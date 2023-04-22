Президент Бразилии отказался посещать Россию или Украину до начала мирных переговоров

Президент Бразилии заявил, что не поедет в Россию или на Украину до начала мирных переговоров

Бразилия хочет найти способ установить мир, до начала переговоров посещать Россию или Украину не буду, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Газета Diario de Noticias пишет, что да Силва не поедет «ни в Россию, ни на Украину», пока не будут созданы условия для мира, передает RT.

По словам Лулы да Силвы, лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя, и Бразилия попытается помочь завершить конфликт и способствовать мирному урегулированию.

Ранее Лула да Силва раскритиковал действия Соединённых Штатов и Евросоюза в ситуации с украинским конфликтом.