Роспотребнадзор не увидел предпосылок к ограничительным мерам из-за кори

Роспотребнадзор не увидел предпосылок к внедрению ограничительных мер из-за кори в России

Эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, однако болезнь локализирована, очаги удается быстро купировать, ограничительные меры в стране вводить нет необходимости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в данный момент корь зарегистрирована в 44 субъектах России, однако очаги удается быстро купировать, достаточно «известных и хорошо прописанных» локальных мер, передает РИА «Новости».

Попова рассказала, что, прежде всего, производится иммунизация контактных. Также более 30% из них уже привиты.

«Корь – давно известное заболевание, хорошо изученное и профилактирующееся хорошей отечественной вакциной, что сейчас и происходит», – добавила она.

При этом главный санитарный врач России отметила, что три российских региона «не справились с самыми начальными проявлениями» кори по причине завоза из дружественных стран, которые не удержали проблему с корью.

«Мы и им сегодня помогаем, потому что это важно для нас», – подчеркнула Попова, сказав, что одним из трех таких регионов стал Дагестан, где большое количество сельского населения не может вовремя получить квалифицированную помощь.

Также она добавила, что рисков массового заражения сибирской язвой в России нет, новых случаев заболевания не выявлено.

«Сибирская язва в единичных случаях присутствует во всех странах и в России, локализуется очень быстро и купируется очень быстро. Мы тоже контролируем все известные нам очаги», – заключила врач.

Ранее в Москве был выявлен случай кори.