Group-IB создала новый бренд для работы в России

Компания Group-IB создала новый бренд F.A.C.C.T. для работы в России

Компания по кибербезопасности Group-IB завершила отделение российских активов от международного бизнеса, работа в России будет продолжена под новым брендом F.A.C.C.T., сообщили в компании.

Российские активы компании выкуплены локальными акционерами и топ-менеджментом. Для работы в России и СНГ создана новая, полностью автономная структура, передает РИА «Новости» заявление компании.

Подчеркивается, что все контракты с российскими клиентами были сохранены новыми владельцами. То же касается разработанных в России продуктов, технологий и сервисов компании.

Бизнес продолжит развиваться под новым брендом – F.A.С.С.T., сообщили в Group-IB, уточнив, что сама компания будет представлена только на международном рынке.

Новое название расшифровывается как Fight Against Cybercrime Technologies («Борьба с технологиями киберпреступности»). Главой F.A.С.С.T. назначен Валерий Баулин, которого в Group-IB назвали одним из самых опытных и успешных топ-менеджеров компании. Ранее он занимал должность регионального директора Group-IB.

Основным акционером российского юрлица под новым брендом F.A.С.С.T. по-прежнему остается основатель Group-IB Илья Сачков.

Ранее американские СМИ писали, что лишь менее 9% компаний из стран Евросоюза и Группы семи покинули Россию в связи со спецоперацией.