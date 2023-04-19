Российские бойцы выбили ВСУ с территории швейной фабрики в Артемовске

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19 апреля, среда | Последнее обновление — 09:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД заявил о требованиях Киевом взяток с судовладельцев для продления зерновой сделки
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240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина II объявила о присоединении Крыма к России. Поначалу это не вызвало в мире особого резонанса, но вскоре значение этого события стало понятно всем великим державам. Обретение небольшого полуострова запустило цепочку событий, изменившую баланс сил в Европе.
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ЕС может остаться как без сырьевых ресурсов, так и без технологических возможностей. Поэтому, пока есть время, Европе необходимо выйти из зависимости от англосаксов и стать партнером России.
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Африка сегодня – это не только материк с населением почти 1,5 млрд человек, которое продолжает бурно расти, но и главная территория войны на нашей планете. Если бы кому-то пришло в голову бороться за «мир во всем мире», это на две трети была бы борьба за мир в Африке.
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российские бойцы выбили ВСУ с территории швейной фабрики в Артемовске
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Российские бойцы штурмом захватили здание бывшей швейной фабрики имени 8 Марта в Артемовске, служившее для украинских войск мощным укрепрайоном.
По словам бойца группы «Вагнер», линию обороны можно было хорошо выстроить и долго держать, однако было принято решение пойти другим путем – зайти с другой стороны и с двух сторон начали вести по ним очень плотный огонь, после чего ВСУ решили покинуть здание, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в тот момент бойцы ВСУ подумали, что российские военные уже зашли в здание, после чего подорвали несущие колонны фабрики противотанковыми минами при отступлении.
После взрыва западная часть строения была частично уничтожена, но не обвалилась, никто из российских бойцов не пострадал.
Ранее стало известно, что в Артемовске большая часть домов была заминирована украинскими военными, они не успели подорвать их все при отходе.
До этого в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды в результате активных действий на Донецком направлении овладели тремя кварталами в центральной, северной и южной частях Артемовска.
ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области
Сальдо: Украинские военные готовятся форсировать Днепр в Херсонской области
Скопление группировки украинских войск фиксируется на правом берегу Херсонской области, ВСУ демонстрируют готовность к форсированию Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».
Сальдо отметил, что ВСУ забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, малые суда, лодки, на которых херсонцы ездили на дачи, передвигались по Днепру и его притокам. По его словам, весь этот речной транспорт задействован военными, что явно говорит о возможном использовании лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций.
До этого Сальдо заявил, что все попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал.
Вышедших из окружения в Белогоровке спецназовцев «Ахмата» представили к наградам
Алаудинов: Вышедших из окружения в Белогоровке после пяти дней атак ВСУ бойцов «Ахмата» представили к госнаградам
Бойцы спецназа «Ахмат», вышедшие из окружения в Белогоровке и захватившие пленных после пяти дней атак украинских войск, представлены к наградам, сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире канала «Россия 1».
Командир спецназа «Ахмат» отметил, что все бойцы вели себя героически и заслужили государственные награды. По его словам, в Белогоровке их отряд взял в плен несколько солдат ВСУ и добыл необходимые разведданные, передает РИА «Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа «Ахмат», которые пять дней отражали атаку противника, будучи в окружении в районе Белогоровки.
Между тем в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Песков: Военачальники до последнего не знали, что Путин приедет в штабы в зоне СВО
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Военачальники до последнего не знали, что президент России Владимир Путин лично приедет на совещания в штабах «Днепр» и «Восток» в зоне СВО, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков заявил, что поездка Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику не готовились заранее, передает ТАСС.
Он отметил, что Путин лично приехал в штабы «Днепр» и «Восток», «чтобы не отвлекать офицеров поездками в Москву от управления войсками».
