В ставропольском УГИБДД раскрыли коррупционную схему со страховыми полисами

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20 апреля, четверг | Последнее обновление — 16:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут»
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Прежние трезвомыслие и прагматизм финской внешней политики испарились. На их место пришло хорошо знакомое по опыту межвоенного периода 1918–1939 годов поведение банального лимитрофа.
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Родителям ребенка, больного раком, все сочувствуют, родителей «трансгендерного» ребенка, которые не в восторге от перспективы «перехода», все – и власти, и медики, и медиа, и общественное мнение – клеймят как «трансфобов». Илон Маск решился их открыто поддержать – и в его словах звучит личное родительское горе.
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Россия успела повторить многие ошибки европейского подхода к мигрантам. Впрочем, не все. Тем не менее повод задуматься есть.
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В ставропольском УГИБДД раскрыли коррупционную схему со страховыми полисами
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В Ставропольском крае выявлена коррупционная афера по страховым полисам для автомобилей в рядах регионального управления ГИБДД, сообщили в краевом ГУ МВД.
Сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД при регистрации, по предварительным данным ГУ МВД, использовали идентичные номера страховых полисов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Оперативники проводят служебные проверки по возможной причастности сотрудников к совершению нарушений.
Выявлены факты получения взяток сотрудниками ГИБДД за выдачу государственных регистрационных знаков с определенными буквенно-цифровыми комбинациями.
В случае подтверждения вины сотрудников их уволят из органов по отрицательным основаниям, собранные материалы переданы в Следственный комитет.
На поставленной ВСУ технике НАТО появились новые опознавательные знаки
На западной военной технике на Украине обнаружили новый тактический знак в виде горизонтальный стрелки с цифрами, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Знак замечен на американских БМП Bradley и словенских танках М055S (Т-55) у 47-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что, вероятно, ВСУ применят эту технику для контрнаступления.
До этого Newsweek сообщал, что киевский режим готовится к контрнаступлению 30 апреля.
В ЕС заявили, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»
Чиновник ЕС признал, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»
В Евросоюзе закрепляется мнение, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено», в них скоро будет «больше исключений, чем мер», сообщил неназванный европейский чиновник.
По его словам, в ЕС с введением санкций «закончили», так как в них скоро будет «больше исключений, чем мер», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
По информации издания, многие европейские чиновники признают, что незатронутые санкциями сферы экономики России являются жизненно важными для самих стран ЕС.
Также в статье отмечается, что в ходе подготовки следующего пакета санкций рассматриваются только ограничения касательно расширения списка лиц и меры по ужесточению уже существующих санкций.
Тем временем стало известно, что специально созданная ЕС рабочая группа уже работает над поиском способов использования замороженных российских активов для восстановления Украины.
Власти Киева объяснили вспышку над городом падением спутника НАСА
Глава военной администрации Киева Попко объяснил вспышку над городом падением спутника НАСА
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Яркое свечение в небе над Киевом, по предварительной информации, было результатом падения на Землю космического спутника НАСА, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Как сообщили киевские власти в соцсетях, наблюдалось «яркое свечение воздушного объекта». Была объявлена воздушная тревога, чтобы «избежать жертв от падений на землю обломков». Сообщается, что «ПВО не работала».
Тем временем украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре (Днепропетровске) и в Харьковской области. Воздушная тревога прозвучала в Киеве, Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в тех частях Запорожской области и ДНР, которые удерживают украинские войска, передает ТАСС.
В среду в НАСА сообщили, что старый спутник Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi), запущенный 21 год назад, упадет на Землю в ночь на 20 апреля, передает РБК.
Напомним, украинские СМИ со ссылкой на жителей города сообщали, что в небе над Киевом была «яркая вспышка», которую видели и жители области. Кроме того, сообщалось о взрывах в Белой Церкви, Запорожье и Днепропетровске.
Экс-замминистра культуры Ярилова задержана в Москве
По делу о хищении в госпрограмме «Пушкинская карта» экс-замминистра культуры Ярилова задержана в Москве
В Москве по делу о хищении свыше 200 млн рублей в государственной программе «Пушкинская карта» задержана экс-замглавы Минкультуры России Ольга Ярилова, сообщают информационные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
Идут следственные действия. Ярилова работала заместителем министра культуры с 2018 года по 2021 год, покинув должность по собственному желанию, передает ТАСС.
