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Турецкий министр обвинил США в создании террористического государства у границ
Глава турецкого МВД: США намерены создать рядом с Турцией террористическое государство
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Анкара столкнулась с самой большой в мире волной беженцев, что чревато различными издержками, США хотят создать рядом с Турцией террористическое государство, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
По его словам, Анкара принимает все меры предосторожности, чтобы не допустить создания террористического государства рядом с Турцией. Сойлу заявил, что было проведено четыре крупные операции против этого, передает RT.
Ранее глава МВД Турции заявил, что весь мир ненавидит США, а Европа является пешкой в руках Вашингтона.
До этого турецкие СМИ писали, что американские власти надеются поставить во главе Турции такого же президента, как Владимир Зеленский на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Турция переходит к отрицанию Запада.
«Русская весна»: ВСУ сняли на видео ползущую по грязи колонну Leopard
Украинские военные опубликовали видео ползущей по грязи колонны танков Leopard 2A4 и американских бронетранспортеров M113, пишут «Военкоры Русской Весны».
На видеокадрах заметно, что колонна танков и БТР ползет по непролазной грязи и глубоким лужам на территории Украины, соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Журналисты подписали, что ВСУ продолжают интенсивно осваивать натовскую военную технику.
Ранее было опубликовано видео, как в Польше во время подготовки к боям на территории Украины с использованием поставленного Германией вооружения танк Leopard 2A4 с экипажем ВСУ воткнулся орудием в землю, вследствие чего башня машины оторвалась.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные представители провели для «Леопардов» принудительный даунгрейд. Так, украинские танкисты писали в соцсетях, что «на танках нет брони, пушка плохого качества, такие же стабилизаторы, а кумулятивы еще хуже».
Источник объявил о решении Берлина выслать российских дипломатов
Источник объявил о решении Берлина выслать российских дипломатов
Немецкая сторона лгала, когда опровергала массовую высылку из страны российских дипломатов, такое решение немецкими властями уже принято, заявил дипломатический источник.
Решение о высылке российских дипломатов из Германии Берлином уже принято и «будет реализовано», сказал собеседник ТАСС.
По какой причине официальный Берлин лгал по этому поводу, неизвестно.
Российская сторона ответит соответственно на высылку дипломатов, заключил источник.
В марте СМИ сообщали, что Берлин намеревается выслать более 30 аккредитованных российских дипломатов. После этого представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что правительство Германии не подтверждает эту информацию.
Военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ
«Военкоры Русской весны» показали кадры, как российский танк обратил в бегство украинскую пехоту
Российский танк ворвался на позиции украинских военных в ходе спецоперации и заставил пехоту ВСУ спасаться бегством.
На видеокадрах заметно, что российский танк едет по полю и встречает отряд украинских боевиков, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Наши танкисты влетели прямо на вражеские позиции и заставили в ужасе драпать украинскую пехоту», – прокомментировали военкоры.
Ранее сообщалось, что объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а танки, Abrams не успеют прибыть к его началу.
Россию обвинили в создании угрожающего США «треугольника смерти»
InsideOver: Россия, Северная Корея и Китай создали угрожающий США «треугольник смерти» в Тихом океане
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Россия создала опасный для Соединенных Штатов блок стран в Индо-Тихоокеанском регионе, куда вошли Китай и Северная Корея, сообщил эксперт Федерико Джулиани изданию InsideOver.
По его словам, этот «треугольник смерти» можно увидеть, если просто посмотреть на географическую карту в районе Тихого океана, передает РИА «Новости».
Издание подчеркивает, что Пхеньян и Москва только рады усилить давление на Вашингтон в этом районе, чтобы осложнить жизнь Белого дома.
В статье отмечено, что Кремль во время высокой напряженности в отношениях с НАТО даже начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока, как бы поясняя, что хочет расширить свое военное присутствие в Тихом океане.
По мнению журналистов, «треугольник смерти» угрожает деятельности Штатов, так как участники, а именно Россия, Китай и Северная Корея, предприняли действия, вынуждающие американских военных пересмотреть свои оперативные планы.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Россия и Китай твердо отстаивают основанный на международном праве миропорядок, основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на принципах Устава ООН, претворяют в жизнь подлинную многополярность.
ВСУ бросили оружие и боеприпасы в Артемовске
Российский боец: ВСУ бросают оружие и множество боеприпасов при отступлении в Артемовске
Украинские военные бросают огромное количество оружия и боеприпасов при отступлении в Артемовске, рассказал российский боец.
По словам бойца группы «Вагнер», попадается разное вооружение – американские пулеметы, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях, также боекомплекты оставляют, передает РИА «Новости».
«Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает», – отметил он.
Также военный рассказал, что на оставленных ВСУ позициях часто попадаются атрибуты с нацистской символикой – множество различных шевронов, ножи со свастикой.
По мнению бойца, этим ВСУ, скорее всего, хотят произвести устрашающее впечатление.
Ранее пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске тяжелая, напряженная, российские силы продолжают продвигаться, но говорить об образовании котла пока преждевременно.
