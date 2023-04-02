Володин заявил о деградации политической системы Запада

Володин: Западная политическая система деградировала, вместе с ней и ее лидеры

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о деградации западной политической системы и ее лидеров, которые стали фигурантами уголовных дел и общественных скандалов.

По его словам, западная политическая система деградировала, вместе с ней и ее лидеры, которые потеряли не только авторитет, но и стали фигурантами уголовных дел и скандалов, при этом они привлекаются к ответственности за куда менее серьезные преступления, чем те, которые совершили в действительности, передает РИА «Новости».

Володин отметил, что политики Запада и США, чьи «решения привели к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб», должны понести за это наказание.

Ранее Володин заявил, что мировое сообщество должно осознать, что ответственность за милитаризацию и нацификацию Украины несут президент США Джо Байден, американские сенаторы и конгрессмены, их надо привлечь к суду.