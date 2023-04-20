На «Фестивале дарения» оказали помощь более 190 тыс. людей

На «Фестивале дарения», запущенного волонтерами «Мы вместе» по всей России, за первые три дня более 190 тыс. участников «круговорота добра» получили помощь от добровольцев.

Желающие смогли предложить или получить полезные вещи и услуги. Более 70 тыс. волонтеров «Мы вместе помогают в организации «Фестивалей дарения», направляют участников по локациям, на которых можно сделать доброе дело, помогают сориентироваться на платформе «Добро.Взаимно».

Особое внимание добровольцы «Мы вместе» уделяют участникам СВО. В Колыме они помогли организовать встречу военнослужащих с их семьями по видеосвязи. На «Фестивале дарения» волонтеры также продолжают создавать необходимые вещи для фронта.

Нижневартовские швеи создают тактические рюкзаки для бойцов СВО. Волонтеры из Юргинского района плетут маскировочные сети для участников СВО. К их созданию подключились студенты и преподаватели из Луховицкого авиационного техникума. В «Мастерской добра» Ямала каждый день после работы женщины шьют вещи для российских солдат.

В Белгородской области за несколько дней организовали работу медицинских точек, где жители региона смогли бесплатно проверить здоровье организма. На «Фестивале дарения» волонтеры региона также успели не только собрать, но и доставить на передовую гуманитарную помощь.

Участники «Фестивалей дарения» по всей России формируют посылки для солдат. Жители Ростова-на-Дону в каждый гуманитарный груз складывают праздничные куличи. Волонтеры Югорска готовят полуфабрикаты для военнослужащих – на передовую отправили уже более 1 тыс. порций. Более трех тонн гуманитарной помощи в зону СВО передали представители казачества.

Фестивали дарения «Мы вместе» создают не только на центральных площадках городов России. Например, в мастерской управления «Сенеж», где проходит образовательная программа для дирекций молодежных форумов платформы «Росмолодежь.События» – «Мастерская сотрудничества», работает ярмарка «Мы вместе. Ее участники выбрали для себя памятные вещи, сувениры или книги за символическое пожертвование средств на восстановление молодежного центра в Донецке.

На встрече представители дирекций молодежных проектов обсудили и то, какие возможности присоединиться к общероссийской акции «Мы вместе» появятся у участников форумов. Присоединиться к волонтерской деятельности можно будет по нескольким направлениям: сортировка и фасовка гуманитарной помощи, благоустройство и проведение работ по восстановлению и ремонту объектов культурного наследия, а также организация мастер-классов в учреждениях для детей, домах для людей пожилого возраста и социальных центрах, донорская помощь.