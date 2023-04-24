Геофизик объяснил влияние текущей магнитной бури на связь

В работе электроснабжения и связи могут быть нарушения, причиной послужат изменения магнитного поля, вызванные наблюдающейся сейчас магнитной бурей, объяснил доктор физико-математических наук, директор Геофизической обсерватории «Борок» – филиала ИФЗ РАН Сергей Анисимов.

Эти изменения, по его словам, приведут к появлению индуцированных токов в электропроводящих системах, что может вызвать нарушения в работе электроснабжения и связи, рассказал геофизик «Газете.Ru».

В первую очередь пострадать могут системы электроснабжения или системы связи, например, GPS-сигнал. Но ученые постоянно следят за состоянием магнитного поля, поэтому для GPS все эти изменения будут учтены.

Он также указал, что приближение магнитной бури зафиксировали специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ), она продлится три дня.

В обсерватории «Борок» ученые фиксируют уровень магнитной бури по K-индексу отклонения магнитного поля Земли от нормы. Эксперт указал на то, что с 9.00 до 12.00 часов мск индекс достигал значение семь, а утром с 6.00 до 9.00 К-индекс составлял девять, это его максимальное значение.

«Можно провести аналогию с землетрясениями. Развитие магнитной бури предполагает развитие активной первой фазы, которая продолжается несколько часов. Как правило, от 3-4 до 12. У этой бури было два пика: один был в с 21.00 до 24.00 по Москве 23 апреля, и утром с 3 до 6 сегодня. Сейчас мы наблюдаем постепенный спад. Эта магнитная буря не будет длиться больше трех дней, после этого периода активность магнитного поля будет почти такой же, как и была до этого», – рассказал Анисимов.

Также он заключил, что K-индекс вновь может подняться до восьми, когда ночная сторона Земли будет находиться в хвосте магнитосферы.