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
Российские штурмовые отряды за сутки заняли три квартала Артемовска
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Штурмовые отряды в результате активных действий на Донецком направлении овладели тремя кварталами в центральной, северной и южной частях Артемовска, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВДВ и подразделения Южной группировки войск оказывали поддержку штурмовым отрядам по освобождению города и пресекали попытки противника контратаковать с флангов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах Часоого Яра и Константиновки.
Для поддержки штурмовиков авиацией за сутки было совершено шесть вылетов самолетов. Артподразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи.
Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили более 290 военнослужащих и наемников.
Уничтожена машина пехоты, три бронемашины, машина РСЗО «Град», американская арт система М777, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Крахмального, Ольшаны, Кучеровки и Двуречной Харьковской области, сообщил Конашенков.
Рядом с Синьковкой Харьковской области и Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 35 военнослужащих, танк, две бронемашины, две американские самоходных гаубицы М109 Paladin, а также гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям под Червоной Дибровой, Червонопоповкой ЛНР, Тернами и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника составили более 80 военнослужащих, две бронемашины, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям недалеко от Угледара и Новополя ДНР, Малой Токмачки и Полтавки Запорожской области. Ликвидированы около 30 военнослужащих, три машины пехоты, гаубица Д-20.
Под Гуляйполем и Червоной КриницаейЗапорожской области уничтожены два склада боеприпасов.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 25 военнослужащих, американская арт система М777, две гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за минувшие сутки нанесено поражение 98 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.
Возле Тернов и Авдеевки ДНР поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ. В районах пунктов Снигиревка и Кобзарцы Николаевской области уничтожены два склада топлива украинской техники.
Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников возле Добролюбовки Харьковской области, Кременной, Коломыйчихи, Червонопоповки ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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Мирошник: Визитом в зону СВО Путин продемонстрировал уверенность в победе
Мирошник: Путин проверил ключевые оборонительные позиции в зоне СВО
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Приезд Владимира Путина в ЛНР и Херсонскую область поднимет дух наших военнослужащих и одновременно продемонстрирует противнику решимость РФ оборонять наши рубежи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее президент России посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.
«Обстановка в зоне СВО сейчас напряженная – ходит много слухов о возможном контрнаступлении ВСУ. В связи с этим личный приезд главнокомандующего фактически на главные оборонительные рубежи ВС РФ приобретает колоссальное значение», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В первую очередь это важно для наших солдат. Президент лично проверил их боеготовность, мотивацию. Он поддержал всех ребят, которые сейчас находятся на фронте. Подобные встречи всегда положительно сказываются на моральном духе военных», – отмечает эксперт.
«Нам также было необходимо продемонстрировать противнику полную готовность отразить любые атаки. Среди сотен новостей о возможном контрнаступлении ВСУ неожиданно появятся сообщения о приезде Владимира Путина. Конечно, это демонстрация уверенности России в своих действиях и огромный идеологический удар по врагам. Думаю, это сообщение услышат и западные кураторы Украины», – резюмирует Мирошник.
Ранее президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил лидеру РФ о том, что группа занимает оборону в соответствии с распоряжениями.
Кроме того, Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им копию иконы, которая, как подчеркнул глава государства, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Позже президент РФ посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, где заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Путин также поздравил солдат с Пасхой.
Примечательно, что визит президента проходит на фоне обсуждения в западных СМИ даты планируемого контрнаступления ВСУ. По их данным, масштабная атака начнется 30 апреля.
Блогеры предположили, кому принадлежал оригинал подаренной Путиным десантникам иконы
Блогеры: Путин подарил десантникам копию иконы графа Милютина
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Блогеры предположили, что оригинал иконы, копию которой президент Владимир Путин подарил десантникам в Херсонской области в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр», принадлежал графу Милютину.
Президент Владимир Путин передал икону-складень с образом Спаса Нерукотворного военачальникам в ходе совещания в штабе. При этом он подчеркнул, что оригинал иконы принадлежал «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Блогеры выразили уверенность, что речь идет о Милютине.
«Граф Милютин – один из наиболее успешных министров обороны XIX века», – написал, в частности, журналист Владимир Соловьев в своем канале в Telegram.
