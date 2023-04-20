Австрия в рамках санкций против России заморозила активы на 2 млрд евро

Минфин: Австрия заморозила активы на 2 млрд евро в рамках санкций против России

Австрия с февраля прошлого года в рамках санкций в отношении России заморозила финансовые активы на сумму около 2 млрд евро, сообщил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

По его словам, эффективное соблюдение режима санкций в отношении России «соответствует интересам Австрии, Европы и США», а с начала СВО Вена заморозила активы на сумму почти 2 млрд евро, передает ТАСС.

Бруннер встретился в Вене с замминистра финансов США Брайаном Нельсоном, с которым обсудил введенные в отношении России экономические ограничения.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно приниматься в судебном порядке.