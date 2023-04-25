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Рябков сообщил, что резонанс от выступлений Лаврова будет значительным
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Выступления главы МИД России Сергея Лавров в ООН вызовут большой резонанс, что укрепит авторитет России на мировой арене, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, участие министра в мероприятии Совбеза ООН очень своевременно, так как резонанс будет значительным, передает ТАСС.
«Это все идет нам в плюс и работает на укрепление авторитета России как ведущей мировой державы», – сказал он.
Ранее Рябков заявил, что Россию невозможно вывести из равновесия в ООН.
США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ
Politico: В администрации Байдена увязали предоставление Украине гарантий на саммите НАТО с успехом контрнаступления ВСУ
Представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили источники Politico.
Ряд источников издания из числа американских чиновников выразили мнение, что российские войска настолько закрепились на Украине, что контрнаступление ВСУ не будет успешным. Таким образом, отмечает издание, если Киеву не удастся превратить контрнаступление в «очевидную победу», то Украина рискует потерять твердую поддержку США, передает ТАСС.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе.
Москва пригрозила Вашингтону демаршем из-за невыдачи журналистам виз
Замглавы МИД Рябков: РФ устроит США демарш из-за невыдачи российским журналистам американских виз для работы в СБ ООН
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Россия устроит демарш в отношении США и выразит соответствующий протест из-за невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в работе Совета Безопасности ООН, заявил замглавы министерства Сергей Рябков.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли МИД РФ вызывать посла США в связи с невыдачей виз российским журналистам, Рябков отметил, что сейчас не может обозначить уровень демарша, потому что это зависит от графиков в том числе руководства профильного департамента в Москве. Он напомнил, что российская делегация находится в США. При этом дипломат заверил, что российская сторона проведет демарш и выразит соответствующий протест, а также неприятие происходящего, передает ТАСС.
Накануне глава МИД РФ Сергей Ларов в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.
В Совфеде оценили перспективы зерновой сделки после атак на Севастополь из порта Одессы
Сенатор Долгов: Киев использует гуманитарные миссии для военных провокаций
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Невыполнение наших требований в рамках зерновой сделки и намеренное использование гуманитарного коридора для военных атак склоняет Россию к выходу из соглашения. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Минобороны России заявили, что террористические атаки на Севастополь ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки.
«Совершенно очевидно, что использование гуманитарного коридора и порта Одессы для атаки на пункт базирования Черноморского флота в Севастополе – это очередная провокация и попытка прикрыться гуманитарной сделкой в военных целях. Украинские власти делают это абсолютно намеренно, точно так же, как использовали в военных целях миссию ОБСЕ и осуществляли переброску военных на машинах скорой помощи», – сказал зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Полагаю, это делается для того, чтобы спровоцировать нас на резкие шаги в отношении зерновой сделки. Безусловно, такие провокации требуют жесткого ответа, но принимать непосредственное решение будет наш президент Владимир Путин. Вместе с тем это гуманитарное соглашение абсолютно не работает. Мы уже неоднократно заявляли, что наши интересы в рамках сделки абсолютно не выполняются. В частности, это касается доступа российского зерна и удобрений на мировые рынки», – добавил сенатор.
«Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и секретариат организации пытаются хоть что-то сделать для того, чтобы механизм заработал. Но пока у них не хватает ни политической воли, ни авторитета, ни возможностей и реальных механизмов. Одновременно с этим Гутерриш передает президенту РФ письмо со своими инициативами. Что именно содержится в этом послании пока не очень понятно, но я не ожидаю там каких-то прорывных идей», – рассуждает парламентарий.
«Очевидно, что соблюдение интересов России, а также подобного рода военные провокации будут учитываться при принятии решения о продлении зерновой сделки в мае. Последний раз Россия согласилась на 60 дней, но при условии, что все наши предложения будут соблюдены. Движений к этому мы сейчас не видим», – отметил собеседник.
«Изначально вступление России в это гуманитарное соглашение было продиктовано заботой о продовольственной безопасности целого ряда беднейших стран. Наша позиция в этом отношении сохраняется. Но если интересы РФ не будут учитываться, то мы, я полагаю, будем вынуждены принимать решение о выходе из инициативы», – заключил Долгов.
Ранее в Минобороны России заявили, что террористические атаки на пункты базирования Черноморского флота в Севастополе ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки на период после 18 мая.