«Дмитрий Милютин, реформатор российской армии, 20 лет прослуживший на посту и дослужившийся до звания фельдмаршала», – добавляет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в канале «Пул № 3».
Журналист Андрей Медведев в своем канале отметил: «Вероятно, Путин говорил про графа Дмитрия Алексеевича Милютина. Ветеран кавказских войн, реформатор русской армии, один из идеологов покорения Туркестана. Именно Милютин последовательно проводил политику противостояния с Британией, понимая, что именно англосаксы главный враг России».
Его коллега Константин Малофеев у себя в Telegram-канале подчеркнул: «Символическое вручение ... копии образа Спаса Нерукотворного, оригинал которого принадлежал военному министру Российской империи графу Дмитрию Милютину, невозможно переоценить.
При графе Милютине страна добилась величайших успехов. Победив и в затянувшейся Кавказской войне, и в Русско-турецкой кампании 1877-1878 годов, освободившей от османского ига* многие православные народы. Кроме того, именно граф Милютин осуществил эффективную военную реформу, заключавшуюся в переходе от рекрутских наборов к всеобщей воинской повинности».
Религиовед объяснил символичность дара Путина военным
Религиовед Лункин: Путин иконой «Спас Нерукотворный» благословил военных на подвиги
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Русские воины испокон веков видели в Спасе Нерукотворном своего покровителя, поэтому подарок главы государства военнослужащим в зоне СВО очень символичен. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал религиовед Роман Лункин. Ранее президент России Владимир Путин подарил военным группировок «Днепр» и «Восток» в зоне СВО икону-складень с образом Спаса Нерукотворного.
«В православии всегда считалось, что воинам помогает сам Спаситель. Еще княжеские полки на Руси шли в бой с изображением Спаса Нерукотворного на стягах. Если мы вспомним картины Ледового побоища и других сражений тех времен, там тоже присутствует лик Спасителя», – рассказал руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
«Кроме того, в подарке подчеркивается важность праздника Пасхи для россиян и для всего славянского мира. Президент, как человек глубоко верующий, не мог обойти эту тему стороной и не поздравить военнослужащих», – отметил он.
«Глава государства дарит военным складень со Спасом Нерукотворным в качестве помощи в их деле, благословляя на новые победы. Помимо религиозного значения, это еще очень патриотический и исторический подарок. Путин связывает его с министром обороны Российской империи, кому принадлежал оригинал иконы. Вместе с тем мы могли заметить, что президент не стал акцентировать внимание на личности министра и императора, в эпоху которого тот работал», – рассуждает собеседник.
«Я думаю, это было сделано намеренно, чтобы избежать ненужных ассоциаций. Но стоит отметить, что с XIX веком связаны большие победы нашей страны и отстаивание интересов России в Европе, на Балканах, Кавказе и в Закавказье, в Средней Азии», – заключил Лункин.
Ранее президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил президенту о том, что группа занимает оборону в соответствии с распоряжениями.
Кроме того, Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им копию иконы, которая, как подчеркнул глава государства, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Позже президент РФ посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, где заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Путин также поздравил солдат с Пасхой.
Икона «Спас Нерукотворный» – это каноническое изображение лика Христа, который, согласно преданию, чудесным образом отпечатался на убрусе (платке, которым Христос вытер лицо). «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, его образ помещали над вратами крепостей. Русские воины видели в нем своего покровителя.
В Сети предположили, что оригинал иконы принадлежал графу Дмитрию Милютину. Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что «подаренные военным иконы «Спас Нерукотворный» – копии иконы, принадлежавшей министру Ванновскому». По его словам, оригинал передадут в главный храм Вооруженных сил.
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ВСУ заминировали большинство домов в Артемовске
В Артемовске (украинское название – Бахмут) большая часть домов была заминирована украинскими военными, они не успели подорвать их все при отходе, сообщают СМИ.