Напомним, в СК России в марте сообщили, что открыто уголовное дело по факту хищения свыше 200 млн рублей в государственной программе «Пушкинская карта».
Российские военные прорвались к трассе Артемовск – Часов Яр
Военкоры: Российские военные прорвались к трассе Артемовск – Часов Яр
Российским штурмовикам удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепрайоном в населенном пункте Часов Яр, однако ВСУ пытаются помешать им закрепиться.
На данном участке фронта обстановка остается крайне сложной, российские военные ведут штурмовые действия с разных направлений, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что в четверг российским бойцам удалось прорваться через поселок Хромово к дороге О-0506 и занять прилегающую посадку.
Ранее в четверг стало известно об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска.
Артемовск блокировали с севера и юга подразделения ВДВ
ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин, российские штурмовые отряды освободили три квартала города, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Штурмовые отряды освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города, цитирует Конашенкова ТАСС.
Подразделения ВДВ блокировали город с севера и юга, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группы войск «Южная» оказывали поддержку штурмовым отрядам, заключил он.
Ранее источник сообщал, что ВСУ при отступлении из поселка Цветмет возле Артемовска взорвали четыре многоэтажки, в подвалах которых укрывались около 20 мирных жителей.
До этого сообщалось, что жители Артемовска отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и остались ждать российских военных.
Российский морпех сбил из «Иглы» украинский Су-25 в районе Угледара
Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев рассказал о сбитом «Иглой» Су-25 ВСУ в районе Угледара
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В районе Угледара оператором ПЗРК «Игла» соединения морской пехоты Тихоокеанского флота сбит украинский самолет Су-25 вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев сообщил, что Су-25 пытался нанести удар по позициям группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении, передает РИА «Новости».
Кроме того, воздушная разведка выявила украинскую разведгруппу, четверо бойцов ВСУ были уничтожены минометным огнем.
Российские военные с помощью РЛС артиллерийской разведки «Зоопарк» засекли под Угледаром украинский расчет миномета. Противник уничтожен огнем орудия «Мста-Б». У Новомихайловки российская артиллерия уничтожила бронеавтомобиль ВСУ и пять украинских боевиков.
На Запорожском направлении с помощью комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» вычислили украинскую гаубицу, которую затем уничтожил расчет гаубицы «Мста». Комплексом ПВО «Тор» сбит украинский беспилотник. Также артиллерия нанесла удар по украинскому складу боеприпасов у Каменского. В Степовом и Щербаках уничтожены бронеавтомобиль и пикап ВСУ, ликвидированы свыше 10 украинских военных.
Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» ЗВО.
Напомним, Минобороны России сообщало, что российские Воздушно-космические силы за сутки уничтожили три самолета украинских воздушных сил.
Источник: Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» могут вывести из состава ВМФ
Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий» могут вывести из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил источник в военно-морской сфере.
Как сообщил источник ТАСС, решается вопрос о выведении «Петра Великого» из боевого состава ВМФ, поскольку опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК «Адмирал Нахимов» показал, что это будет весьма затратно.
В июне 2013 года оборонная судоверфь Севмаш подписала с Минобороны контракт на ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетногокрейсера «Адмирал Нахимов», пришвартованного у причала судоверфи с 1999 года.
Напомним, источник в оборонно-промышленном комплексе ранее сообщал, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов» будет передан ВМФ России не раньше 2023 года.
Бывший совладелец сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» задержан в Москве
По делу о мошенничестве в Москве задержан экс-совладелец сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» Якубовский
В Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере задержали бывшего совладельца сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, сообщили в правоохранительных органах.
Якубовскому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК, передает ТАСС.
Позднее сало известно, что Мещанский суд Москвы арестовал Якубовского на срок до 15 июня.
В середине 1990-х годов Якубовский был зампредседателя правления «Экспобанка», позднее стал его основным совладельцем. С 2008 года Якубовский был совладельцем холдинга, который контролировал «Азбуку вкуса». В 2014 году он продал долю, позднее продал активы «Кофе Хаус».