В оборонном ведомстве напомнили, что Россия приостанавливала реализацию соглашения по вывозу сельхозпродукции из украинских портов после террористической атаки Киева безэкипажными катерами против кораблей Черноморского флота и задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора» гражданских судов, произошедшей в октябре 2022 года. Тогда соглашение было возобновлено лишь после получения гарантий со стороны Турции и письменных обязательств Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России.
Ранее в Минобороны сообщили, что пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать базу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.
Напомним, в ночь на понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот «на внешнем рейде» отразил атаку надводных беспилотников.
В понедельник генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в ходе заседания Совбеза ООН под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова призвал продлить черноморскую зерновую сделку. Сделать это предложено и в целях обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений. По словам Гутерриша, сделка крайне важна для формирования безопасности.
В тот же день генсек ООН передал главе российского МИД письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, с идеями по поводу выполнения зерновой сделки. Также сообщается, что аналогичные письма направлены Украине и Турции. Кроме того, генеральный секретарь выразил обеспокоенность недавними сложностями в работе совместного координационного центра при повседневных операциях.
Напомним, в марте Москва продлила действие зерновой сделки на 60 дней и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт.
США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России
Помощник главы Минфина США Розенберг пригрозила Казахстану о санкциях за помощь России
Соединенные Штаты предупредили Казахстан о возможных рисках применения вторичных санкций за оказание помощи России в избегании наложенных на нее ограничений, заявила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.
По ее словам, Штаты находятся в партнерстве с казахстанскими представителями правительства и ясно указывают на опасность рисков навлечь на себя вторичные санкции из-за особого отношения с российскими представителями, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минэнергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что правительство ожидает справедливой цены российского газа, которым планируется снабжать северные и восточные регионы республики.
Москва предупредила о росте рисков прямого военного столкновения с США
Дипломат Ермаков: Неуклонно растут риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав – России и США
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Директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков предупредил, что риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав – России и США – неуклонно растут.
Дипломат предупредил в интервью ТАСС, что в случае продолжения следования Соединенных Штатов курсом на противостояние с Россией при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооруженному конфликту, судьба ДСНВ (Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений) может оказаться предрешенной.
При этом, как подчеркнул Ермаков, при развитии событий по наихудшему сценарию, то есть в случае доведения ситуации Вашингтоном до военного столкновения двух крупнейших ядерных держав, нужно будет беспокоиться скорее не о спасении ДСНВ, а о судьбах мира.
Дипломат выразил уверенность, что наиболее острая угроза сегодня связана не столько с динамикой стимулов для первого массированного удара, купировать которые во многом призваны такие соглашения, как ДСНВ, сколько с опасностью ядерной эскалации в результате непосредственной военной конфронтации ядерных держав. При этом Ермаков подчеркнул, что эти риски, к глубочайшему сожалению, неуклонно растут.
Директор департамента МИД РФ обратил внимание, что именно поэтому Москва постоянно указывает на опасность действий США и НАТО, которые, как заметил дипломат, погрузились в иллюзию безнаказанности и заигрались с такими химерами, как «контроль за эскалацией» и «эскалационное доминирование».
Ермаков заметил, что Москва продолжает направлять Западу отрезвляющие сигналы о необходимости предотвратить катастрофу, однако на Западе по-прежнему остаются глухи к призывам, даже злонамеренно искажают их в пропагандистских целях.
Директор департамента, говоря о возможностях для улучшения ситуации, подчеркнул, что США должны незамедлительно предпринять конкретные шаги по деэскалации и на практике полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России, другого способа развернуть негативный тренд просто не существует.
В прошлый вторник в США заявили о подготовке НАТО к боевым действиям у границ России. Ранее в апреле Москва предупредила о возрастающих рисках военного столкновения с НАТО.
Дробницкий объяснил давление США на Украину вокруг контрнаступления
Дробницкий: Белый дом придумал контрнаступление ВСУ и не может от него отказаться
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Администрация Байдена по инерции требует от украинцев перехода в контрнаступление, потому что Белый дом придумал эту идею и теперь не может от нее отказаться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ сообщили, что США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ и «решающей победой».
