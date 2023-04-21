Польшу назвали двунациональным государством

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21 апреля, пятница | Последнее обновление — 22:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пушилин: ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
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В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было.
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Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры.
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Прежние трезвомыслие и прагматизм финской внешней политики испарились. На их место пришло хорошо знакомое по опыту межвоенного периода 1918–1939 годов поведение банального лимитрофа.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Польшу назвали двунациональным государством
Польский обозреватель Rzeczpospolita предсказал появление единой с Украиной страны
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Польша из-за большого числа беженцев с украинской территории превратилась в двунациональное государство, полагает обозреватель Rzeczpospolita Михал Шулджиньский.
Польская и украинская стороны движутся к созданию единого государства, заявил Шулджиньский в своем материале для Rzeczpospolita, передают «Известия».
По его предположению, это может быть тесный союз, федерация, уния или какое-то особое партнерство, это станет понятно позднее.
На общественном уровне в Польше уже ощущается «двунациональность», более 8% населения страны – украинцы, заключил обозреватель.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, каковы шансы создания «Речи Посполитой 2.0» после окончания СВО.
Глава Минобороны Германии одобрил вторжение ВСУ на территорию России
Глава Минобороны Германии Писториус назвал «совершенно нормальным» вторжение ВСУ на территорию России
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Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на передаче Maybrit Illner на общественно-правовом телеканале ZDF.
По его словам, придется «смириться с этим», пока атакам не подвергаются города, мирные граждане и объекты, однако такое должно происходить, например, чтобы отрезать пути снабжения, Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.
По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.
«Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава Минобороны.
В США ранее заявили, что мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.
Орбан словом из трех букв ответил на речь Столтенберга о готовности стран НАТО принять Украину
Премьер Венгрии Орбан поразился заявлению генсека НАТО Столтенберга о готовности участниц альянса принять Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивленно отреагировал на слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности всех участниц альянса принять Украину.
«Что?!» – написал Орбан в своем Twitter (запрещен в России) в ответ на слова Столтенберга, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс, так как «будущее Украины – находиться в семье альянса».
Боец ВСУ случайно раскрыл превращенную в крепость многоэтажку в Артемовске
Украинский военный случайно раскрыл превращенную в крепость многоэтажку в Артемовске
Украинский военный при участии в съемке «героического ролика» для соцсети TikTok в Артемовске случайно зафиксировал многоэтажный дом, который ВСУ превратили в опорный пункт.
Так, на видеозаписи заметно, что по всей территории многоэтажки вырыты ведущие в подвал окопы. При этом на балконах почти каждого этажа на кадрах видны украинские боевики, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По информации авторов канала, в подобные крепости ВСУ превратили большинство жилых домов в Артемовске и других городах ДНР.
Ранее в пятницу российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске.
Медведев напомнил главе Минобороны Германии историческую примету
Медведев призвал готовиться к параду российских войск в Берлине после слов Писториуса об атаках на Россию
Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о действиях ВСУ на территории России.
В ответ на слова Писториуса о военных операциях ВСУ на территории России, зампред Совбеза уличил его в зависти к славе военачальников Третьего рейха, передает РИА «Новости».
В связи с этим Медведев посоветовал Писториусу вспомнить историческую примету: «Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине».
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», одобрив атаку Украины на Россию.
Сенатор Долгов напомнил военным властям Германии фразу Александра Невского
Сенатор Долгов: Писториусу стоит помнить фразу Александра Невского «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет»
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Очевидно, министр обороны ФРГ Борис Писториус очень плохо знаком с историей. Ему стоит восполнить этот пробел, особенно в части знаний о Второй мировой войне, а также о попытках немецких рыцарей посягнуть на русские земли еще в 13 веке, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России.
«Заявление главы минобороны ФРГ о «нормальности» вторжения ВСУ на территорию России в очередной раз говорит о диком падении интеллектуального уровня правящей элиты в западных странах. Кроме того, все это подтверждает, что Германия сегодня перечеркивает десятилетия борьбы с нацистской идеологией, в том числе в собственной стране», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.
Сенатор напомнил, что в рядах вооруженных сил Украины сражаются американские и европейские наемники, на Украину отправляется масса западной техники. А значит, это вторжение, по сути, будет в большей степени западным, нежели украинским. «Если немецкий политик жаждет вторжения на территорию нашей страны, я хочу его предупредить – он получит то же, что и его предки почти 80 лет назад. Ему пора бы уже наконец-то выучить историю в целом, и в частности Второй мировой войны. Напомню, что Красная армия и Совесткий союз тогда нанесли поражение Германии», – отметил собеседник.
