Политолог: Котюков прекрасно понимает специфические проблемы Красноярского края

Политолог Федорова: На посту главы региона Котюков сможет отстаивать интересы Красноярского края на федеральном уровне

Для Михаила Котюкова Красноярский край – это родной регион, который имеет стратегическое значение для страны. При этом он имеет огромный опыт управления на региональном и федеральном уровне, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В четверг президент Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову стать врио губернатора Красноярского края.

«Михаил Котюков коренной красноярец. Этот регион не просто хорошо знаком ему, он для него свой и родной. Это пойдет на пользу региону. Красноярский край – это огромная территория, имеющая важнейшее стратегическое значение для страны», – считает политолог Анна Федорова.

Она отметила большой опыт работы Котюкова на федеральном и региональном уровне – более 10 лет он занимал различные должности в системе краевых органов власти финансово-экономического профиля. «Когда федерального чиновника назначают руководить регионом – это повышает шансы на то, что он будет биться за регион, чьи интересы будут отстаиваться на федеральном уровне», – добавила эксперт.

Федорова напомнила, что Котюков является выпускником школы губернаторов – программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). «Котюков прекрасно понимает специфические проблемы Красноярского края. Для этого региона важнее всего системный подход, то есть максимальная включенность в федеральные программы и проекты. Регион большой и у него большая экономика, которая требует точек роста и инвестиций», – подчеркнула политолог.

В четверг президент России Владимир Путин предложил заместителю министра финансов Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края. В ответ Котюков пообещал применять весь свой потенциал, все свои возможности для решения актуальных вопросов для жителей региона.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что на встрече с Путиным он получил предложение продолжить работу на федеральном уровне.

Красноярец Котюков в 2013-2018 годах возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), с 2018-го по 2020 год занимал должность министра науки и образования РФ, а затем перешел на работу в Минфин.

До перехода на федеральный уровень Котюков с 1997 года работал в главном финансовом управлении администрации Красноярского края экономистом, затем начальником отдела. С 2001 года возглавлял финансовый отдел ОАО «Красноярскагропромдорстрой», а с 2002 года был главным специалистом, начальником отдела инвестиционных ресурсов и экологии администрации Красноярска.

С 2003 года трудился замначальника главного финансового управления Красноярского края, а затем первым замглавы департамента финансов. В июле 2007 года назначен заместителем губернатора Александра Хлопонина – главой департамента финансов края. С июля 2008 года – министр финансов, с декабря одновременно зампред краевого правительства.