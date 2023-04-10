Киевский режим признался в страхе перед «Красной Армией»

Фраза украинского дипломата выдала нацистскую подноготную киевского режима

Украинские военные бьются сейчас не с кем-нибудь, а с самой «Красной Армией». По крайней мере, именно это утверждает один из ведущих дипломатов киевского режима, посол в Великобритании Вадим Пристайко. Он сказал еще много интересного. Сложно понять это иначе, как прямое признание в том, что киевское руководство само считает себя наследниками нацистов.

Большинство СМИ, давая новость об интервью посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, взяли в заголовок его тезис о потерях Украины (которые Украина признает только после войны и они будут ужасными). Или фразу о том, что украинцы будут воевать «до последнего человека» – с их стороны или со стороны РФ.

Хотя среди высказываний посла есть и куда более примечательная фраза. «Эти люди [мобилизованные в ВСУ украинцы, которых сейчас натаскивают для наступления – прим. ВЗГЛЯД] будут лучше обучены, лучше оснащены и будут работать с лучшей разведкой, чем Красная Армия». Издание «Страна» договаривает за послом, мол, это он российскую армию называет Красной.

Их борьба и их реванш

Само собой. Но почему посол упоминает «Красную Армию»? Ведь российская армия уже давно не носит такого названия. Даже Советская армия носила официальное название Красной лишь до 1946 года. Ведь посол, казалось бы, не один из многочисленных украинских пропагандистов. Не ведущий многочисленных людоедских пабликов. Образованный, казалось бы, человек.

Нет. Но уже много раз говорилось, кого именно украинцы копируют, кому подражают. И за кого они непременно хотят взять реванш. За своих дедушек – из айнзатц-групп, из полка «Бранденбург-800», из батальонов «Нахтигаль» и «Роланд», из дивизий ваффен-СС «Галиция» и «Викинг». Из УПА*, наконец.

Они никогда не прекращали эту войну. Они увезли ее в США и Канаду и привезли обратно в начале 90-х. Долго мимикрировали и ждали момента. Но с 2014 года уже не скрываются.

Нацизма на Украине, как известно, официально нет. По крайней мере, в этом нас уверяет и киевский режим, и российская либеральная общественность. Но в новостях с Украины почему-то постоянно мелькает что-то весьма нацистское. То фото Петра Порошенко с солдатами ВСУ и шевроном дивизии «Мертвая голова». То Зеленскому вдруг приспичит назвать бригаду ВСУ «Эдельвейс». Если из совсем свеженького, то новой модой в ВСУ становятся шевроны УВВ (общее название всех формирований, созданных из военнопленных украинцев в составе вермахта).

«Героический тыл» не отстает: вот свежее видео из Каменец-Подольского, где 8 апреля пытались захватить храм УПЦ. Тут зигуют нацистским приветствием прямо на камеру.

Поэтому посол говорит вполне серьезно. Для него и для современной Украины прямо сейчас идет битва против советской Красной Армии. Которая, как известно, сражалась с нацистами.

Еще одно подтверждение тому – украинские военные карикатуры. Солдат ВС РФ очень часто изображают с советскими красными звездами на касках и форме. Таким образом, посол – официальное лицо – официально признается, что именно нацизм в Киеве и засел.

Два интервью

Впрочем, новое интервью Пристайко интересно не только фразой о Красной Армии. В январе беседу с ним опубликовало издание Newsweek. Среди прочего там была фраза, широко разошедшаяся в российской печати. Мол, посол признал, что Украина теряет своих солдат, отстаивая интересы Запада.

После чего издание «Вокс-Украина» даже выпустило специальный антифейк-материал: не говорил наш посол такого, это все российская пропаганда. Ну да, не говорил. Хотя подразумевал.

Примерно так и тут. Сказал ли посол, что нынешнее поколение украинских националистов намерено довести до конца то, что не получилось у их дедушек, служивших нацистам? Нет. Но явно это подразумевал.

Ху из мистер Пристайко

Ну и для понимания. Кто такой вообще этот Пристайко, чтобы на его слова внимание обращать? Снова вернемся к его январскому интервью Newsweek.

«У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом...».

Это уже прямая цитата, без всяких «подразумевал». Зимой российские СМИ, разбиравшие это интервью на цитаты, тоже в первую очередь уцепились за фразу, где говорилось о потерях: «Украина теряет солдат...», «Посол признал...».

Это примерно то же самое, что признавать закон всемирного тяготения. В боевых действиях на Украине задействованы все рода войск и виды вооружений (кроме ОМП). Само собой, что ВСУ несут серьезные потери – что тут признавать?

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А вот «слона» тогда заметили немногие. Уникальный шанс, да. Бросить в топку украинцев, чтобы победить Россию раз и навсегда. Вот уж правда – немного на свете идиотов. Но Пристайко снова повторяет этот тезис. Да, готовы. До последнего из нас или из них. Недаром американский экономист Пол Крейг Робертс предупреждает: все это может закончиться ядерным конфликтом. Да и не он один.

Поэтому слова посла о потерях не более чем лицемерие. В одном абзаце человек говорит, что «все умрем», а в другом пускает крокодилью слезу над ужасным масштабом потерь? Сначала говорит, что «все умрут» (да-да, та самая война до последнего украинца), а потом вдруг: «Когда война закончится, мы признаем это [огромный размер потерь – прим. ВЗГЛЯД]. Я думаю, это будет ужасная цифра. Но в этом мы опять отличаемся от россиян. Каждая украинская жизнь для нас дорога».

Просто супер: каждая жизнь дорога, поэтому все умрут.

К слову: а что именно он признавать собрался? Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в конце 2022 года обозначила, что ВСУ потеряли не менее 100 тыс. человек погибшими. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, ссылаясь на недавний разговор Валерия Залужного с Марком Милли, называет даже большие цифры: «...250 тысяч украинских военных погибли. Около 83 тысяч пропали без вести, из них примерно 60 тысяч, скорее всего, мертвы. Это дает примерное число в 315 тысяч погибших». 100 и 300 тысяч смертей для Пристайко недостаточно ужасны?

Но все же здорово, что Украина отбирает на эти должности самых отбитых и циничных. Пресловутой пропаганде и выдумывать ничего не нужно. Достаточно основные тезисы из интервью перевести. И опять же – спасибо, пан Пристайко. Если с нами – Красная Армия, то мы снова убедились, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.