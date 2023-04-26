СК начал расследовать преступления французских наемников против российских пленных

Российские следователи начали расследовать преступления, совершенные французскими наемниками в отношении военнопленных России, сообщили в ведомстве.

Французские наемники участвовали в боях на стороне Украины в рядах полка «Азов» (запрещен в России) и 92-й бригады ВСУ, сообщается в Telergram-канале Следственного комитета. При этом один из иностранцев опубликовал фото казни троих пленных. Российских граждан расстреляли в упор.

В СК пообещали установить все обстоятельства произошедшего для привлечения к причастных к преступлению к ответственности

Напомним, в марте СК объявил в международный розыск воевавших за Украину граждан Грузии