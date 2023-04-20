В парламенте Армении произошла потасовка из-за отказа дать трибуну Пашиняну

В парламенте Армении произошла потасовка между сотрудниками охраны и оппозиционными депутатами, причиной стало то, что оппозиционный депутат, глава постоянной комиссии по правам человека Тагуи Товмасян отказалась покинуть трибуну, чтобы не пустить выступать премьер-министра Никола Пашиняна.

С трибуны Товмасян заявила, что «не предоставить возможности лгать с этой трибуны», к ней также присоединились другие оппозиционные депутаты, сообщает ТАСС.

После этого спикер парламента Ален Симонян вызвал сотрудников охраны. Позже местные СМИ опубликовали кадры потасовки, хотя эфир заседания прервался.