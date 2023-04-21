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Орбан поразился заявлению Столтенберга о готовности стран НАТО принять Украину
Премьер Венгрии Орбан поразился заявлению генсека НАТО Столтенберга о готовности участниц альянса принять Украину
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивленно отреагировал на слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности всех участниц альянса принять Украину.
«Что?!» – написал Орбан в своем Twitter (запрещен в России) в ответ на слова Столтенберга, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс, так как «будущее Украины – находиться в семье альянса».
Глава Минобороны Германии одобрил вторжение ВСУ на территорию России
Глава Минобороны Германии Писториус назвал «совершенно нормальным» вторжение ВСУ на территорию России
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Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на передаче Maybrit Illner на общественно-правовом телеканале ZDF.
По его словам, придется «смириться с этим», пока атакам не подвергаются города, мирные граждане и объекты, однако такое должно происходить, например, чтобы отрезать пути снабжения, Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.
По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.
«Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава Минобороны.
В США ранее заявили, что мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.
Боец ВСУ случайно раскрыл превращенную в крепость многоэтажку в Артемовске
Украинский военный случайно раскрыл превращенную в крепость многоэтажку в Артемовске
Украинский военный при участии в съемке «героического ролика» для соцсети TikTok в Артемовске случайно зафиксировал многоэтажный дом, который ВСУ превратили в опорный пункт.
Так, на видеозаписи заметно, что по всей территории многоэтажки вырыты ведущие в подвал окопы. При этом на балконах почти каждого этажа на кадрах видны украинские боевики, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По информации авторов канала, в подобные крепости ВСУ превратили большинство жилых домов в Артемовске и других городах ДНР.
Ранее в пятницу российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске.
Рогов: Украина намеренно повышает уровень половодья для форсирования Днепра
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Киев провоцирует половодье сбросом с ДнепроГЭС не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных России районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее «Укргидроэнерго» сообщило о рекордном половодье в стране.
«Помимо погоды и обильных осадков, на масштабы половодья влияние оказывают украинские власти, которые осуществляют неконтролируемый сброс воды с ДнепроГЭС непосредственно в городе Запорожье. Если еще несколько месяцев назад наблюдался антирекорд по уровню воды в Днепре, то сейчас мы близимся уже к противоположным значениям, половодье идет», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вместе с тем заявления о больших убытках и потере ранних сельскохозяйственных культур из-за половодья я считаю значительно преувеличенными. Основную проблему для сельскохозяйственной отрасли сегодня представляют боевые действия», – отметил он.
«Мы прекрасно видим, что украинская армия на подконтрольных России территориях прицельным огнем уничтожает поля с зерновыми культурами, зернохранилища, элеваторы, животноводческие фермы и так далее. Они пытаются целенаправленно создать гуманитарную катастрофу, спровоцировать голод и безработицу», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, совершенно очевидно, что половодье провоцируется не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных нам районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра. Для того чтобы осуществить наступление в этом районе, ВСУ необходимо получить возможность проплыть над минами», – отметил Рогов.
«Здесь, безусловно, нужно учитывать осадку бронекатеров почти в метр и моторных лодок. А также определить районы акватории для затопления и обеспечить там достаточное количество воды. И, глядя на происходящее сейчас, я допускаю, что подготовка идет именно к этому», – заключил собеседник.
Ранее украинские СМИ сообщили о грозящем стране рекордном половодье. По данным «Укргидроэнерго», уровень воды почти на метр превышает прошлогодний. Ведомство напоминает, что «большая вода была также весной 2013 года».
СМИ указывают, что на борьбу с последствиями затоплений потребуется много средств, – в прошлом после паводков ущерб оценивался в 50–150 млн гривен (110–330 млн рублей) на одну область. Хотя от воды пострадало небольшое число сельхозземли, но в «огородном сегменте» под угрозой может оказаться урожай ранних овощей и ягод в наиболее пострадавших регионах, что приведет к росту цен.
На Украине сезонное поднятие уровня воды наблюдается в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг. Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на признаки подготовки ВСУ форсировать Днепр. «Противник осуществляет неконтролируемый сброс воды с ДнепроГЭС. Очевидно, это попытка затопить наши минные поля», – сказал собеседник.
В Совфеде пообещали симметричный ответ на разрыв Киевом договора аренды земли с посольством России
Джабаров: Россия даст симметричный ответ на разрыв Киевом договора аренды земли с посольством
Россия, скорее всего, примет симметричные меры в ответ на решение Киева разорвать договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание российского посольства, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Джабаров также отметил, что «украинцы творят то же самое, что творили гитлеровцы после нападения на СССР». Он считает, что нужно выяснить, на каких правах посольство Украины находится в центре Москвы – аренды или в собственности, передает РИА «Новости».
По словам Джабарова, что решение будет за МИД России и не исключил, что здание посольства Украины могут национализировать.
Ранее мэр Киева Кличко заявил, что горсовет призвал конфисковать здание посольства России, с которым разорван договор об аренде земли.