Как рассказал РИА «Новости» боец группы «Вагнер», многие из зданий ВСУ не успели подорвать при отходе, но часть из них украинские военные подрывали перед непосредственным приближением штурмующих подразделений российской стороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды в результате активных действий на Донецком направлении овладели тремя кварталами в центральной, северной и южной частях Артемовска.
Президент Южной Кореи впервые заявил о возможности поставок оружия Украине
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель не исключил поставок оружия на Украину в случае «серьезных нарушений законов войны»
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Республика Корея может согласиться на передачу Украине оружия, если «возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться», заявил южнокорейский президент Юн Сок Ель.
В частности, речь идет о «масштабных нападениях на мирное население» или «серьезных нарушениях законов войны». В таком случае, сказал Юн Сок Ель, его стране «будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой» поддержке Киева, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Сейчас Южная Корея рассматривает разные варианты «оказания помощи Украине при ее обороне и восстановлении». По словам президента, в таком случае «не будет ограничений, касающихся объемов помощи в целях обороны и восстановления, согласно международному и национальному праву», а Сеул выберет «наиболее подходящие меры».
Reuters указывает, что южнокорейский президент первый раз высказался о возможности передачи оружия Украине.
Напомним, Южная Корея поставляла Украине предметы военного назначения, например, каски и бронежилеты, но не оружие. Передавая боеприпасы США, Сеул указывал, что исходит из предпосылки, что конечным получателем являются сами США. В марте Республика Корея разрешила Польше передать Киеву польские гаубицы Krab с южнокорейским шасси.
В результате утечки документов Пентагона стало известно о прослушке США чиновников Южной Кореи – среди материалов есть «отчет о разведке сигналов», где описывается беспокойство южнокорейских чиновников по поводу действий Вашингтона в отношении военной помощи Украине.
Лавров: Киев никоим образом не представляет интересы жителей Крыма
Лавров объяснил преимущество права на самоопределение народа перед сохранением территориальной целостности Украины
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Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему право на самоопределение жителей территорий, которые прежде входили в состав Украины, имеет преимущество перед сохранением территориальной целостности Украины.
На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто Лавров заявил, что Киев никоим образом не представляет интересы жителей Крыма и территорий на юго-востоке, поэтому в данном случае право на самоопределение важнее. Лавров сказал, что «возвращения этих территорий силой требуют от Киева его западные хозяева», передает ТАСС.
Глава МИД России указал, что «долгие годы после создания ООН» спорили о том, что важнее – «уважение суверенитета и территориальной целостности или право наций на самоопределение». В 1970 году Генассамблея ООН одобрила консенсусом декларацию, в которой говорится, что необходимо «уважать принцип территориальной целостности государств, чьи правительства представляют интересы всего народа, проживающего на данной территории».
Он указал на «недавние заявления представителей режима Зеленского» с требованиями «вернуть Крым» и обещаниями «уничтожить русский язык и русскую культуру в Крыму», обеспечив «доминирование украинской и глобальной культуры». «Такие преломления происходят в глобальной культуре», – сказал Лавров. Он отметил, что «цель и смысл» этих «демагогических заявлений» ясны, передает РИА «Новости».
Министр указал, что Запад осудил референдум в Крыму, но признал референдумы в Косово и на Фолклендских островах. По его словам, в этом проявились «абсолютно разные стандарты: двойные, тройные». Он заявил, что такова «позиция Запада по любой проблеме, мало-мальски важной для современных международных отношений».
Лавров выступил за урегулирование конфликтов, в том числе украинского, «на основе принципов устава ООН о суверенном равенстве государств, на основе принципа неделимости безопасности в глобальном масштабе». Он подчеркнул, что «ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других, создавать угрозы кому бы то ни было».
Напомним, в Киеве заявили о планах захватить Крым за семь месяцев, искоренить все русское на полуострове и снести мост.