«К слову, недавно мы отмечали годовщину еще одного урока истории, который мог бы пригодиться Писториусу. Речь о битве на Чудском озере, когда русские воины под командованием князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Напомню министру фразу, которую приписывают Александру Невскому – «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Стоит задуматься, господин Писториус!», – подчеркнул парламентарий.
Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России. Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», передает его слова Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.
По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.
«Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава минобороны.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс. При этом Столтенберг отметил, что в данный момент основное внимание НАТО уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».
В США заявили, что мнение Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.
Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
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Польша и страны Балтии призвали ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT
EUobserver: Польша и страны Балтии призвали ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT
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Польша и страны Балтии призвали Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против России отключить Газпромбанк от международной системы межбанковских платежей SWIFT, сообщил портал EUobserver со ссылкой на совместное заявление стран.
Польша и страны Балтии в совместном заявлении говорят о приоритете исключения Газпромбанка из системы SWIFT и символизме такого шага. При этом в качестве минимальных усилий предлагается рассмотреть замораживание активов банка, через который проходит оплата за импорт российской нефти в страны – члены союза. В совместном заявлении поясняется, что при отключении от SWIFT Евросоюзу пришлось бы перенаправить платежи через альтернативные системы, такие как СПФС (Система передачи финансовых сообщений, запущенная Банком России в 2014 году) или CIPS (китайская трансграничная межбанковская система), передает ТАСС.
Помимо требований в отношении Газпромбанка, Польша и балтийские страны призвали заморозить активы как можно большего числа российских банков, финансовых учреждений и их дочерних компаний.
Кроме того, «приоритетными» пунктами в новом пакете антироссийских санкций названы российский нефтепровод «Дружба» и импорт российских алмазов.
Ранее Газпромбанк объявил о прекращении трансграничных переводов в долларах с 27 января 2023 года.
Le Monde: Франция отказалась от передачи Украине цифровых карт Белоруссии
Французская сторона якобы решила не передавать украинской цифровую карту белорусской территории, сообщает французское издание Le Monde.
Париж якобы решил не передавать Киеву цифровую карту Белоруссии, что дало бы возможность украинским военным запускать туда авиацию и беспилотники для выполнения боевых задач на малых высотах, пишет Le Monde, передают «Аргументы и факты».
Эти данные якобы позволили Киеву увидеть препятствия, рельеф и расположение средств противовоздушной обороны.
Российские войска за сутки уничтожили более 520 украинских военных
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Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки, Тимковки и Першотравневого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Около Лимана Первого, Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки ЛНР пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Также у Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Акация».
Ударами штурмовой и армейской авиации группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ под Червонопоповкой, Червоной Дибровой ЛНР, Григоровкой и Серебрянкой Донецкой народной республики (ДНР).
Ликвидированы свыше 55 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска. ВДВ пресекают попытки противника контратаковать на флангах, оказывая поддержку штурмовиков по овладению городом.
Оперативно-тактической и армейской авиацией Южной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах Красного, Часова Яра и Предтечино ДНР.
Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершены восемь вылетов самолетов. Артиллерией Южной группировки выполнены 69 огневых задач, сообщил Конашенков.
За минувшие сутки уничтожены до 310 военнослужащих, четыре бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям рядом с Угледаром, Пречистовкой ДНР и Червоным Запорожской области.
Кроме того, недалеко от Гуляйполя и Полтавки Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артбригад ВСУ.
За прошедшие сутки на этих направлениях потери противника составили до 90 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, гаубица «Мста-Б», перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии ликвидированы порядка десяти военнослужащих и два автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 94 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 135 районах.
Под Константиновкой ДНР уничтожен склад топлива украинской техники.
Средствами ПВО перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS.
Уничтожены три украинских беспилотника возле пунктов Опытное ДНР, Решетиловское Запорожской области и Каховка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
В Кремле пообещали ответ на разрыв земельного договора с посольством в Киеве
Песков пообещал ответ Москвы на разрыв земельного договора с посольством в Киеве
Москва ответит на решение Киева о разрыве договора аренды земельного участка, где расположено здание российского посольства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Здесь тоже есть земля под посольством Украины и т. д. Очевидно, что будут приниматься соответствующие меры», – приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее мэр Киева Кличко заявил, что горсовет призвал конфисковать здание посольства России, с которым разорван договор об аренде земли.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров накануне пообещал симметричный ответ на разрыв Киевом договора аренды.
