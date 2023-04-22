В Германии отреагировали на заявление МИД России о высылке дипломатов

МИД ФРГ: Берлин принял к сведению заявление МИД России о высылке дипломатов

Германия и Россия обсуждали комплектование своих зарубежных представительств, с этим был связан прямой перелет из Москвы в Берлин и обратно, ФРГ приняла к сведению заявление представителя российского МИД, сообщил источник в Министерстве иностранных дел Германии.

Источник в дипведомстве Германии отметил, что немецкое правительство и российская сторона несколько недель контактировали по вопросам укомплектования соответствующих дипломатических представительств за рубежом, с этим был связан прямой перелет из Москвы в Берлин и обратно, передает ТАСС.

Агентство dpa сообщило, что российский самолет в субботу вылетел из Москвы и приземлился в Берлине. Утверждалось, что у борта было специальное дипломатическое разрешение. СМИ отмечали, что речь идет о рейсе, касающемся дипломатов.

Ранее сообщалось, что Берлин решил выслать 20 сотрудников посольства России в Германии.

В МИД России посчитали решение о высылке дипломатов выбором курса на разрушение отношений, и пообещали зеркальный ответ.