Илона Броневицкая назвала «хаосом мысли» заявление Вайкуле о Дне Победы
Певица Илона Броневицкая объяснила скандальные заявления Вайкуле о Дне Победы желанием сохранить карьеру в Латвии
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Певица Лайма Вайкуле говорит то, что созвучно политике ее государства, так как она не может ставить крест на своей карьере, заявления о приватизации Россией Дня Победы – «хаос мысли», его сложно комментировать, заявила советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая.
Броневицкая, передает Regnum, считает, что Вайкуле отрабатывает латвийский бюджет на свои фестивали: «Каждый живет в своей стране, она живет в Латвии. Она имеет латвийский бюджет на свои фестивали. Она не может быть диссидентом в своей стране».
Броневицкая полагает, что Вайкуле таким образом не хочет ставить крест на своей карьере: «Она говорит то, что надо говорить, то, что созвучно политике ее государства. Вот и все. Она человек, которого слушают, когда ты в таком медийном статусе, едва ли можно промолчать. Сейчас мир раскалывается, и каждый выбирает для себя какое-то место».
Что касается замечания Вайкуле о приватизации Россией Дня Победы, то Броневицкая считает, что такой «хаос мысли» сложно комментировать.
Она также дала оценку заявлению Вайкуле, что памятники советским воинам якобы не представляют художественной ценности. По мнению Броневицкой, эту ценность в Европе специально принижают в политических целях. «Эта демагогия нам в помощь», — считает певица.
Ранее певица Лайма Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной и заявила, что Россия приватизировала День Победы и русский язык.
Пушилин: ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
Пушилин заявил о провалившейся попытке ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
Вооруженные силы Украины попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, но их прорыв не допустили российские военные, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин рассказал, что ВСУ переходили малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии сразу по четырем направлениям. Несмотря на то, что российским военным пришлось в очень непростых условиях отражать их атаки, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из позиций ВС России, передает ТАСС.
Ранее российские войска за сутки уничтожили более 520 украинских военных.
До этого стало известно, что российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.
Захарова назвала Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом
Дипломат Захарова назвала певицу Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом из-за отношения к памятникам
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Певица из Латвии Лайма Вайкуле пошла на новый рекорд неадекватного поведения, выступив с утверждением, что памятники советским солдатам якобы не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в своем Telegram-канале, что Вайкуле мало прошлого успеха, она пошла на новый рекорд неадекватного поведения, выступив с утверждением, что памятники советским солдатам якобы не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить. Захарова подчеркнула, что само утверждением Вайкуле – глупость, конечно, невозможная. Дипломат выразила мнение, что такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы, либо специально.
Захарова отметила, что в самом слове «памятник» содержится подсказка, оно произошло от «памяти», а не «художественной ценности». Официальный представитель МИД России подчеркнула, что людей, которые сносят памятники, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами.
Как отметила Захарова, говорить о том, что мощнейший и яркий Памятник воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, созданный усилиями латышских и русских специалистов, ставший символом для миллионов сохранивших память и совесть людей, не имел никакой художественной ценности, может только человек с полностью атрофированным художественным вкусом
Напомним, Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной. Советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая назвала слова Вайкуле отработкой латвийского бюджета на свои концерты и «хаосом мысли».
Москва изучает целесообразность размещения баллистических ракет на западных границах
В МИД указали на возможность пересмотра неразмещения баллистических ракет средней и большей дальности у границ с Западом
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Москва может пересмотреть отказ от размещения баллистических ракет средней и большей дальности у границ на западном направлении, заявил посол по особым поручениям МИД Григорий Машков.
Россия должна проанализировать, насколько оправдана ее текущая политика неразмещения баллистических ракет на западном направлении, указал Машков в своем материале для «Международной жизни».
Нужно установить, есть ли необходимость уже сейчас начать подготовку к развертыванию ракет этого типа, которые в случае ухудшения ситуации дали бы возможность оперативно реагировать на возникающие вызовы.
Машков указал на потребность России в наращивании тактического ракетного потенциала ввиду развала Договора о РСМД. По его словам, также важно повысить эффективность такого потенциала и заблаговременно накопить ракетные вооружения для ответа на любые вызовы, в том числе это необходимо проделать в Калининграде, где российская земля находится под прицелом НАТО.
Дипломат отметил, что предыдущая формула стратегической стабильности, которая опиралась на биполярный ракетно-ядерный паритет, дискредитировала себя, она позволила Западу укрепить позиции на других направлениях и расширить зоны влияния.
После окончания действия ДСНВ-3 в 2026 году может появиться вакуум в области международного права на длительный период, и России следует быть готовой к этому.
Россия решила зеркально ответить на массовую высылку дипломатов из Берлина
МИД: Москва даст зеркальный ответ на решение Берлина о массовой высылке российских дипломатов
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Россия даст зеркальный ответ на решение Берлина, который решил массово выслать российских дипломатов, заявили в МИД.
По информации ведомства, Москвой принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов и сокращении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в России, сообщается на сайте российского дипведомства.