Число пострадавших от взрыва в Белгороде выросло до трех человек
Глава Белгородского региона Гладков: Число пострадавших от взрыва в Белгороде выросло до трех человек
Количество пострадавших от взрывов в Белгороде увеличилось до трех человек, сообщил губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он отметил, что пострадали три человека, один из них отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», его жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Также пожилой женщине стало плохо, поднялось давление – она была госпитализирована.
«Слава богу, нет погибших», – подчеркнул Гладков.
Уточняется, что Белгородские власти расселили трехподъездный пятиэтажный дом, возле которого произошел взрыв, жителей поселили в гостинице «Амакс».
«Вечером было принято решение перестраховаться. Проходила эвакуация под контролем сотрудников МЧС и главы города Демидова. Кто-то уехал к родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице», – сообщил он.
Также глава региона сообщил, что власти запланировали провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома, чтобы как можно быстрее его восстановить.
Накануне на одной из улиц Белгорода произошел взрыв, на месте которого образовалась большая воронка. В Минобороны объяснили взрыв нештатной ситуацией с Су-34.
Пушилин: Говорить об образовании котла для ВСУ в Артемовске пока рано
Ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) тяжелая, напряженная, российские силы продолжают продвигаться, но говорить об образовании котла пока преждевременно, заявил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем видеообращении в Telegram-канале Пушилин заявил, что проведет работу со своими советниками после опрометчивых заявлений о ситуации в Артемовске. По его словам, говорить о котле для ВСУ в городе пока рано, идут тяжелые бои.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг образование котла для ВСУ в Артемовске.
До этого врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске.
ЕС подготовил 16 тыс. солдат и направил 600 млн боеприпасов для Киева
Евросоюз обеспечил тренировку 16 тыс. бойцов ВСУ и передал Киеву 600 млн разных боеприпасов, включая ракеты, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
В своем Twitter (запрещен в России) он отметил, что проинформировал присутствующих на заседании контактной группы по обороне Украины о том, что более 16 тыс. военных уже подготовлены, также более 600 млн единиц боеприпасов и ракет переданы, передает ТАСС.
Ранее генсек Йенс Столтенберг заявил, что общая поддержка Украины со стороны стран-членов НАТО превысила 150 млрд евро.
В США предупредили о возможности эскалации конфликта на Украине
Полковник Макгрегор: Мнение генсека НАТО Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о перспективах эскалации
Мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в Киев выразил мнение, что место Украины якобы в евроатлантической семье, в НАТО, и со временем поддержка со стороны членов альянса поможет сделать это возможным. В свою очередь полковник Макгрегор выразил мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что наиболее опасно то, что слова Столтенберга – это сигнал о том, что Запад не хочет идти на переговоры с Россией по Украине, передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
Суд в России заочно арестовал главу ГУР минобороны Украины Буданова
Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователей заочно арестовал руководителя главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова за организацию терактов в России.
Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия, сообщили в суде РИА «Новости».
В октябре ФСБ сообщала, что теракт на Крымском мосту организовал глава ГУР минобороны Украины Буданов, были задержаны восемь соучастников подготовки теракта, из которых пятеро оказались россиянами.
В конце января Буданов признавал, что в России действуют агенты, которые занимаются террористической деятельностью.
Российские войска сорвали шесть попыток ротации ВСУ под Купянском
Минобороны: Войска группировки «Запад» на купянском направлении сорвали шесть попыток ротации ВСУ на передовых позициях
Военнослужащие группировки войск «Запад» на купянском направлении сорвали шесть попыток ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Двуречное, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.
Якимкин сообщил, что на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» в течение дня вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14 отдельной механизированной бригады и 103 отдельной бригады территориальной обороны, а также сорвали шесть попыток ротации подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Двуречное, передает ТАСС.
Кроме того, по словам офицера, в районе населенного пункта Двуречное расчет гаубицы 2С3 «Акация» под командованием сержанта Юрия Власова уничтожил склад боеприпасов Вооруженных сил Украины.
Накануне авиация группировки войск «Запад» на Купянском направлении нанесла поражение подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Крахмальное, Масютовка Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).
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