Франция должна ответить за расстрел российских пленных

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Текст: Валерия Вербинина,

Евгений Поздняков,

Дарья Волкова

Французские наемники, входившие в состав полка «Азов», расстреляли российских военнопленных. Свои действия они обосновали искоренением «большевиков и коммунистов». Параллельно с этим в западной прессе началась реабилитация нацистского прошлого «Азова» и его героизация, хотя ранее даже США пытались откреститься от поддержки полка. Как России следует реагировать на подобные события? В России начали расследовать преступления, совершенные французскими наемниками в отношении военнопленных РФ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета. Отмечается, что европейцы участвовали в боях на стороне Украины в рядах полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией) и 92-й бригады ВСУ. При этом один из иностранцев опубликовал фото казни, на которых солдат расстреливают в упор. Карателями, вероятно, оказались двое наемников-неонацистов: Гийом Андреони и Алан Винерон. Оба открыто признавали себя поклонниками Гитлера и дивизии СС «Карл Великий», сообщает издание «Российская газета». Недавно «защитники» Украины вернулись домой во Францию, где у них также возникли проблемы с законом: военных задержали, и теперь им грозит 15 месяцев тюрьмы. Но единственная претензия властей к солдатам – это незаконный ввоз оружия. Между тем сам Алан Винерон признался в содеянном, выложив фотографии расстрелянных пленных. «Я все еще жив и счастлив поделиться своим опытом по искоренению большевиков и коммунистов в нашей прекрасной Европе!» – писал каратель в Telegram-канале. При этом в западных СМИ продолжаются попытки обелить репутацию боевиков «Азова», причем это касается мейнстримной прессы. Так, издание The Washington Post использует эпитеты «прославленное» и «высококлассное» при описании подразделения. «Украинское командование назвало их «героями нашего времени», – подчеркивает газета. В статье также указывается, что ультранационалистическая идеология полка якобы остается в прошлом. Отмечается, что новобранцы добровольно вступают в ряды формирования не из-за правых взглядов, но лишь потому, что боевики «Азова» сумели продемонстрировать отличные боевые навыки. Врио командира полка майор Богдан Кротевич заявляет, что подразделение оставило политические амбиции и проводит тщательное расследование любых случаев экстремизма. В материале также приводится мнение Майкла Колборна, автора книги о движении «Азов». По его мнению, в этой организации происходит переориентация с идеологии на военную эффективность. Фактически, в статье недвусмысленно делается вывод о том, что «Азов» переродился в абсолютно новое формирование, поэтому нацистские корни организации больше якобы не имеют никакого значения. С другой стороны, тот же Кротевич в интервью пошел еще дальше и предложил использовать тактику северокавказских боевиков для захвата малых городов России. «Отвечая на вопрос о предстоящем наступлении, Кротевич сослался на Первую чеченскую войну, когда чеченские силы приняли стратегию захвата небольших русских городов, чтобы использовать их в качестве рычага для возвращения территорий, удерживаемых русскими. Он предположил, что Украина может сделать то же самое», – пишет WP. Как вспоминает в этой связи издание «Коммерсант», 9 января 1996 года чеченские силы вошли в город Кизляр в Дагестане и взяли в заложники более 3 тыс. человек, требуя вывести российские войска из Чечни и прекратить боевые действия. А в июне 1995 года группа боевиков под командованием Шамиля Басаева шесть суток удерживала больницу в Буденновске в Ставропольском крае, требуя прекратить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с правительством Джохара Дудаева. При этом «Азов» – не единственная структура, которую вдохновляют террористы из 90-х. Например, в марте несколько групп украинских боевиков атаковали Брянскую область. Их вылазку президент России квалифицировал как теракт. Террористы представились «Русским добровольческим корпусом», который тесно сотрудничает с ВСУ и местной разведкой. При этом действия организации были схожи с вылазками террористов, то есть Брянскую область атаковали по-басаевски. «Я не вижу разницы между Басаевым, Зеленским и его окружением. Их роднит использование своего и чужого мирного населения для террористических целей, а также зверское отношение к пленным. Для США и НАТО что басаевцы, что азовцы – просто «торпеды» против России. Но им стоит помнить, что после Первой чеченской кампании была и Вторая», – сказал газете ВЗГЛЯД Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН. «То же самое можно сказать и о тактике, которая представлена на страницах The Washington