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
По словам министра здравоохранения, в данный момент состояние здоровья президента оценивается, как очень хорошее, влияние инфекции на организм снизилось, передает ТАСС.
Как отметил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, Эрдоган крайне силен и полон энергии, готов в активному исполнению своих обязанностей, противоположная информация является фейком.
По информации канцелярии турецкого лидера, Эрдоган подключится к церемонии на АЭС «Аккую» в 16.00 мск.
Ранее Эрдоган заявил, что по совету врачей в среду отменил все публичные выступления, отмечает ТАСС.
Напомним, накануне турецкий президент прервал прямой телеэфир из-за признаков желудочного гриппа. «Благодарю всех, кто пожелал мне выздоровления в связи с легким недомоганием, произошедшим в эфире», – написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Названы сроки запуска первого блока АЭС «Аккую»
Глава Росатома заявил о планах запустить первый блок АЭС «Аккую» в следующем году
Физический пуск первого энергоблока АЭС «Аккую» планируется осуществить в следующем году, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
По словам академика, планируется вывести реактор на уровень мощности с минимальным контролем, чтобы выдавать электроэнергию уже в 2025 году, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» 27 апреля в режиме видеоконференции. В проектной компании «Аккую Нуклеар» пояснили, что топливо завезут на площадку сооружения АЭС и загрузят в хранилище.
Лихачев назвал число компаний, реализующих проект АЭС «Аккую»
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что боле 400 турецких компаний участвуют в реализации проекта АЭС «Аккую».
По его словам, образовался своеобразный кластер, передает РИА «Новости».
Лихачев отметил, что опыт сотрудничества с турецким ядерным промышленным кластером можно расширить и на другие международные проекты.
Сейчас первый энергоблок АЭС «Аккую» наполняется оборудованием, на втором установлен корпус реактора, на третьем монтируют ловушку расплава, а на четвертом идет армирование фундамента главного здания и продолжается изготовление оборудования.Ранее сообщалось, что в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» приняли участие президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.
«Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуют при участии России и Турции.
Песков: Путин и Эрдоган проведут разговор перед церемонией завоза топлива на «Аккую»
Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую», сообщили в Кремле.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что разговор состоится ориентировочно в 15.00 мск. Сама церемония, по словам представителя Кремля, пройдет в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган сообщил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным. При этом позднее стало известно, что турецкий президент отменил интервью четырем телеканалам страны.
Эрдоган подключился онлайн к церемонии на АЭС «Аккую»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после недомогания вышел к общественности, и подключился онлайн к церемонии на АЭС «Аккую».
Эрдоган после болезни появился в прямом эфире, подключившись к церемонии на АЭС «Аккую», передает РИА «Новости».
Он вместе с президентом России Владимиром Путиным принимает участие в церемонии доставки ядерного топлива на станцию по видеосвязи.
Ранее президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры.
До этого Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана.
Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщает телеканал ТРТ.
Темы, которые обсуждались лидерами, не уточняются, сообщает ТАСС.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую».
Путин принимает участие в церемонии по случаю завоза российского топлива на АЭС «Аккую»
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Российский лидер Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».
В церемонии также участвуют генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщается на сайте Кремля.
Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.
«Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Строительство четырехблоковой АЭС с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+ полностью финансируется российской стороной. Это первый в мировой атомной отрасли проект, реализуемый по схеме Build-Own-Operate («строй – владей – эксплуатируй»). Управлять станцией будут прошедшие обучение в России местные специалисты, передает ТАСС.
Станция «Аккую» способна выдержать подземные толчки магнитудой 9, что стало особенно актуальным в связи с февральскими разрушительными землетрясениями в Турции.
Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления
Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров пожелал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану скорейшего выздоровления, сообщили в канцелярии турецкого президента.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган решил отменить планировавшееся на четверг интервью четырем телевизионным каналам страны. До этого сообщалось, что у Эрдогана якобы произошел инфаркт, но член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что эта информация не соответствует действительности, и у главы государства желудочный грипп.
Эрдоган заявил Путину о возможности новых инициатив по Украине
Канцелярия президента Турции: Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Украине и зерновую сделку
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в четверг обсуждали ситуацию на Украине, турецкий лидер заявил о возможности новых инициатив по Украине в рамках рабочей группы, «которую предлагается создать».
Сообщается, что президент Эрдоган выразил благодарность президенту России Путину за его вклад в строительство атомной электростанции «Аккую», где в четверг состоится первая церемония завоза ядерного топлива.
Кроме того, по данным турецкий стороны, в ходе разговора «были оценены развитие событий» в ходе конфликта на Украине и «работа в контексте зернового соглашения», передает РИА «Новости».
В Кремле ранее сообщали, что российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую».
Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции
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Президент России Владимир Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран.
На церемонии доставки ядерного топлива на станцию, Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран, передает РИА «Новости».
«Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе», – заявил Путин.
Напомним, российский лидер Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».
Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.
Путин предложил Турции помочь материалами для восстановления после землетрясения
Россия готова помочь материалами для восстановления Турции после землетрясения, заявил президент Владимир Путин.
«Мы отдаем отчет в том, какие сложные задачи приходится сейчас решать турецкому правительству, президенту Турции по восстановлению инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и готовы и дальше оказывать турецким партнерам необходимую помощь и содействие», – приводит его слова РИА «Новости».
Российский лидер отметил, что в ближайшем будущем помощь будет выражаться в поставке стройматериалов. «В частности, принято решение в ближайшее время поставить в Турцию крупную партию российских стройматериалов», – заявил Путин.
Глава государства отметил, что Россия всегда готова протянуть турецким партнерам руку дружеской поддержки, предает ТАСС.
В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.
В марте Путин обсуждал с Эрдоганом последствия сильного землетрясения в Турции, а именно – поставки строительных материалов в республику для восстановления разрушенных зданий.
Путин: РФ сделает все возможное для удовлетворения потребностей Турции в природном газе
Путин: Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе
Президент России Владимир Путин заявил, что мировые цены на газ будут расти.
Он также добавил, что Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе, передает РИА «Новости».
В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что АЭС «Аккую» будет способствовать снижению импорта природного газа на 1,5 млрд долларов в год, а также окажет положительное влияние на увеличение национального дохода Турции.
Напомним, Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».
Эрдоган поблагодарил Россию и Путина за строительство АЭС «Аккую»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от своего имени и от лица турецкого народа поблагодарил Россию и Путина за строительство АЭС «Аккую».
Эрдоган заявил, что АЭС после доставки топлива приобрела статус ядерного объекта, все четыре реактора на «Аккую» заработают к 2028 году, передает ТАСС.
Он заявил, что европейская комиссия признала ядерную энергию «зеленой энергетикой» и устранила колебания.
«Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.
Президент Турции выразил надежду, что электростанция обеспечит 10 процентов потребления электроэнергии в стране.
По словам Эрдогана, АЭС «Аккую» является самым крупным совместным с Россией капиталовложением страны.
Ранее президент России Владимир Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран.
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