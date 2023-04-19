Российские бойцы выбили ВСУ с территории швейной фабрики в Артемовске

Российские бойцы штурмом захватили здание бывшей швейной фабрики имени 8 Марта в Артемовске, служившее для украинских войск мощным укрепрайоном.

По словам бойца группы «Вагнер», линию обороны можно было хорошо выстроить и долго держать, однако было принято решение пойти другим путем – зайти с другой стороны и с двух сторон начали вести по ним очень плотный огонь, после чего ВСУ решили покинуть здание, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в тот момент бойцы ВСУ подумали, что российские военные уже зашли в здание, после чего подорвали несущие колонны фабрики противотанковыми минами при отступлении.

После взрыва западная часть строения была частично уничтожена, но не обвалилась, никто из российских бойцов не пострадал.

Ранее стало известно, что в Артемовске большая часть домов была заминирована украинскими военными, они не успели подорвать их все при отходе.

До этого в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды в результате активных действий на Донецком направлении овладели тремя кварталами в центральной, северной и южной частях Артемовска.