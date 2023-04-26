Франция должна ответить за расстрел российских пленных

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Российский МС-21 нарасхват Сергей Бобылев/ТАСС
Отечественный лайнер МС-21 обойдется как минимум вдвое дешевле его западных конкурентов – самолетов Boeing и Airbus. Его цена изначально ниже, плюс государство хочет осознанно поддержать авиационную отрасль, чтобы авиакомпаниям не пришлось резко повышать стоимость авиабилетов из-за огромных затрат на обновление авиапарка. Проблем со спросом на новый отечественный лайнер нет.  Подробности...
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Американцам предложен выбор между третьей мировой и второй гражданской

Второй срок Байдена закончится мировой войной, уверен Трамп REUTERS/Jonathan Ernst
80-летний президент США Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на второй срок. Если участие в выборах будет возможно для него физически, в финале избирательной гонки он наверняка сойдется с Дональдом Трампом. Перспектива выбора из этих двух вызывает у опрошенных американцев в основном изнеможение (38%), страх (29%) и грусть (23%), но есть для них перспективы и похуже.  Подробности...
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СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова

Эксперты считают систему управления флотом слишком громоздкой Вадим Савицкий/РИА Новости
Четыре флота России и Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и переподчинены Главкомату ВМФ. Таким образом, как считают эксперты, в России может быть восстановлена структура управления флотами, которая исчезла во времена министра обороны Анатолия Сердюкова. В чем заключаются особенности предыдущей и нынешней реформ и какой должна быть система управления флотами в идеале?  Подробности...
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«Защитник ЕС» направился в Африку за боевым опытом

Германия собралась ввести войска в Судан CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС
Германия отправит 1,6 тыс. военнослужащих в Судан. До этого бундесвер держался в стороне от крупных зарубежных миссий, не считая Афганистана. Однако курс на милитаризацию, взятый канцлером Олафом Шольцем, заставляет менять стратегию на ходу. Для чего Берлину необходима эта операция и готовы ли к ней немецкие военные? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Шаман попал под огонь своих

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
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Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Из Европы вроде бы приходят обнадеживающие для России новости. Во всяком случае, протесты там становятся всё более массовыми. Но пока их явно недостаточно, чтобы изменить европейскую политику. Подробности...
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Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Никол Пашинян не сумасшедший и не мазохист. Все его действия по сдаче армянских территорий, граждан и интересов служат высшей цели, указанной ему его зарубежными друзьями и инвесторами, вложившимися в его сначала журналистскую, а потом политическую карьеру. Подробности...
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    Франция должна ответить за расстрел российских пленных

    Французские наемники расстреляли троих российских военнопленных
    		  
    26 апреля 2023, 19:05
    Фото: REUTERS/Marko Djurica
    Текст: Валерия Вербинина,
    Евгений Поздняков,
    Дарья Волкова

    Французские наемники, входившие в состав полка «Азов», расстреляли российских военнопленных. Свои действия они обосновали искоренением «большевиков и коммунистов». Параллельно с этим в западной прессе началась реабилитация нацистского прошлого «Азова» и его героизация, хотя ранее даже США пытались откреститься от поддержки полка. Как России следует реагировать на подобные события?

    В России начали расследовать преступления, совершенные французскими наемниками в отношении военнопленных РФ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета. Отмечается, что европейцы участвовали в боях на стороне Украины в рядах полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией) и 92-й бригады ВСУ. При этом один из иностранцев опубликовал фото казни, на которых солдат расстреливают в упор.

    Карателями, вероятно, оказались двое наемников-неонацистов: Гийом Андреони и Алан Винерон. Оба открыто признавали себя поклонниками Гитлера и дивизии СС «Карл Великий», сообщает издание «Российская газета». Недавно «защитники» Украины вернулись домой во Францию, где у них также возникли проблемы с законом: военных задержали, и теперь им грозит 15 месяцев тюрьмы.

