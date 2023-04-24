Психолог назвал способы борьбы с разными видами стресса у мужчин

Психолог Бирюков рассказал о причинах стресса у мужчин и методах его снятия

Ранние признаки разрушительного стресса у мужчин проявляются в постоянном плохом настроении, повышенной утомляемости, снижении аппетита, нарушении сна, неуверенности в завтрашнем дне, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков. Чтобы с ним справиться, необходимо выявить его суть и только затем целенаправленно бороться.

«Нужно различать эустресс и дисстресс. Эустрессы – дословно «нормальные стрессы» – всегда имеют небольшую или среднюю интенсивность и длятся непродолжительное время. Например, экзамен, переезд, отбытие в отпускную поездку или выход на работу после нее. Эустрессы мы все переносим постоянно, и они нам не вредят. Наоборот, тонизируют, укрепляют, дают жизненный опыт. Именно о них говорят «то, что нас не убивает – делает нас сильнее», – объясняет Бирюков.



С такими видами стресса никак бороться не стоит, говорит специалист, поскольку это естественный элемент жизни как мужчин, так и женщин.

В отличие от эустресса, продолжает психолог, дистресс – дословно «плохой, разрушительный стресс» – всегда длительный, мучительный, часто имеет значительную интенсивность. Это, например, длительная невозможность передвигаться, допустим, вследствие болезни, безработица на протяжении долгого времени, потеря родственника, к которому человек был очень привязан (жена, муж, ребенок, родитель), жизнь под воздействием длительных издевательств и т.д.

«Дисстресс не делает нас сильнее, он нас разрушает: «что не убивает – то нас калечит». Он часто приводит к хроническим болезням: от депрессии до рака. Ранние признаки дисстресса – это плохое настроение, повышенная утомляемость, снижение аппетита, нарушения сна, неуверенность в завтрашнем дне или страх перед будущим, стойкое стремление любой ценой избежать определенных ситуаций и людей», – делится эксперт.

По его словам, признаки дисстресса у мужчин почти такие же, как и у женщин. Переживание дисстресса не является ярким полоспецифичным процессом.

«Справиться с дисстрессом можно только одним способом: выявить его суть и целенаправленно с ним бороться. Универсального рецепта на все случаи жизни не существует, ведь, например, невозможность найти работу и смерть жены – это очень разные ситуации, и выходить из них придется по-разному. Чаще всего в таких ситуациях человеку требуется помощь психотерапевта», – заключил Бирюков.

Ранее журналист и блогер Максим Кононенко заявил, что мужчины в депрессии должны избавляться от стресса не при помощи алкоголя, а более здоровыми методами – для кого-то это может быть спортзал, для кого-то – рыбалка.