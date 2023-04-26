Сенатор Долгов: Я не вижу разницы между «азовцами» и «басаевцами»

Расстрел российских пленных французскими наемниками из «Азова» и планы этой террористической организации по захвату малых городов для торга роднит неонацистов с северокавказскими террористами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов.

«Я не вижу разницы между Басаевым, Зеленским и его окружением. Их роднит использование своего и чужого мирного населения для террористических целей, а также зверское отношение к пленным. Для США и НАТО что «басаевцы», что «азовцы» – просто «торпеды» против России. Но им стоит помнить, что после Первой чеченской кампании была и Вторая», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«То же самое можно сказать и о тактике, которая представлена на страницах The Washington Post. Украинские формирования и так взяли города Донбасса в заложники, причем еще до того, как ДНР вошла в состав России. Они блокировали выход гражданского населения из городов, обстреливали их. Поэтому нам, с одной стороны, не стоит недооценивать их планы, а с другой стороны – надо использовать наш опыт решения этих задач и борьбы с террором», – добавил сенатор.

«Что касается военных преступников, которые расстреляли пленных – да, сейчас во Франции идет процесс, но я не верю во французское правосудие. Допускаю, что в ближайшее время они, как и многие другие наемники, вновь попадут на фронт. И вот тогда нашим спецслужбам необходимо их поймать и передать в руки следствия. Их имена должны быть названы в рамках будущего международного трибунала в новых регионах России», – добавил Долгов.

«Параллельно с этим, конечно, Москва должна задействовать стандартные международные механизмы для привлечения преступников к ответственности. Формальности необходимо соблюсти. Я сомневаюсь в том, что Париж выдаст нам этих убийц, но мы должны представить доказательную базу по этим боевикам и показать ее всему миру», – отметил сенатор.

Ранее в России начали расследовать преступления, совершенные французскими наемниками в отношении военнопленных РФ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета. Отмечается, что европейцы участвовали в боях на стороне Украины в рядах полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией) и 92-й бригады ВСУ. При этом один из иностранцев опубликовал фото казни, на которых солдат расстреливают в упор.

Карателями, вероятно, оказались двое наемников-неонацистов: Гийом Андреони и Алан Винерон. Оба открыто признавали себя поклонниками Гитлера и дивизии СС «Карл Великий», сообщает издание «Российская газета». Недавно «защитники» Украины вернулись домой, во Францию, где у них также возникли проблемы с законом: военных задержали и теперь им грозит 15 месяцев тюрьмы.

Но единственная претензия властей к солдатам – это незаконный ввоз оружия. Между тем, сам Алан Винерон признался в содеянном, выложив фотографии расстрелянных пленных. «Я все еще жив и счастлив поделиться своим опытом по искоренению большевиков и коммунистов в нашей прекрасной Европе!», – писал каратель в Telegram-канале.

При этом в западных СМИ продолжаются попытки обелить репутацию боевиков «Азова», причем это касается мейнстримной прессы. Так, издание The Washington Post использует эпитеты «прославленное» и «высококлассное» при описании подразделения. «Украинское командование назвало их «героями нашего времени», – подчеркивает газета.

Врио командира полка майор Богдан Кротевич заявляет, что подразделение оставило политические амбиции и проводит тщательное расследование любых случаев экстремизма. В материале также приводится мнение Майкла Колборна, автора книги о движении «Азов». По его мнению, в этой организации происходит переориентация с идеологии на военную эффективность.

С другой стороны, тот же Кротевич в интервью пошел еще дальше и предложил использовать тактику северокавказских боевиков для захвата малых городов России.

«Отвечая на вопрос о предстоящем наступлении, Кротевич сослался на Первую чеченскую войну, когда чеченские силы приняли стратегию захвата небольших русских городов, чтобы использовать их в качестве рычага для возвращения территорий, удерживаемых русскими. Он предположил, что Украина может сделать то же самое», – пишет WP.

Как вспоминает в этой связи издание «Коммерсант», 9 января 1996 года чеченские силы вошли в город Кизляр в Дагестане и взяли в заложники более 3 тыс. человек, требуя вывести российские войска из Чечни и прекратить боевые действия. А в июне 1995 года группа боевиков под командованием Шамиля Басаева шесть суток удерживала больницу в Буденновске в Ставропольском крае, требуя прекратить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с правительством Джохара Дудаева.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Франция и США должны ответить за расстрел российских пленных.