    Но единственная претензия властей к солдатам – это незаконный ввоз оружия. Между тем сам Алан Винерон признался в содеянном, выложив фотографии расстрелянных пленных. «Я все еще жив и счастлив поделиться своим опытом по искоренению большевиков и коммунистов в нашей прекрасной Европе!» – писал каратель в Telegram-канале.

    При этом в западных СМИ продолжаются попытки обелить репутацию боевиков «Азова», причем это касается мейнстримной прессы. Так, издание The Washington Post использует эпитеты «прославленное» и «высококлассное» при описании подразделения. «Украинское командование назвало их «героями нашего времени», – подчеркивает газета.

    В статье также указывается, что ультранационалистическая идеология полка якобы остается в прошлом. Отмечается, что новобранцы добровольно вступают в ряды формирования не из-за правых взглядов, но лишь потому, что боевики «Азова» сумели продемонстрировать отличные боевые навыки.

    Врио командира полка майор Богдан Кротевич заявляет, что подразделение оставило политические амбиции и проводит тщательное расследование любых случаев экстремизма. В материале также приводится мнение Майкла Колборна, автора книги о движении «Азов». По его мнению, в этой организации происходит переориентация с идеологии на военную эффективность.

    Фактически, в статье недвусмысленно делается вывод о том, что «Азов» переродился в абсолютно новое формирование, поэтому нацистские корни организации больше якобы не имеют никакого значения. С другой стороны, тот же Кротевич в интервью пошел еще дальше и предложил использовать тактику северокавказских боевиков для захвата малых городов России.

    «Отвечая на вопрос о предстоящем наступлении, Кротевич сослался на Первую чеченскую войну, когда чеченские силы приняли стратегию захвата небольших русских городов, чтобы использовать их в качестве рычага для возвращения территорий, удерживаемых русскими. Он предположил, что Украина может сделать то же самое», – пишет WP.

    Как вспоминает в этой связи издание «Коммерсант», 9 января 1996 года чеченские силы вошли в город Кизляр в Дагестане и взяли в заложники более 3 тыс. человек, требуя вывести российские войска из Чечни и прекратить боевые действия. А в июне 1995 года группа боевиков под командованием Шамиля Басаева шесть суток удерживала больницу в Буденновске в Ставропольском крае, требуя прекратить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с правительством Джохара Дудаева.

    При этом «Азов» – не единственная структура, которую вдохновляют террористы из 90-х.

    Например, в марте несколько групп украинских боевиков атаковали Брянскую область. Их вылазку президент России квалифицировал как теракт. Террористы представились «Русским добровольческим корпусом», который тесно сотрудничает с ВСУ и местной разведкой. При этом действия организации были схожи с вылазками террористов, то есть Брянскую область атаковали по-басаевски.

    «Я не вижу разницы между Басаевым, Зеленским и его окружением. Их роднит использование своего и чужого мирного населения для террористических целей, а также зверское отношение к пленным. Для США и НАТО что басаевцы, что азовцы – просто «торпеды» против России. Но им стоит помнить, что после Первой чеченской кампании была и Вторая», – сказал газете ВЗГЛЯД Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

    «То же самое можно сказать и о тактике, которая представлена на страницах The Washington Post. Украинские формирования и так взяли города Донбасса в заложники, причем еще до того, как ДНР вошла в состав России. Они блокировали выход гражданского населения из городов, обстреливали их. Поэтому нам, с одной стороны, не стоит недооценивать их планы, а с другой стороны – использовать наш опыт решения этих задач и борьбы с террором», – добавил сенатор.

    «Что касается военных преступников, которые расстреляли пленных – да, сейчас во Франции идет процесс, но я не верю во французское правосудие. Допускаю, что в ближайшее время они, как и многие другие наемники, вновь попадут на фронт. И вот тогда нашим спецслужбам необходимо их поймать и передать в руки следствия. Их имена должны быть названы в рамках будущего международного трибунала в новых регионах России», – добавил Долгов.