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Выносивший Яценюка из Рады экс-депутат Украины ликвидирован в зоне СВО
Экс-депутат украинского парламента от «Блока Петра Порошенко» Барна ликвидирован в зоне СВО
В зоне специальной военной операции России на Украине ликвидирован экс-депутат украинского парламента от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна, известный попыткой вынести Арсения Яценюка из зала заседаний Верховной рады, сообщают украинские СМИ.
СМИ ссылаются на представителя пресс-центра украинских войск. Барна был ликвидирован в понедельник, за день до того, как ему исполнилось 56 лет. Сообщается, что его тело пока не вынесли с поля боя, но «все указывает на то, что он погиб», передает РИА «Новости».
Напомним, в 2015 году в Верховной раде Барна подошел к трибуне и подарил букет красных роз Яценюку, который тогда возглавлял правительство Украины. После этого Барна вынес премьера с цветами в руках из-за трибуны.
Российские войска сорвали ротации подразделений ВСУ
Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» сообщил о сорванных ротациях подразделений ВСУ
Российская артиллерия сорвала три ротации подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях у населенных пунктов Ольшана, Тимковка и Табаевка, сообщил офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Дмитрий Шепелявцев.
Шепелявцев сообщил, что на Купянском направлении ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы украинских войск, а у населенного пункта Лозовая расчет САУ 2С19 «Мста-С» под командованием сержанта Александра Голубева уничтожил украинскую САУ 2С3 «Акация», передает РИА «Новости».
Напомним, фициальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском направлении российской авиацией поражены подразделения ВСУ возле Двуречной, Тимковки, Табаевки и Берестового Харьковской области.
Байден продлил запрет на прием судов под флагом России в портах США
Байден продлил запрет на прием в американских портах связанных с Россией морских судов
Глава американского государства Джо Байден продлил режим чрезвычайного положения, в соответствии с которым введен запрет на прием в портах США морских судов под флагом России или же связанных с ней другим образом.
Байден считает, что специальная военная операция России на Украине – это «чрезвычайная ситуация», которая «нарушает или создает угрозу нарушения» международных отношений США. В связи с этим чрезвычайные полномочия, касающиеся «судов, связанных с Россией», продлеваются на год, передает ТАСС.
Напомним, США запретили прием судов под флагом России в своих портах в апреле 2022 года.
Украинский беспилотник выбил стекла военкомата в Брянской области
Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке ВСУ на военкомат Новозыбковского городского округа с помощью беспилотника
Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Глава региона сообщил в Telegram, что «в здании частично выбиты стекла».
Напомним, неделю назад беспилотник-камикадзе атаковал свинокомплекс «Агро-Белогорье» в Белгородской области, в результате погибли 50 свиней.
WP указала на глубокую вовлеченность США в конфликт на Украине
WP в ответ на отказ Белого дома признавать прокси-войну с Россией указала на вовлеченность США в конфликт на Украине
Белый дом отрицает, что ведет прокси-войну против России, но просочившиеся в Сеть данные свидетельствуют, что США вовлечены практически во все аспекты конфлика на Украине, кроме участия войск США в боях, пишут американские СМИ.
В интернет попали «засекреченные оценки американских военных и разведывательных служб». Судя по ним, США располагают данными о вооружениях и России, и Украины, документами с оценками потерь, картами с «расположением войск, планами сражений и вероятными исходами на поле боя вплоть до самых маленьких городов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Washington Post пишет, что документы «раскрывают степень участия США в борьбе на Украине», и демонстрируют, что Вашингтон применяет «обширный набор инструментов шпионажа и наблюдения», в том числе «передовые спутники и средства радиотехнической разведки», помогая Украине «наносить потери России».
Как пишет Washington Post, заявления Вашингтона о том, что Украина «борется за свое выживание» «могут и быть правдой, но администрация предоставила Украине более 40 млрд долларов военной и экономической помощи».
Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что перспектива мира с Украиной приблизится тогда, когда Запад, продвигающий этот конфликт, прекратит вести прокси-войну против России и займет реалистичную позицию по озабоченностям Москвы.
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