«Публикации в западных СМИ об увязке гарантий военной помощи с успехом контрнаступления ВСУ и «решающей победой» – это в большей степени интерпретации журналистов. Те, в свою очередь, действуют в общей логике поступков американской администрации и ее чиновников», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Журналисты анализируют риторику Белого дома перед выводом войск из Афганистана и накладывают свои выводы на украинский конфликт, потому что для них Украина и Афганистан – это почти одно и то же, и одинаково далеко. И на основе этого они пишут то, что якобы говорят в администрации Байдена», – отметил он.
«При этом тема с контрнаступлением была создана и разогнана непосредственно Белым домом. Из недр байденовской администрации она была спущена в офис Зеленского и масштабирована до невероятных размеров. А теперь от нее никуда не денешься, не отвертишься, тему нужно как-то отыгрывать и в США, и на Украине», – считает политолог.
«И в этой связи, когда журналистам нужна передовица по Украине, они берут тему, которая на слуху – контрнаступление. Продолжают это как-то домысливать, докручивать, добавляя анализ поведения американских властей в других конфликтах», – добавил собеседник.
«Параллельно с этим расходы на Украину все больше раздражают республиканцев. Но администрация Байдена не может им честно ответить на вопрос о перспективах конфликта. Поэтому чиновники и СМИ как бы говорят: украинцы должны проявить волю к защите демократии, перейти в контрнаступление и добиться решительной победы. Если этого не произойдет – тогда Байден скажет то же самое, что он говорил афганцам, которые не оправдали возложенных на них надежд», – заключил Дробницкий.
Ранее, как сообщает издание Politico, представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Штаты будут готовы предоставить Украине на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления ВСУ.
Как сообщают источники газеты, ряд американских чиновников полагают, что российские войска настолько закрепились на территории четырех новых регионов РФ, что любые атаки, предпринятые офисом Зеленского, не превратятся в «очевидную победу». В этом случае Украина рискует потерять поддержку США.
Скепсис в отношении продвижения ВСУ выражает и издание The New York Times. Как сообщает газета, если офис Зеленского не сможет предоставить Вашингтону внушительные результаты на поле боя, то поддержка ВСУ со стороны Запада может ослабнуть. Авторы материала подчеркивают, что США и ЕС испытывают нехватку боеприпасов, а самостоятельно страна не сможет обеспечить необходимые военные затраты.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление страны в альянс сейчас не является частью дискуссии организации.
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Пентагон объяснил переброску танков Abrams в Германию
Пентагон: Передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных
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Передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных, эти машины не планируется задействовать в боевых действиях, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Как заявил пресс-секретарь Пентагона, передаваемые в Германию американские танки Abrams будут использоваться только в целях обучения украинских военных и поступят не из резервов сухопутных сил США, а из других источников. Он подчеркнул, что это не переоборудованные танки, которые в итоге отправят на Украину, передает ТАСС.
Райдер пояснил, что переоборудованные танки, которые будут использоваться в боевых действиях, производятся для Украины с учетом спецификации.
В прошлую пятницу глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал поставку в Германию американских танков Abrams для обучения украинских военных. В тот же день появилась информация, что в ближайшие недели американские инструкторы приступят к обучению украинских военных управлению танками Abrams и их техобслуживанию.
В Белоруссии заявили о неудавшихся планах США устроить «холодный душ» делегации России в ООН
Постпред Белоруссии Рыбаков заявил, что США не удалось устроить «холодный душ» российской делегации в ООН
Стремления Соединенных Штатов устроить «холодный душ» российской делегации в ООН провалились, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
По его словам, намерения оказались только пожеланиями, которые совершенно не реализовались, передает РИА «Новости».
Также Рыбаков отметил, что даже уровень участия делегаций «не позволяет говорить ни о каком «холодном душе».
Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что Запад свел заседание в СБ ООН под председательством России, посвященное вопросу межгосударственных военных поставок, к политической демагогии.
Рябков заявил о невозможности вывести Россию из равновесия в ООН
Западные политики пытаются отравлять атмосферу в Совбезе ООН, но российскую сторону нельзя вывести из равновесия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на телеканале «Россия 1».
По его словам, обстановка остается рабочей, но атмосфера изменилась, если сравнивать с тем, чтобы было несколько лет назад, передает ТАСС.
«Западная группа не жалеет усилий, чтобы эту атмосферу отравлять», – добавил Рябков.
