Американский ведущий пожаловался на увольнение с телеканала CNN

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24 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 23:16  |  vz.ru
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Чем Россия заменит батарейки Duracell

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Производитель батареек Duracell уходит из России. Пришедшая накануне новость стала причиной небольшого потребительского ажиотажа: некоторые стали покупать дополнительный объем источников питания «на всякий случай». Звучал вопрос: справится ли Россия своими силами? Но оказывается, в стране уже имеются собственные производители батареек. И уход американского бренда лишь расчистит им дорогу. Подробности...
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Украина имитирует весеннее наступление

В Херсонской области опровергли создание плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сообщения о занятии ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра опровергнуты российскими властями. Тем не менее подготовка украинской армии к атакам на российские позиции очевидна. Параллельно с предприятий Запорожья вывозят ценное промышленное оборудование. Означает ли это, что пообещавший Западу военные успехи Киев сам в них не верит? Подробности...
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Как Россия прорывает водную блокаду Донбасса

В ДНР запускают новый водовод для снабжения жителей республики vskmo.ru
К началу мая планируется запуск водовода, который свяжет реку Дон с агломерацией Донбасса. Тем самым, как считают эксперты, России удастся прорвать водную блокаду региона, устроенную Украиной. В чем заключается суть этого проекта, почему сложность его возведения сопоставима с крупнейшими стройками времен СССР и как его реализация изменит жизнь дончан?  Подробности...
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В Эстонии создают ударную силу по развалу России

Так выглядел «Эрзянский национальный съезд», прошедший с Эстонии в прошлом году Syres Bolaen/YouTube
«Россия больше не должна быть такой большой и могущественной». Так звучит заявление высокопоставленного эстонского военного, командующего Силами обороны страны Мартина Херема. Эти слова – вовсе не случайная оговорка. Как свидетельствуют последние события, именно в Эстонии прежде всего готовятся люди и движения, желающие развала нашей страны. О чем идет речь? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Особые отношения России и Германии не закончатся никогда

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас в отношениях России и Германии главное чувство – это разочарование. Мы разочарованы, насколько бесхребетными оказались немцы по отношению к американскому влиянию на европейские дела. В Германии разочарованы, что Россия невольно вбила последний гвоздь в крышку гроба мирного доминирования Берлина над остальной Западной Европой. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Вайкуле занялась гробокопательством

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Добивая свой седьмой десяток, провинциальная звезда Вайкуле может нести что угодно. Старость не радость. Особенно если и в молодости большим умом не отличалась. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Объективная реальность существует, просто доступна не каждому

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Наша главная данность сегодня – СВО. Но чтобы понять ее смысл, следует размышлять. Причем размышлять не формально, а в исторической перспективе. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Что происходит в Судане

Турция отрекается от США и Европы

Неопознанный объект рухнул на Киев

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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
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    Американский ведущий пожаловался на увольнение с телеканала CNN

    Американский телеведущий Дон Лемон сообщил о получении уведомления об увольнении с телеканала CNN после 17 лет работы

    24 апреля 2023, 22:39

    Текст: Антон Никитин

    Один из наиболее узнаваемых ведущих CNN Дон Лемон сообщил, что получил уведомление об увольнении с телеканала после 17 лет работы.

    Афроамериканец вел утренний эфир американской версии телеканала CNN и недавно оказался в центре скандала после публичного заявления о том, что 51-летняя кандидатка в президенты США Никки Хейли якобы «прошла пору расцвета», передает РИА «Новости».

    По словам телеведущего, в понедельник утром агент проинформировал его об увольнении с телеканала CNN. Лемон заявил, что «оглушен», так как ожидал, что после 17 лет работы у кого-то из руководства хватит порядочности сообщить такую новость ему лично.

    По версии New York Post, у Лемона не сложились отношения с партнершей по утреннему эфиру, бывшей корреспонденткой пресс-пула Белого дома Кейтлин Коллинс, которой, как считается, благоволит руководство телеканала CNN.