Лавров: Российские условия по зерновой сделке не выполнены
Глава МИД России Лавров заявил, что для снятия препятствий экспорта российского зерна ничего не сделано
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Практически ничего не сделано для снятия препятствий на экспорт российских зерна и удобрений в рамках черноморской инициативы, а ограничения стран Евросоюза на поставки украинского продовольствия подтверждают оценки России о зерновой сделке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского МИД отметил, что для выполнения российской части зерновой сделки ничего не сделано, а именно не сняты препоны на пути экпорта российских удобрений и зерна, передает ТАСС.
Он отметил, что ограничения стран Евросоюза на поставки украинского продовольствия в Европу подтверждают оценки России в отношении ситуации вокруг зерновой сделки. Лавров напомнил, что в отличие от анонсированной помощи беднейшим странам, украинская часть зерновой сделки носит лишь коммерческий характер, и никак не помогает странам третьего мира.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что усилия ООН по реализации зерновой сделки не привели к необходимым результатам, российская часть сделки с ООН фактически остановилась.
Напомним, в марте Москва продлила действие зерновой сделки на 60 дней и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт.
Киев разочаровался в ЕС из-за неспособности закупить боеприпасы для Украины
Кулеба: Неспособность ЕС реализовать решение о совместных закупках боеприпасов для Украины разочаровывает
Страны Евросоюза не могут реализовать план по совместной закупке боеприпасов для Украины, что вызывает разочарование, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Украинский глава МИД заявил, что реализация плана по совместной закупке вооружения для Украины служит проверкой – обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности, передает ТАСС.
Ранее ЕС утвердил 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.
Ранее СМИ сообщали, что Франция якобы блокирует решение ЕС по финансированию поставок боеприпасов, такую позицию Париж занял, чтобы лоббировать интересы собственных оружейников.
Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял в марте, что страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов.
Сенатор Долгов напомнил военным властям Германии фразу Александра Невского
Сенатор Долгов: Писториусу стоит помнить фразу Александра Невского «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет»
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Очевидно, министр обороны ФРГ Борис Писториус очень плохо знаком с историей. Ему стоит восполнить этот пробел, особенно в части знаний о Второй мировой войне, а также о попытках немецких рыцарей посягнуть на русские земли еще в 13 веке, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России.
«Заявление главы минобороны ФРГ о «нормальности» вторжения ВСУ на территорию России в очередной раз говорит о диком падении интеллектуального уровня правящей элиты в западных странах. Кроме того, все это подтверждает, что Германия сегодня перечеркивает десятилетия борьбы с нацистской идеологией, в том числе в собственной стране», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.
Сенатор напомнил, что в рядах вооруженных сил Украины сражаются американские и европейские наемники, на Украину отправляется масса западной техники. А значит, это вторжение, по сути, будет в большей степени западным, нежели украинским. «Если немецкий политик жаждет вторжения на территорию нашей страны, я хочу его предупредить – он получит то же, что и его предки почти 80 лет назад. Ему пора бы уже наконец-то выучить историю в целом, и в частности Второй мировой войны. Напомню, что Красная армия и Совесткий союз тогда нанесли поражение Германии», – отметил собеседник.
«К слову, недавно мы отмечали годовщину еще одного урока истории, который мог бы пригодиться Писториусу. Речь о битве на Чудском озере, когда русские воины под командованием князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Напомню министру фразу, которую приписывают Александру Невскому – «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Стоит задуматься, господин Писториус!», – подчеркнул парламентарий.
Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России. Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», передает его слова Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.
По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.
«Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава минобороны.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс. При этом Столтенберг отметил, что в данный момент основное внимание НАТО уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».
В США заявили, что мнение Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.
Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
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Киев расторг договор об аренде земли с посольством России
Кличко: Горсовет Киева призвал конфисковать здание посольства России, с которым разорван договор об аренде земли
Городской совет Киева расторг в четверг договор об аренде земельного участка, где стоит здание посольства России, и потребовал его конфисковать, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Киевский градоначальник отметил, что горсовет столицы Украины после того, как расторг договор аренды земли с российским посольством, обратился в правительство Украины с призывом вернуть имущества посольства в собственность украинского государства, передает ТАСС.
Напомним, еще в феврале прошлого года руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине.
Число пострадавших от взрыва в Белгороде выросло до трех человек
Глава Белгородского региона Гладков: Число пострадавших от взрыва в Белгороде выросло до трех человек
Количество пострадавших от взрывов в Белгороде увеличилось до трех человек, сообщил губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он отметил, что пострадали три человека, один из них отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», его жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Также пожилой женщине стало плохо, поднялось давление – она была госпитализирована.
«Слава богу, нет погибших», – подчеркнул Гладков.
Уточняется, что Белгородские власти расселили трехподъездный пятиэтажный дом, возле которого произошел взрыв, жителей поселили в гостинице «Амакс».
«Вечером было принято решение перестраховаться. Проходила эвакуация под контролем сотрудников МЧС и главы города Демидова. Кто-то уехал к родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице», – сообщил он.