Напомним, с понедельника в Нью-Йорке идет заседание Совбеза ООН под председательством России. Начаты открытые дебаты по вопросу защиты принципов Устава ООН.
Медведев рассказал, как избежать новой мировой войны
Зампред Совбеза Медведев: Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать
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Современный мир болен, по всей вероятности, он находится на пороге новой мировой войны, однако ее можно избежать, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время беседы с участниками марафона «Знание».
По его словам, мир подошел вплотную к новой мировой войне, однако ее можно избежать. При этом Медведев не стал делать прогнозов, подчеркнув, что это «дело неблагодарное», передает РИА «Новости».
Также зампред заметил, что империи никогда не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет.
Также Медведев подчеркнул, что западные страны оказались несправедливы к России. По его мнению, они просто не были готовы к равноправному партнерству.
«Мы многократно просили наших бывших партнеров, которых мы теперь уже зачастую называем даже врагами, услышать наши обеспокоенности. Запад Россию не услышал, они «просто издевались в известном смысле все эти годы», – заметил он.
Ранее Медведев назвал Польшу «бесконечно враждебным» России государством.
Захарова: Москва ответит на невыдачу виз журналистам пула Лаврова
В Москве не оставят без ответа отказ выдать американские визы журналистам пула Лаврова, эта тема будет поднята в ООН, заявила на канале «Соловьев Live» спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, вскоре будет еще один Совет Безопасности ООН и позднее планируется присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на площадке ООН. Тема невыдачи виз будет освещаться дополнительно, передает ТАСС.
Также Захарова заверила, что такой недружественный шаг не останется без ответа Москвы.
«В отношении кого будет ответ, вы тоже прекрасно понимаете», – заключила она.
Ранее Москва пригрозила Вашингтону демаршем из-за невыдачи журналистам виз.
Напомним, Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.
Лавров: Западу пора отчитаться перед Генассамблеей ООН за саботируемые резолюции
Странам Запада пора отчитаться перед Генеральной Ассамблеей ООН за саботируемые ими резолюции Совета Безопасности (СБ) Организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
Лавров подчеркнул, что невыполнение принятых резолюций Совета Безопасности является нарушением 25 статьи Устава, которая требует от всех выполнять решения Совета Безопасности, сообщает ТАСС.
Среди саботируемых Западом резолюций Лавров назвал решения по Палестине, по Голанским высотам, Западной Сахаре, косовскому урегулированию, иранской ядерной программе и по минским договоренностям относительно Украины.
Ранее в МИД России сообщили, что ситуация на Украине находилась в центре разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Политолог назвал мотивы Байдена при выдвижении на второй срок
Политолог Васильев: Демпартия выдвигает Байдена, чтобы не пустить Трампа в Белый дом
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Демократы считают своей главной задачей на выборах не допустить Дональда Трампа в Белый дом. Поэтому Джо Байден, по их мнению, больше остальных подходит для реализации это задачи. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Владимир Васильев. Ранее Байден объявил, что пойдет на второй президентский срок на выборах в 2024 году.
«В Демпартии считают, что любые попытки раскачать электоральную базу под другого кандидата пойдут на пользу республиканцам и, в частности, бывшему президенту Дональду Трампу», – рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Учитывая их жесткую, бескомпромиссную борьбу с Трампом, им это не нужно. Поэтому действующий президент США Джо Байден стал своего рода символом Демпартии, тем самым лидером, вокруг которого они готовы сплотиться», – отметил собеседник.
«В пользу его поддержки сработала приверженность к отстаиванию так называемых демократических ценностей. Несмотря на то, что действующий президент не выдающийся оратор и с ним связано множество казусов, он обладает значимой электоральной поддержкой. Его возраст был использован как символ «старой доброй Америки» и близких обществу демократических ценностей», – считает политолог.
«Можно констатировать, что Байден доказал свою востребованность. Кроме того, на предстоящих выборах вероятна диспозиция, которая была и в 2020 году, – многие американцы могут голосовать не за Байдена, а против Трампа, чтобы не допустить его возвращения в Белый дом», – добавил эксперт.
«Что касается перспектив второго срока Байдена, то это вопрос гипотетический. Да, в рамках текущего срока мы видим ряд неудач его администрации, в частности бегство из Афганистана и украинский конфликт, который пошел не желаемому для США сценарию», – рассуждает Васильев.