    «Параллельно с этим, конечно, Москва должна задействовать стандартные международные механизмы для привлечения преступников к ответственности. Формальности необходимо соблюсти. Я сомневаюсь в том, что Париж выдаст нам этих убийц, но мы должны представить доказательную базу по этим боевикам и показать ее всему миру», – отметил сенатор.

    «Факты совершения таких преступлений меня перестают удивлять. Международные террористы перестали бояться чего-либо и ведут открытую войну с Россией и русскими. И это поддерживается политическими лидерами стран Запада, которые заявляют о необходимости «поражения России на поле боя», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

    «С одной стороны, мы видим расстрел пленных, а с другой стороны западные СМИ пишут, что никакого нацизма на Украине нет. История «Азова» просто переписывается в нужную им сторону, и тем самым с имиджа украинских властей смываются кровавые пятна. Они готовы закрыть глаза на все», – отметил он.

    «Конечно, сейчас Россия должна отреагировать и на подобные публикации СМИ, и запросить у Франции выдачу преступников. Но я уверен, что Париж нам никого не выдаст. И более того, местная пресса наверняка раздует из этой истории некий скандал, который позволит Эммануэлю Макрону поправить свои рейтинги на фоне протестов», – предположил собеседник.

    «Поэтому, я глубоко убежден: единственный выход для нас – это уничтожение преступников и приспешников нацизма в зоне СВО. Если по каким-то причинам мы не можем предать их суду, значит эту проблему должны решить военные и спецслужбы, наказав палачей», – резюмировал Малькевич.

    При этом Франция тщательно скрывает потери среди своих граждан, которые воюют на стороне Украины. Официально французский МИД не рекомендует своим гражданам находиться на Украине в любом качестве. С другой стороны, существование как минимум одного подразделения наемников не скрывается, и когда в прессу все же просачивается информация об очередном убитом комбатанте, его называют не иначе как «добровольцем» и «гуманитарщиком».

    По состоянию на апрель Франция официально признала гибель только восьми своих граждан. Например, некий Кевин Давид был убит возле Артемовска (Бахмута), а в еще одном случае МИД сообщил, что погиб «некий Т.» – именно так он фигурирует в прессе. Имя, фамилия и некоторые обстоятельства смерти другого павшего стали известны лишь потому, что его родные стали собирать через интернет донаты на репатриацию тела и на похороны.

    Еще один погибший, 22-летний Андреас Галоцци, несмотря на возраст, был профессиональным военным. Он был убит под Сватово, но до того успел отличиться, уничтожив российский танк в бою под Купянском, и даже получил за это награду.

    «В этой связи Франция, во-первых, обязана официально отреагировать на заявления СК России.

    Париж должен четко артикулировать свою позицию и дать оценку действиям своих граждан в отношении российских пленных. Если такой реакции не последует, значит Россия вправе объявить Францию страной, которая покрывает военных преступников», – считает киевский политолог Алексей Нечаев.

    «Во-вторых, французские правоохранители должны не менее четко ответить на вопрос, планируют ли они расследовать данное преступление, потому что обвинение наемников в незаконном ввозе оружия на фоне расстрела пленных выглядит нелепо. И в-третьих, посольству Франции в России тоже не мешало бы дать ответы на эти вопросы», – полагает эксперт.

    «Кроме того, если мы говорим об участии преступников в операциях «Азова», то героизация данной организации на страницах The Washington Post, сопряженная с планами захвата малых городов в заложники, также должна получить официальную оценку как со стороны стран НАТО в целом, так и со стороны Вашингтона в частности. Помнится, когда-то Конгресс США пытался откреститься от поддержки «Азова». Но теперь, видимо, Америка кровно заинтересована в поддержке неонацистов. Поприличнее союзников они найти не могут», – заключил Нечаев.
     
     
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