    Ранее в понедельник критиковавший президента США Джо Байдена американский телеведущий Такер Карлсон ушел с консервативно-республиканского телеканала Fox News.

    Стало известно о наведении ВСУ переправ через Северский Донец под Красным Лиманом
    Марочко: Киев наводит переправы через Северский Донец на Краснолиманском направлении
    		   
    24 апреля 2023, 08:09
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Ольга Никитина

    Украинские силовики возводят новые понтонные переправы через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко уточнил РИА «Новости», что работы ведутся вблизи населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка.

    Ссылаясь на собственные источники, Марочко отметил, что переправы разной вместительности предназначены как для техники, так и для пехоты, а в районе переправ выставлены посты с охраной.

    19 апреля Минобороны сообщило, что в районе населенного пункта Северск Малый Донецкой народной республики уничтожена наведенная ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец.

    Коментарии (72)
    Макрон призвал «не дать России победить»
    Макрон призвал предотвратить расширение конфликта на Украине и победу России в нем
    		   
    23 апреля 2023, 23:54
    Фото: Panoramic/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Нужно помочь Украине «выстоять» и не допустить победы России в конфликте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить», – заявил французский лидер. По его словам, также необходимо предотвратить расширение этого конфликта. Макрон обещал «сделать все» чтобы не допустить такого расширения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

    Напомним, СМИ утверждали, что Макрон велел организовать совместную работу с Китаем для выработки неких условий, которые впоследствии могли бы стать основой для мирных переговоров между Россией и Украиной.

    Коментарии (38)
    СМИ: Киев получил от Вашингтона такое же предостережение, как Кабул перед сдачей талибам
    Politico сравнило предостережение США Зеленскому и экс-президенту Афганистана
    		   
    24 апреля 2023, 16:49
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Ольга Никитина

    Американское предостережение Киеву от излишней амбициозности в вопросе военного наступления на позиции российских сил походит на то, что получил незадолго до падения Кабула в 2021 году ныне уже экс-президент Афганистана Ашраф Гани, пишут СМИ.

    В статье американского издания Politico говорится, что официальные лица США проинформировали Украину об опасностях завышенных амбиций и растягивания ее войск в тонкую линию. Отмечается, что аналогичное предупреждение президент США Джо Байден делал экс-президенту Афганистана Ашрафу Гани, когда талибы («Талибан*» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) продвигались по стране во время вывода американских войск в 2021 году, передает РИА «Новости».

    При этом издание считает, что украинские военные вряд ли отступятся. В Киеве считают это «единственной и последней» возможностью Украины показать, что она «может победить», заявила газете генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова, добавив, что это, «конечно же, не соответствует действительности».

    Ранее в понедельник австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что у вооруженных сил Украины есть три возможных варианта действий в рамках планируемого весеннего контрнаступления.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (12)
    Зеленский объяснил невозможность «отказаться от Бахмута»
    Зеленский объяснил отказ Украины отводить войска из Артемовска нежеланием давать России плацдарм для наступления
    		   
    24 апреля 2023, 02:52
    Фото: Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency /Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если Россия вытеснит вооруженные силы Украины из Артемовска (Бахмута), российские войска получат плацдарм для наступления, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что Украина «не может отказаться от Бахмута», так как подобный шаг позволит России «расширить фронт». Он назвал ситуацию в городе сложной, но заверил, что ВСУ не собираются отступать. По словам Зеленского, если ВСУ потеряют Артемовск, следующими могут стать Краматорск и Славянск. Зеленский заверил, что войска Украины сейчас готовят контрнаступление, передает РБК со ссылкой на Al Arabiya.

    Напомним, ВСУ в Артемовске находятся в оперативном окружении со стороны российских сил. Бои продолжаются в западных кварталах. Сообщалось, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат.

    Коментарии (32)
    Ударом «Искандера» в ДНР уничтожены до 60 боевиков «Грузинского легиона»
    		   
    24 апреля 2023, 13:47
    Фото: t.me/mod_russia

    Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в здании библиотеки в Константиновке, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар был нанесен 21 апреля по пункту иностранных наемников, которые расположились в здании библиотеки в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В результате ликвидированы до 60 боевиков «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники на прилегающей территории. Еще порядка 20 наемников получили тяжелые ранения, отчитались в Минобороны.

