Американский ведущий пожаловался на увольнение с телеканала CNN

Американский телеведущий Дон Лемон сообщил о получении уведомления об увольнении с телеканала CNN после 17 лет работы

Один из наиболее узнаваемых ведущих CNN Дон Лемон сообщил, что получил уведомление об увольнении с телеканала после 17 лет работы.

Афроамериканец вел утренний эфир американской версии телеканала CNN и недавно оказался в центре скандала после публичного заявления о том, что 51-летняя кандидатка в президенты США Никки Хейли якобы «прошла пору расцвета», передает РИА «Новости».

По словам телеведущего, в понедельник утром агент проинформировал его об увольнении с телеканала CNN. Лемон заявил, что «оглушен», так как ожидал, что после 17 лет работы у кого-то из руководства хватит порядочности сообщить такую новость ему лично.

По версии New York Post, у Лемона не сложились отношения с партнершей по утреннему эфиру, бывшей корреспонденткой пресс-пула Белого дома Кейтлин Коллинс, которой, как считается, благоволит руководство телеканала CNN.

Ранее в понедельник критиковавший президента США Джо Байдена американский телеведущий Такер Карлсон ушел с консервативно-республиканского телеканала Fox News.