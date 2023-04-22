Турецкий министр обвинил США в создании террористического государства у границ

Глава турецкого МВД: США намерены создать рядом с Турцией террористическое государство

Анкара столкнулась с самой большой в мире волной беженцев, что чревато различными издержками, США хотят создать рядом с Турцией террористическое государство, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

По его словам, Анкара принимает все меры предосторожности, чтобы не допустить создания террористического государства рядом с Турцией. Сойлу заявил, что было проведено четыре крупные операции против этого, передает RT.

Ранее глава МВД Турции заявил, что весь мир ненавидит США, а Европа является пешкой в руках Вашингтона.

До этого турецкие СМИ писали, что американские власти надеются поставить во главе Турции такого же президента, как Владимир Зеленский на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Турция переходит к отрицанию Запада.