    Конашенков подчеркнул, что уничтоженные боевики «Грузинского легиона» были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом, совершенным в марте прошлого года.

    В Минобороны заверили, что ведомство располагает информацией по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих.

    «Всех настигнет заслуженное возмездие», – пообещал Конашенков.

    Коментарии (43)
    Умерла дочь лидера рок-группы «Алиса» Кинчева
    Умерла 36-летняя приемная дочь лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева
    		   
    24 апреля 2023, 16:25
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Приемная дочь лидера российской рок-группы «Алиса» Константина Кинчева Мария Кинчева-Панфилова ушла из жизни в 36 лет, сообщили СМИ.

    По данным «Экспресс газеты» со ссылкой на ближайшее окружение, смерть Марии стала настоящим потрясением для Кинчевых. Она была известна как очень верующий человек, не злоупотреблявший алкоголем или наркотиками. Причиной трагедии в окружении рокера называют внезапную остановку сердца, пишет «Комсомольская правда».

    Мария Кинчева-Панфилова – приемная дочь культового рокера. В браке со второй женой Александрой он удочерил ее, воспитывал как родную и дал ей свою фамилию. Мария закончила театроведческий факультет ГИТИСа, в последнее время работала исполнительным продюсером. У нее остался 12-летний сын.

    Коментарии (12)
    В Госдуме оценили решение Казахстана отказаться от парада в честь Дня Победы
    Депутат Калашников: Отмена парада в честь Дня Победы – суверенное право Казахстана
    		   
    24 апреля 2023, 13:30
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
    Текст: Евгений Поздняков

    Казахстан чтит память погибших в ходе ВОВ. Эта страна внесла значимый вклад в борьбу Советского Союза с мировым злом, поэтому к решениям Астаны важно относиться с пониманием. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Леонид Калашников. Ранее Министерство обороны Казахстана заявило, что в стране не планируют проводить Парад Победы в связи с экономией средств.

    «Правительство Казахстана официально заявило, что причина отмены парада в День Победы – экономия средств. Искать здесь какие-либо подводные камни я бы не стал. Население этой страны внесло колоссальный вклад в разгром нацистской Германии. Так что и население страны, и местная политическая элита ощущают себя наследниками поколения героев», – сказал Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ.

    «Астана свято чтит жертвы, которые принесли народы Советского Союза в Великой Отечественной войне. И в настоящий момент я не вижу, чтобы эта позиция каким-либо образом менялась. Вполне возможно, что государство действительно имеет какие-либо финансовые сложности. Вспомним события 2022 года – был нанесен колоссальный ущерб экономике. Ну и не стоит забывать, что СССР также иногда приходилось отказываться от проведения парада в День Победы», – резюмирует Калашников.

    Ранее в Министерстве обороны Казахстана сообщили об отсутствии планов проведения в этом году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая в связи с экономией средств. Отмечается, что решение принято в связи с необходимостью поддержания требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений ВС страны.

    Это уже четвертый раз, когда Казахстан отказывается проводить парад. Первые два были связаны с пандемией, а 2022 году в минобороны республики заявили, что это связано с экономией средств и наличием других задач. Вместе с тем в государстве прошло более 50 праздничных мероприятий, которые были направлены на чествование ветеранов ВОВ.  Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы.

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    Коментарии (26)
    В МИД России высказались за перенос штаб-квартиры ООН
    		   
    24 апреля 2023, 17:13
    Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, речь идет о Женеве или Вене, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

    Отмечается, что некоторые государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк.

    Он рассказал, что многие имеют в Нью-Йорке недвижимость, поэтому тяжело содержать два представительства, передает ТАСС.

    Вопрос переноса штаб-квартиры требует больше финансово-экономических размышлений, добавил Ильичев.