В Киеве предложили Shell передать Украине выручку от продажи бизнеса в России
Советник Зеленского Устенко считает, что Shell должна передать Киеву выручку от продажи бизнеса в России
В случае если британская нефтегазовая компания Shell закроет сделку по продаже бизнеса в России, вырученные «кровавые деньги» ей следует перевести Украине, считает советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
Устенко заявил газете Politico, что после завершения сделки Shell, как ожидается, на счета компании поступит более 1 млрд долларов российских средств. Советник украинского президента назвал эти деньги «кровавыми», призвав британский концерн направить все доходы и дивиденды «на нужды жертв войны», передает РИА «Новости».
Напомним, российское правительство утвердило оценку доли Shell в проекте «Сахалин-2» в 94,8 млрд рублей.
В феврале Shell подписала документы с «Газпром нефтью» о продаже 50% доли в Salym Petroleum Development.
В Белом доме рассказали о неудачных попытках Байдена поговорить с Си Цзиньпином
Американский президент Джозеф Байден по-прежнему хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Байден хочет позвонить Си Цзиньпину, но пока обновлений от китайской стороны по этой теме все еще нет, заявила Жан-Пьер, передает РИА «Новости».
Американская администрация верит в необходимость поддержания открытых каналов связи с Пекином и в важность отношений с учетом конкуренций двух стран.
Рекордсменку по сверхмарафону дисквалифицировали за проезд части дистанции на машине
Рекордсменка по сверхмарафону признала, что в забеге проехала часть дистанции на машине
Мировую рекордсменку в сверхмарафоне из Шотландии Джоасию Закржевски дисквалифицировали после того, как стало известно, что часть недавнего забега она проехала на машине, пишет Times.
В начале апреля 47-летняя бегунья пришла третьей в 50-мильном (80,5 км) забеге между Манчестером и Ливерпулем, анализ данных при помощи сервиса отслеживания активности Strava показал аномальные данные на одном из отрезков длиной в 4 км, передает ТАСС со ссылкой на Times.
По данным издания, спортсменка одну милю (1,6 км) она преодалела за 100 секунд, это означало скорость около 58 км в час.
Подруга Закржевски заявляла, что та чувствовала себя уставшей и больной и хотела сняться с соревнований. Она до этого совершила перелет из Австралии продолжительностью 48 часов.
Подруга добавила, что рекордсменка сотрудничала с расследовавшими инцидент организаторами, и раскаивается в произошедшем.
Путин назвал цель своей поездки в зону СВО
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Лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отрывать военных от дел надолго, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему глава государства отправился в прифронтовые районы на фоне сообщений о готовящемся контрнаступлении ВСУ.
СМИ: Mercedes обеспечил свое возвращение на рынок России после снятия санкций
«Хандельсблат»: Mercedes-Benz стал на шаг ближе к возвращению на российский рынок
Германский автопроизводитель Mercedes-Benz утверждает, что на переговорах с автодилером «Автодом» обеспечил себе возможность выкупа своих активов в случае снятия санкций с России и тем самым возвращения на российский рынок, сообщила газета «Хандельсблат».
По информации издания, Mercedes-Benz получил опцион на обратный выкуп при продаже своих российских активов «Автодому», передает ТАСС. Таким образом, как пишет «Хандельсблат», Mercedes-Benz «стал на шаг ближе к возвращению на российский рынок».
Ранее дилерская группа «Автодом» закрыла сделку по передаче ей российских активов немецкого автоконцерна «Мерседес-Бенц», включая подмосковный автозавод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус».
Напомним, в начале февраля «Автодом» получил разрешение на приобретение активов немецкого автоконцерна.
Причастный к трагедии 2014 года в Одессе боевик ликвидирован под Артемовском
Причастный к поджогу Дома профсоюзов в Одессе украинский боевик Станков ликвидирован под Артемовском
Под Артемовском уничтожен украинский боевик Александр Станков, который причастен к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, сообщают украинские СМИ.
По данным украинских СМИ, Станков в составе третьей отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины «получил несовместимое с жизнью ранение», передает РИА «Новости».
Как пишет «Московский комсомолец», третья штурмовая бригада – «это - переименованное подразделение» запрещенной в России террористической организации «Азов».
2 мая 2014 года в Одессе представители «антимайдана» после столкновений с участниками евромайдана и футбольными «ультрас» укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, жертвами трагедии стали 48 человек, большинство сгорели заживо. Многие из тех, кто пытался спастись, попали под обстрел. Украинское следствие фактически ничего не сделало для выяснения всех причин произошедшего.
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