«Вместе с тем, прогнозировать перспективы второго срока Байдена сейчас затруднительно, потому что в 2024 году нас также ждут выборы в Палату представителей и смена одной трети Сената. Здесь перспективы Байдена зависят от расстановки сил в парламенте», – отметил он.
«Если республиканцы укрепят свой контроль над Палатой представителей и установят влияние на Сенат, то все законодательные инициативы Байдена будут заблокированы. Мы увидим полное разделение законодательной и исполнительной власти, каждая из них будет действовать в рамках своей системы координат. И для государства это станет еще одним свидетельством глубокого раскола», – заключил политолог.
Ранее действующий президент США Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на следующих выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году. Также о планах выдвинуться кандидатом в вице-президенты США в паре с Байденом объявила и действующий вице-президент страны Камала Харрис.
Байден также назначил высокопоставленную чиновницу Белого дома Джули Чавес Родригес руководителем предвыборной кампании, пишет CNN. «Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще сражаемся за нее», – сказал Байден в видеообращении.
Советники президента заявили, что он не намерен проводить какие-либо предвыборные митинги до тех пор, пока у республиканцев не будет предполагаемого кандидата. При этом, глава государства продолжит использовать официальные мероприятия Белого дома, чтобы рассказывать о своих достижениях на посту и готовить электорат к кампании.
В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп заявил, что повторное выдвижение Байдена закончится плохо, «третьей мировой войной». Он заявил, что ему трудно поверить в повторное участие Байдена, раскритиковав того за объявление через видеоклип. Трамп заявил также, что пленку переснимали четыре-пять раз, чтобы получилось правильно и так, по его словам, никто и никогда не делал.
Пользователи Twitter (запрещен в России) тоже негативно отреагировали на планы Байдена участвовать в выборах президента. Они сошлись во мнении, что его заявления больше похожи на «запоздалую шутку».
Напомним, издание Politico писало, что рейтинг одобрения работы Байдена на посту главы государства колеблется в районе 40%, что говорит о его низких шансах на переизбрание в 2024 году.
Медведев предсказал успех Маску на выборах президента США
Медведев на марафоне общества «Знание» предсказал успех Маску на выборах президента США в случае выдвижения
Президентские выборы в Соединенных Штатах может выиграть человек с большим авторитетом, к примеру, тот же владелец Tesla и Twitter Илон Маск, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
На данный момент про Маска идет много разговоров как о новом лице США, в ходе президентских выборов в стране победу может одержать человек, имеющий больший авторитет, чем у бывшего главы Белого дома Дональда Трампа и чем у действующего президента Джо Байдена, сказал Медведев на марафоне «Знание», передает РИА «Новости».
Для этой роли подойдет «тот же самый этот легендарный Илон», указал политик.
Он отметил, что для российской стороны неважно, кто занимает Овальный кабинет, это – проблема самих американцев и их союзников. В случае же, если «агония» политических классов США затянется, то это может прервать стабильное развитие всей человеческой цивилизации.
Зампред Совбеза указал, что, судя по кандидатам в президенты США, там ситуация развивается по законам трагифарса, рискующего «перейти в полноценный балаган».
Весь мир наблюдает «окончательное разложение» американской политической элиты, когда власть забирает так называемое глубинное правительство, а во главе страны встают харизматичные, но «абсолютно беспомощные дилетанты», либо «немощные старики».
И такое положение вещей не смешно, «это страшно», заключил Медведев.
Ранее во вторник Медведев отмечал, что сегодня мир болен и находится на пороге новой мировой войны.
Губернатор Флориды сравнил масштаб угрозы США со стороны Китая с СССР
Китай в данный момент представляет для США такую же угрозу, как в свое время СССР, выразил мнение губернатор штата Флорида Рон Десантис.
По его словам, тот этап, в котором находятся Соединенные Штаты, Китай представляет сейчас с точки зрения угрозы свободному миру, при том, что коммунистическая партия Китая во многих отношениях сильнее Советского Союза, особенно в экономическом плане, передает ТАСС.
Касательно вопроса Тайваня, Десантис отметил, что единственным способом предотвратить конфликт, является сдерживание. При этом губернатор штата не стал пояснять, поддерживает ли он идею военного вмешательства США с целью защиты Тайваня.
Ранее МИД Китая обвинил США в «научно-технической» травле.