    Ранее сообщалось, что журналисты из России так и не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.

    Коментарии (34)
    СМИ: На Украине задержали готовившего угон российских самолетов и. о. командира части
    На Украине задержали готовившего угон российских самолетов и. о. командира части
    		   
    24 апреля 2023, 15:38
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские силовики задержали бывшего и. о. командира одной из частей Романа Червинского, который пытался устроить угон самолета ВКС России, после чего последовал удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, сообщают украинские СМИ.

    Ответственность за удар по аэродрому Канатово летом 2022 года лежит на действовавших самовольно военнослужащих, заявили в СБУ, передает РИА «Новости».

    По делу об обстреле аэродрома СБУ задержала бывшего и. о. командира одной из частей Романа Червинского, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

    Его якобы задержали 24 апреля в Тернопольской области, суд должен избрать ему меру пресечения 25 апреля.

    СБУ сообщала, что вместо самолета с пилотом-перебежчиком ВКС России в указанное время на аэродром прилетели ракеты, в ходе обстрела погиб командир части, 17 военных получили ранения, были уничтожены два истребителя. Взлетно-посадочная полоса также получила серьезные повреждения.

    ФСБ летом 2022 года сообщала, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины при кураторстве НАТО намеревалось угнать российские боевые самолеты, но контрразведка России получила данные, благодаря которым российские военные уничтожили несколько украинских военных объектов.

    Коментарии (9)
    Критиковавший Байдена американский ведущий Карлсон ушел с телеканала Fox News
    Критиковавший Байдена американский ведущий Такер Карлсон покинул телеканал Fox News
    		   
    24 апреля 2023, 19:20
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, известный своей критикой в адрес президента США Джо Байдена, ушел с телеканала.

    По данным телеканала, последняя программа «господина» Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится, что решение об уходе Карлсона с Fox News было обоюдным для ведущего и телеканала. Отмечается, что программу вечернего прайма будет вести временный ведущий до определения постоянного, а о дальнейших планах Карлсона не сообщается.

    Ранее Такер Карлсон заявил, что Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.

    Коментарии (25)
    Китай пояснил позицию по Крыму и суверенитету республик бывшего СССР
    МИД КНР: Позиция Китая по Крыму не изменялась, Пекин уважает суверенитет всех стран
    		   
    24 апреля 2023, 10:49
    Фото: Andy Wong/AP/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Позиция Китая по Крыму не изменилась, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Комментируя слова посла Китая во Франции Лу Шайе о том, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР лишь после решения Никиты Хрущева, а постсоветские государства не обладают ясным и эффективным статусом, Мао Нин отметила, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН, передает ТАСС.

    Она напомнила, что после распада СССР Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с республиками, входившими в состав Советского Союза. И с тех пор, по ее словам, Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равного обращения и развивал двусторонние отношения дружбы и сотрудничества.

    Спикер китайского внешнеполитического ведомства добавила, что Пекин уважает суверенный статус республик, образовавшихся после распада Советского Союза.

    Эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД отметили, что слова посла КНР про Крым и суверенитет стран СНГ не вписываются в привычные традиции китайской дипломатии и могут служить сигналом о начале их трансформации.

    Коментарии (18)
    Пригожин заявил об успешном «перемалывании» ВСУ в Артемовске
    		   
    24 апреля 2023, 14:01
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения в Артемовске успешно «перемалываются» российскими силами, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    Задачей российских сил является «перемалывание» украинской армии, лишение ее возможности собраться в контрнаступление, заявил Пригожин, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

    Эта задача успешно воплощается, группы ВСУ, находящиеся в Артемовске, занимают площадь «километр на два» в городе.

    По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский начнет контрнаступление сразу после взятия Артемовска – это может произойти в течение нескольких дней или недели после освобождения города.

    По его словам, ВСУ готовы выставить «огромное количество войск».

    Зеленский нуждается в «величайшей победе», потому и предпримет контрнаступление. Оно не началось до сих пор из-за дождей, поскольку на полях «вязнет абсолютно все», и пользоваться можно только дорогами. Также еще одним фактором для контрнаступления Пригожин указал 9 Мая.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что проблема противовоздушной обороны лишит киевский режим шансов на успешное контрнаступление.