Также глава региона сообщил, что власти запланировали провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома, чтобы как можно быстрее его восстановить.
Накануне на одной из улиц Белгорода произошел взрыв, на месте которого образовалась большая воронка. В Минобороны объяснили взрыв нештатной ситуацией с Су-34.
Столтенберг назвал потраченную членами НАТО на поддержку Украины сумму
Общая поддержка Украине со стороны членов НАТО превысила 150 миллиардов евро, заявил генсек Йенс Столтенберг в Киеве.
При этом он указал, что страны-члены НАТО поставляют больше самолетов, танков и бронетехники, а фонд альянса для Украины оказывает срочную поддержку, передает РИА «Новости».
Напомним, западные страны резко увеличили объемы помощи Украине, в первую очередь поставки боеприпасов и вооружений. В США решили увеличить производство боеприпасов из-за Украины. Однако, по данным СМИ, Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят.
В Кремле пообещали ответ на разрыв земельного договора с посольством в Киеве
Песков пообещал ответ Москвы на разрыв земельного договора с посольством в Киеве
Москва ответит на решение Киева о разрыве договора аренды земельного участка, где расположено здание российского посольства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Здесь тоже есть земля под посольством Украины и т. д. Очевидно, что будут приниматься соответствующие меры», – приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее мэр Киева Кличко заявил, что горсовет призвал конфисковать здание посольства России, с которым разорван договор об аренде земли.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров накануне пообещал симметричный ответ на разрыв Киевом договора аренды.
Медведев растолковал слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО
Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в альянс означает вхождение страны в блок тогда, когда ее территории разделят Польша, Венгрия и Румыния, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Twitter обратил внимание на заявление Столтенберга в Киеве о том, что место Украины – в НАТО, и о том, что поддержка альянса поможет это осуществить со временем, передает РИА «Новости».
Зампред Совбеза России помог «перевести» эти слова с «украинско-английского» на «понятный английский», и пояснил, что это означает вхождение Украины в НАТО в составе Польши, Венгрии и Румынии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров со Столтенбергом заявил, что киевский режим нуждается в более широком формате отношений с НАТО.
В США предупредили о возможности эскалации конфликта на Украине
Полковник Макгрегор: Мнение генсека НАТО Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о перспективах эскалации
Мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в Киев выразил мнение, что место Украины якобы в евроатлантической семье, в НАТО, и со временем поддержка со стороны членов альянса поможет сделать это возможным. В свою очередь полковник Макгрегор выразил мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что наиболее опасно то, что слова Столтенберга – это сигнал о том, что Запад не хочет идти на переговоры с Россией по Украине, передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
Российские войска за сутки уничтожили более 520 украинских военных
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Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки, Тимковки и Першотравневого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Около Лимана Первого, Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки ЛНР пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Также у Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Акация».
Ударами штурмовой и армейской авиации группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ под Червонопоповкой, Червоной Дибровой ЛНР, Григоровкой и Серебрянкой Донецкой народной республики (ДНР).
Ликвидированы свыше 55 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска. ВДВ пресекают попытки противника контратаковать на флангах, оказывая поддержку штурмовиков по овладению городом.
Оперативно-тактической и армейской авиацией Южной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах Красного, Часова Яра и Предтечино ДНР.
Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершены восемь вылетов самолетов. Артиллерией Южной группировки выполнены 69 огневых задач, сообщил Конашенков.
За минувшие сутки уничтожены до 310 военнослужащих, четыре бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям рядом с Угледаром, Пречистовкой ДНР и Червоным Запорожской области.
Кроме того, недалеко от Гуляйполя и Полтавки Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артбригад ВСУ.
За прошедшие сутки на этих направлениях потери противника составили до 90 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, гаубица «Мста-Б», перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии ликвидированы порядка десяти военнослужащих и два автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 94 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 135 районах.
Под Константиновкой ДНР уничтожен склад топлива украинской техники.
Средствами ПВО перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS.
Уничтожены три украинских беспилотника возле пунктов Опытное ДНР, Решетиловское Запорожской области и Каховка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Российские войска сорвали шесть попыток ротации ВСУ под Купянском
Минобороны: Войска группировки «Запад» на купянском направлении сорвали шесть попыток ротации ВСУ на передовых позициях
Военнослужащие группировки войск «Запад» на купянском направлении сорвали шесть попыток ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Двуречное, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.
Якимкин сообщил, что на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» в течение дня вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14 отдельной механизированной бригады и 103 отдельной бригады территориальной обороны, а также сорвали шесть попыток ротации подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Двуречное, передает ТАСС.
Кроме того, по словам офицера, в районе населенного пункта Двуречное расчет гаубицы 2С3 «Акация» под командованием сержанта Юрия Власова уничтожил склад боеприпасов Вооруженных сил Украины.
Накануне авиация группировки войск «Запад» на Купянском направлении нанесла поражение подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Крахмальное, Масютовка Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).