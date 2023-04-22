В фонде «Защитники Отечество» рассказали о скором решении всех организационных вопросов

Фонд «Защитники Отечества» будет уделять внимание каждому ветерану СВО

Фонд помощи ветеранам СВО «Защитники Отечества» сформировал управленческую команду и подобрал помещения во всех регионах России. Как сообщила по итогам заседания набсовета фонда Анна Цивилева, уже сейчас «Защитники Отечества» получают огромное количество обращений от ветеранов спецоперации. Фонд, созданный по указу президента Владимира Путина, должен начать работу по всей стране к 1 июня.

«Уже сейчас мы получаем огромное количество сообщений от ветеранов СВО и членов их семей. Мы отрабатываем это, но, конечно, нужно вовлечение регионов, потому что людям, которые возвращаются, приходят, проживают там, необходима доступная адресная индивидуальная помощь и поддержка», – рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В пятницу состоялось заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». По словам Цивилевой, главная задача состоит в том, чтобы к 1 июня открылись филиалы фонда во всех регионах. На данном этапе сформирована основа команды, во всех регионах подобраны помещения. «Мы сейчас стоим перед задачей как можно быстрее решить все организационные вопросы. Активно ездим по субъектам России, встречаемся с губернаторами и непосредственно с членами команды наших региональных фондов и отбираем руководителей, которые их возглавят», – уточнила Цивилева.

По ее словам, фонд будет оказывать самую разную помощь, которая касается социальной, медицинской реабилитации, санаторно-курортного обучения, переобучения, а также трудоустройства ветеранов, обеспечением их современными протезами и лекарствами.

Указ о создании фонда «Защитники Отечества» подписал президент Владимир Путин. Глава государства сообщал, что этот фонд будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству. Цивилева подчеркнула, что подобная структура создается в России впервые. Ничего подобного не было ни после Великой Отечественной войны, ни Афганской, ни Чеченских войн.

Цивилева отметила, что фонд – это армия социальных персональных координаторов, которые будут «работать официально с каждым ветераном, с каждой семьей, где погиб участник СВО». Социальные координаторы появятся в каждом муниципалитете, чтобы не оставить без внимания никого – «и тех, кто живет в малых городах, в деревнях, улусах, то есть каждый ветеран будет иметь поддержку и возможность решить ту или иную проблему, с которой он столкнется».

«Конечно, это требует большого и организационного, и финансового участия, поэтому на базе РАНХиГС и ее филиалов будет проведена долгая, масштабная учеба для социальных координаторов, которых сейчас активно подбирают субъекты», – добавила она.

В свою очередь гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал про образовательную часть работы фонда. «Сегодня принято решение о том, что все социальные координаторы, в каждом из 89 регионов страны, обязательно должны пройти обучение. Проводиться это обучение будет и на базе московского кампуса Президентской академии РАНХиГС, и на базе 12 наших филиалов и еще семь университетов-партнеров», – сообщил Комиссаров.

Социальные координаторы должны не только знать о всех мерах поддержки, которые предлагает государство, но и владеть основами психологической помощи. Кроме того, добавил Комиссаров, они должны хорошо коммуницировать и быть неравнодушными людьми.

Зампредседателя фонда «Защитники Отечества» Герой России Алексей Романов рассказал о решении предлагать ветеранам СВО становиться советниками директоров школ. «Чтобы человек на законных основаниях мог прийти в школу и трудится, предусмотрен ряд мер по обучению и переобучению. Государство закладывает денежные средства, чтобы люди могли получить профильное образование и на законных основаниях прийти в среднеобразовательную школу», – пояснил Романов.

Он не исключил появления в ближайшее время ветеранской организации для участников СВО. «Как правило, участники ветеранских организаций подставляют свое плечо в вопросах уроков мужества, которые проходят в школах, вузах… Они все принимают активное участие в том, чтобы растить достойную смену молодежи. Ветеранское сообщество – это люди, с которых будут брать пример», – уверен он.

Командир разведбатальона «Спарта» Артем Жога назвал создание фонда важным событием. Он уверен, что новая структура поможет участникам СВО решить любые бюрократические проволочки, которые возникают при восстановлении документов, оформлении ребенка в сад или поступлении в учебное заведение. «Создание этого фонда поможет решить эти вопросы в оперативном порядке», – уверен Жога.

Он отметил, что в ходе заседания наблюдательного совета обсуждались вопросы о том, как должна проходить интеграция бойцов в мирную жизнь после демобилизации. «Когда ребята возвращаются с передовой, им нужно адаптироваться к мирной жизни, перестроиться – кому-то получить новую профессию, кто-то найдет себя в другом направлении – например, в воспитании молодежи», – сказал командир разведбатальона «Спарта».