Post. Украинские формирования и так взяли города Донбасса в заложники, причем еще до того, как ДНР вошла в состав России. Они блокировали выход гражданского населения из городов, обстреливали их. Поэтому нам, с одной стороны, не стоит недооценивать их планы, а с другой стороны – использовать наш опыт решения этих задач и борьбы с террором», – добавил сенатор. «Что касается военных преступников, которые расстреляли пленных – да, сейчас во Франции идет процесс, но я не верю во французское правосудие. Допускаю, что в ближайшее время они, как и многие другие наемники, вновь попадут на фронт. И вот тогда нашим спецслужбам необходимо их поймать и передать в руки следствия. Их имена должны быть названы в рамках будущего международного трибунала в новых регионах России», – добавил Долгов. «Параллельно с этим, конечно, Москва должна задействовать стандартные международные механизмы для привлечения преступников к ответственности. Формальности необходимо соблюсти. Я сомневаюсь в том, что Париж выдаст нам этих убийц, но мы должны представить доказательную базу по этим боевикам и показать ее всему миру», – отметил сенатор. На эту тему «Факты совершения таких преступлений меня перестают удивлять. Международные террористы перестали бояться чего-либо и ведут открытую войну с Россией и русскими. И это поддерживается политическими лидерами стран Запада, которые заявляют о необходимости «поражения России на поле боя», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. «С одной стороны, мы видим расстрел пленных, а с другой стороны западные СМИ пишут, что никакого нацизма на Украине нет. История «Азова» просто переписывается в нужную им сторону, и тем самым с имиджа украинских властей смываются кровавые пятна. Они готовы закрыть глаза на все», – отметил он. «Конечно, сейчас Россия должна отреагировать и на подобные публикации СМИ, и запросить у Франции выдачу преступников. Но я уверен, что Париж нам никого не выдаст. И более того, местная пресса наверняка раздует из этой истории некий скандал, который позволит Эммануэлю Макрону поправить свои рейтинги на фоне протестов», – предположил собеседник. «Поэтому, я глубоко убежден: единственный выход для нас – это уничтожение преступников и приспешников нацизма в зоне СВО. Если по каким-то причинам мы не можем предать их суду, значит эту проблему должны решить военные и спецслужбы, наказав палачей», – резюмировал Малькевич. При этом Франция тщательно скрывает потери среди своих граждан, которые воюют на стороне Украины. Официально французский МИД не рекомендует своим гражданам находиться на Украине в любом качестве. С другой стороны, существование как минимум одного подразделения наемников не скрывается, и когда в прессу все же просачивается информация об очередном убитом комбатанте, его называют не иначе как «добровольцем» и «гуманитарщиком». По состоянию на апрель Франция официально признала гибель только восьми своих граждан. Например, некий Кевин Давид был убит возле Артемовска (Бахмута), а в еще одном случае МИД сообщил, что погиб «некий Т.» – именно так он фигурирует в прессе. Имя, фамилия и некоторые обстоятельства смерти другого павшего стали известны лишь потому, что его родные стали собирать через интернет донаты на репатриацию тела и на похороны. Еще один погибший, 22-летний Андреас Галоцци, несмотря на возраст, был профессиональным военным. Он был убит под Сватово, но до того успел отличиться, уничтожив российский танк в бою под Купянском, и даже получил за это награду. «В этой связи Франция, во-первых, обязана официально отреагировать на заявления СК России. Париж должен четко артикулировать свою позицию и дать оценку действиям своих граждан в отношении российских пленных. Если такой реакции не последует, значит Россия вправе объявить Францию страной, которая покрывает военных преступников», – считает киевский политолог Алексей Нечаев. «Во-вторых, французские правоохранители должны не менее четко ответить на вопрос, планируют ли они расследовать данное преступление, потому что обвинение наемников в незаконном ввозе оружия на фоне расстрела пленных выглядит нелепо. И в-третьих, посольству Франции в России тоже не мешало бы дать ответы на эти вопросы», – полагает эксперт. «Кроме того, если мы говорим об участии преступников в операциях «Азова», то героизация данной организации на страницах The Washington Post, сопряженная с планами захвата малых городов в заложники, также должна получить официальную оценку как со стороны стран НАТО в целом, так и со стороны Вашингтона в частности. Помнится, когда-то Конгресс США пытался откреститься от поддержки «Азова». Но теперь, видимо, Америка кровно заинтересована в поддержке неонацистов. Поприличнее союзников они найти не могут», – заключил Нечаев.