Командир «Спарты» заявил о помощи «Защитников Отечества» в решении бюрократических проблем

Командир батальона «Спарта» Жога: Фонд «Защитники Отечества» поможет участникам СВО решить бюрократические проволочки

Фонд «Защитники Отечества» будет разбираться с бюрократическими проволочками, с которыми могут столкнуться участники спецоперации после возвращения к мирной жизни. Это может касаться восстановления документов, получения медобслуживания, устройства ребенка в детсад, сообщил командир разведбатальона «Спарта» Артем Жога.

«Ребята, которые участвуют в СВО, стоят на рубежах и непосредственно выполняют боевую задачу, но в мирной жизни сталкиваются с очень многими вопросами – например, семейными: как восстановить документы, помочь ребенку поступить в университет или институт, подать документы на обучение или в садик, получить медицинское обслуживание. И начинаются бюрократические проволочки, и он не знает, к кому обратиться и куда пойти», – отмечает командир разведбатальона «Спарта» Артем Жога.

Он считает, что создание фонда «Защитники Отечества» поможет решать все эти вопросы в оперативном порядке. «Если возникает какая-то неординарная проблема, она купируется и быстро решается. Сегодня было обсуждено много важных направлений в плане возврата бойца с передовой в мирную жизнь после ранения, его интеграции после демобилизации – это очень важное направление», – добавил Жога.

По его словам, после возвращения с передовой участникам спецоперации нужно «адаптироваться к мирной жизни, перестроиться – кому-то получить новую профессию, кто-то найдет себя в другом направлении – например, в воспитании молодежи». «Создание фонда – будет большое дело в плане патриотического воспитания молодежи в школах, институтах. Также это большая помощь в плане медицинской реабилитации парням, получившим ранение, – как в психологическом формате, так и в протезировании и обеспечении необходимыми медицинскими препаратами для улучшения состояния здоровья, также санаторно-курортный отдых, восстановление организма», – отметил комбат.

Он особо подчеркнул, что адаптация к мирной жизни после участия в боевых действиях – это большая работа, «потому что в каждой семье есть дети, жены, сестры и мамы». «У парня, который вернулся с передовой, все равно психика в чем-то идет в отклонение. Необходимо вернуть его в социум, чтобы не страдала от этого семья, дети. Это очень большая и нужная инициатива, ее нужно продвигать в регионах, расширять – набирать больший штат соцработников, психологов и заниматься нашими ребятами, которые сейчас на передовой», – призвал Жога.

Сейчас разрабатывается программа помощи семьям погибших, напомнил он. Решаются вопросы с выплатами семьям, с предоставлением льготного и бесплатного обучения в университетах и институтах, оказанием помощи родителям и детям. «Появится достаточное количество социальных работников, которые будут следить за каждым отдельно взятым случаем и вовремя реагировать и помогать в любых жизненных ситуациях», – сообщил командир разведбатальона «Спарта».

В пятницу Жога участвовал в заседании наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Как сообщила председатель фонда Анна Цивилева, главная задача, чтобы к 1 июня открылись филиалы «Защитников Отечества» во всех регионах. На данном этапе уже сформирована основа команды, во всех регионах подобраны помещения.

Указ о создании фонда «Защитники Отечества» подписал президент России Владимир Путин. Фонд будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.

Накануне председатель наблюдательного совета фонда, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что «президентом РФ поставлены очень серьезные задачи: в короткие сроки обеспечить необходимой поддержкой и защитой ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов». «Им будут предоставлены программы реабилитации, психологической помощи, обеспечения работой и многое другое. Предстоит развернуть систему долговременного ухода на всю страну, каждый регион, на каждый муниципалитет. Филиалы фонда начнут работу 1 июня», – сказал Кириенко.

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