В МИД отметили: действия немецких властей указывают на то, что Берлин выбрал курс на разрушение.
«Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», – подчеркнули в ведомстве.
Как отметили в дипведомстве, германская сторона неоднократно заверяла в нежелании афишировать этот сюжет, но нарушила свои же обещания, поставив в известность представителей СМИ, регулярно используемых для организации «контролируемых утечек и информационных» вопросов.
Также в министерстве уведомили, что посол Германии Гезу Андреаса фон Гайра осведомлен о том, что Россия ответит на решение немецких властей о высылке российских дипломатов.
Пригожин рассказал о службе сына Пескова в составе Группы Вагнера
RT: Российский предприниматель Пригожин рассказал о службе сына пресс-секретаря президента РФ Пескова в Группе Вагнера
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Российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Николай прошел службу в составе Группы Вагнера рядовым артиллеристом, сообщил телеканал RT.
Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к нему с просьбой забрать его сына Николая в Группу Вагнера «простым артиллеристом», передает RT.
Пригожин отметил, что 33-летний сын Пескова «абсолютно нормально» отработал простым артиллеристом расчета реактивной системы залпового огня «Ураган». Основатель ЧВК «Вагнер» заметил при этом, что работать приходилось «по колено в грязи».
Напомним, в июне 2022 года ЕС включил в шестой пакет санкций против России супругу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяну Навку, а также его сына и дочь. Против самого пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова Евросоюз ввел санкции еще в феврале 2022 года.
Стали известны подробности о найденном в Белгороде боеприпасе
«Известия»: Найденный в Белгороде боеприпас является авиабомбой ФАБ-500
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Обнаруженный саперами объект в Белгороде является авиационным боеприпасом ФАБ-500, сообщил источник.
По информации издания «Известия», авиабомбу должны перевезти на полигон взрывотехники Минобороны.
Как отметил начальник ГУ МЧС Сергей Потапов, найденный боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен, передает РИА «Новости».
«После завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения», – сказал он.
По словам начальника Белгородского управления ГО и ЧС Николая Лебедева, после извлечения авиационной бомбы осталась яма глубиной пять метров. Он пояснил, что сначала устранят повреждения коммуникаций, потом будут засыпать яму, восстановят пешеходную дорогу, «вернут все, как было».
Между тем, люди с рюкзаками и чемоданами возвращаются в квартиры, оцепление осталось только возле ямы.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за обнаружения взрывоопасного предмета началась эвакуация 3 тыс. человек.
До этого Минобороны сообщило, что при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. По данным ведомства, в результате инцидента имеются повреждения жилых строений, жертв нет, проводится расследование.
Пушков отреагировал на канадских мужчин-министров на каблуках
Член комитета Совфеда Пушков назвал трансгендерным хайпом акцию министров Канады Hope in High Heels
Канадские министры под прикрытием акции Hope in High Heels занимаются трансгендерным хайпом, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале он отметил, что канадские политики в женских туфлях этого даже не скрывают. Они признают, что занимаются трансгендерным хайпом, а не защитой женщин от насилия.
«Все предельно ясно с этими «защитниками», – резюмировал Пушков.
Немцы возмутились требованием Зеленского к ВСУ
Читатели Die Welt возмутились требованием Зеленского к ВСУ «вернуть территории»
Читатели издания Die Welt раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского о постановке перед ВСУ задачи «вернуть» потерянные за время СВО территории.
Один из комментаторов отметил, что в случае, если так называемое контрнаступление окажется неудачным, это станет концом Украины, и только в этом случае, «наконец, на повестке дня появятся мирные переговоры», передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
«Несмотря на массированное снабжение Украины оружием, у нее нет ресурсов для достижения столь амбициозной цели», – подчеркнул другой комментатор.
Еще один пользователь отметил, что быстрое мирное соглашение было бы важнее, нежели возвращение утраченный территорий.
«Не имеет значения, какие приоритеты декларирует этот человек. Единственное, что имеет значение, какие приоритеты ему ставит Запад», – заметил другой.
Другой читатель добавил: в случае, если ВС России удастся прорваться в Артемовске и на Кременском направлении, это будет означать конец контрнаступления Зеленского.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях.
До этого стало известно, что российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.
Захарова прокомментировала слова Писториуса об ударах ВСУ по России
Спикер МИД Захарова призвала главу Минобороны Германии запомнить свои слова об ударах ВСУ по России
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Главе Минобороны Германии Борису Писториусу стоит запомнить свои слова о возможности ударов ВСУ по России, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что эти слова все должны запомнить.
«Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае я напомню», – написала она.
Также дипломат задалась вопросом, не узнало ли немецкое ведомство, кто совершил теракт на «Северных потоках», предположив, что это тоже «приемлемая тактика ограниченных ударов» по уничтожению важного для Берлина инфраструктурного проекта.
Кроме того, Захарова отметила слова Писториуса о «приемлемости» проведения военных операций Украины на территории России.
Напомним, Писториус заявил, что ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», одобрив атаку Украины на Россию.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил главе Минобороны Германии историческую примету о том, что немец, который желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине.