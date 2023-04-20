Смоленской области решили выделить 500 млн рублей на строительство поликлиник и медцентров

Корпуса Клинической больницы скорой медицинской помощи Смоленской области поможет отремонтировать правительство России, премьер-министру Михаилу Мишустину представили план реконструкции медучреждения.

Планируется отремонтировать травматологический, хирургический и терапевтический корпуса, а также приобрести необходимое медоборудование, сообщается в Telegram-канале правительства России.

Врио губернатора региона Василий Анохин обратился к Мишустину с просьбой выделить на эту работу дополнительное финансирование. Он отметил, что больница обслуживает всю Смоленскую область – сюда привозят всех больных на скорой помощи, каждый день лечение проходят от 700 до 1 тыс. человек.

Премьер пообещал выделить необходимые ресурсы. Он отметил внимание Анохина к объектам здравоохранения и добавил, что качественным медицинским обслуживанием необходимо обеспечить не только горожан, но и жителей труднодоступных районов.

Врио главы Смоленской области также представил план развития регионального здравоохранения. Там планируется строительство новых медицинских организаций, в том числе поликлиник, и нового онкологического диспансера в Смоленске.

С учетом востребованности новых медучреждений у местных жителей Анохин предложил ускорить строительство. Для этого необходимо перенести на текущий год часть средств, запланированных на 2024 год.

«Конечно, мы поддержим в том числе и по переносу средств», – пообещал Мишустин.

Вопрос о предоставлении региону порядка 500 млн рублей в рамках бюджетных кредитов поставили под контроль вице-премьера Татьяны Голиковой.

Сейчас в Смоленской области работают 434 ФАПа. В 2023–2024 годах в рамках модернизации первичного звена здравоохранения будет построено еще три таких медучреждения и отремонтировано 13 организаций здравоохранения.