    Коментарии (10)
    В Китае заявили об «охватившей планету дедолларизации»
    CCTV заявил о стартовавшей дедолларизации и способности России устоять под ударом «финансовой бомбы» США
    		   
    24 апреля 2023, 03:57
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    США сбросили на Россию «финансовую бомбу», но не заставили Россию «рухнуть», при этом «дедолларизация охватила планету», заявили китайские СМИ.

    Как заявил CCTV, в результате глобальной рыночной конкуренции статус США в торговле упал, в ответ Вашингтон принялся использовать торговый протекционизм и «продвигать волну «антиглобализма», передает РИА «Новости».

    CCTV указывает, что США не извлекли уроков из снижения мировых долларовых резервов, которое началось в 2017 году. Вашингтон превратил финансовую систему в «оружие» против России, объявив в феврале 2022 года, что «запретит некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT».

    Но «даже удар этой «финансовой бомбы» не заставил рухнуть» Россию, которая «давно готовилась избавиться от доллара». Другие страны поняли, что «активы в долларах» являются «бомбой замедленного действия» и что «месть со стороны США можно пережить». Таким образом оказался пробит «последний слой бумаги», поддерживающий доллар.

    Напомним, российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что через пять лет доминирование доллара в мировых расчетах завершится. Глава Европейского центрального банка, экс-глава МВФ Кристин Лагард заявила об угрозе ведущим позициям доллара и евро.

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    Лавров дал совет западному меньшинству
    Лавров: Западному меньшинству следовало бы уважать других членов мирового сообщества
    		   
    24 апреля 2023, 17:53
    Фото: Luiz Rampelotto/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал западному меньшинству не говорить от имени всего человечества, вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества.

    Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященному эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН, подчеркнул, что «никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», передает РИА «Новости».

    Вести себя нужно прилично, посоветовал Лавров, призвав Запад уважать всех членов международного сообщества.

    Министр заявил также, что США, отчаянно пытаясь утвердить свое господство через наказание непослушных, пошли на разрушение глобализации, которую годами провозглашали высшим благом для всего человечества.

    Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад, продолжил глава российского внешнеполитического ведомства, задействуют свои «правила» всякий раз, когда нужно найти оправдание нелегитимным шагам в отношении тех, кто отказывается следовать корыстным интересам «золотого миллиарда» и выстраивает свою политику в соответствии с международным правом.

    Лавров подчеркнул, что черные списки составляются по принципу «кто не с нами, тот против нас».

    Кроме того, Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) стал инструментом достижения целей США.

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    WSJ: Иран возит боеприпасы в Россию кораблями по Каспийскому морю

    24 апреля 2023, 14:32

    Текст: Ольга Никитина

    Российские корабли перевозят иранские артиллерийские снаряды и другие боеприпасы через Каспийское море для пополнения запасов сил, принимающих участие в боевых действиях на Украине, утверждают американские СМИ.

    Газета The Wall Street Journal пишет, что якобы имеющие место иранские поставки представляют для США и их союзников «растущую проблему», поскольку они пытаются сорвать сотрудничество Москвы и Тегерана.

    WSJ со ссылкой на неназванных официальных лиц и документы утверждает, что за последние полгода грузовые суда якобы перевезли из Ирана в Россию более 300 тыс. артиллерийских снарядов и 1 млн патронов к ним. Сообщается, что США получили соответствующие разведданные.

    Ранее американские СМИ сообщали, что Иран якобы поставляет России беспилотники, которые применяются в ходе СВО. Это стало поводом для введения новых санкций ЕС И США против Ирана. При этом США и Британия не смогли представить в ООН никаких доказательств закупок Россией иранского оружия.

    Тем не менее Госдеп США утверждает, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в сфере обороны.

    В Кремле называли вбросами сообщения американских СМИ о якобы поставках иранских беспилотников России.

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