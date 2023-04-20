«Единая Россия» назвала кандидата на пост главы Хакасии

Сергей Сокол стал кандидатом от «Единой России» на выборах главы Хакасии

Кандидатом на выборах главы Хакасии от «Единой России» станет депутат Госдумы и секретарь реготделения партии Сергей Сокол, такое решение принял штаб общественной поддержки, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Сокол прослужил полгода добровольцем в зоне специальной военной операции на передовой, он командовал расчетом аэроразведки БАРС «Каскад», сообщил Турчак в своем Telegram-канале.

Сокол был награжден орденом Мужества.

Турчак отметил, что это – достойный кандидат, и он прошел не через одну избирательную кампанию, имеет внушительный послужной список, работал в органах исполнительной власти, и в оборонной промышленности.

Секретарь генсовета «Единой России» выразил уверенность, что опыт Сокола будет востребован и оценен жителями Республики.

У этого кандидата есть большая команда и понимание, куда регион должен двигаться, что нужно делать, чтобы жители Хакасии «могли жить достойно и могли гордиться своим регионом».

По словам Турчака, в 2023 году для региона важный с точки зрения политики год – там пройдут выборы губернатора, депутатов Верховного совета и Совета депутатов Абакана.

На данный момент ЕР проводит предварительное голосование.