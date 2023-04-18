Пушилин раскрыл детали разговора с Лукашенко В ЛНР запустили мобильный интернет в тестовом режиме Врио главы ЛНР Леонид Пасечник объявил о запуске работы мобильного интернета в республике 18 апреля 2023, 14:15 В Луганске в тестовом режиме запускают мобильный интернет, позже его подключат по всей ЛНР за исключением линии боевого соприкосновения, сообщил врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник. Пасечник объявил в своем Telegram-канале, что с 18 апреля в республике включат мобильный интернет. В Минкомсвязи республики уточнили, что работать он будет пока в тестовом режиме в Луганске, оператор – компания «МКС». Далее планируется поэтапное подключение мобильного интернета по всей территории ЛНР за исключением линии боевого соприкосновения, уточнили в Telegram-канале ведомства. Врио главы ЛНР отметил, что еще остается неразрешенных вопросов, которые ему поступили в ходе прямой линии, все обращения отправлены в профильные ведомства, и находятся на личном контроле руководства региона. Ранее крымский оператор связи «Миранда-медиа» вслед за «К Телекомом» начал заниматься связью в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Работающие в Большом Московском цирке украинцы рассказали о жизни в России 15 апреля 2023, 22:24 Украинцы, работающие в Большом Московском цирке, призвали помирить Россию и Украину, и рассказали о большой многонациональной семье на арене и за кулисами. Проект «Другая Украина» рассказывает об украинцах, переехавших в Россию, на этот раз его участниками стали артисты цирка. Новыми героями проекта «Другая Украина» стали артисты цирка, работающие в Москве. Например, гимнастка Мария переехала из Одессы в Россию в 2018 году. По ее словам, в России люди добрее и работа намного перспективнее. Девушка говорит, что не хочет, чтобы людей разделяли по национальности, она мечтает, чтобы оба народа – и русские, и украинцы – были едины. «Мы один народ, единый народ. Нельзя, чтобы Украина и Россия жили врозь, надо мириться и объединяться», – считает девушка. Дрессировщик Владислав Гончаров рассказал, что ему стало некомфортно на Украине еще в 2004 году, во время первых проявлений радикального украинского национализма, а после майдана в 2014 он вместе со своими львами уехал в Россию.

«Я уехал из этой заболевшей страны, которая была поражена каким-то непонятным вирусом... Я считаю, что в цирке не может быть разделения по национальностям, цирк – это одна большая семья», – рассказал Гончаров.

Директор цирка Эдгард Запашный подтвердил, что еще восемь лет назад при посещении Донбасса он встречал украинцев, настроенных крайне негативно к Украине, которые прятались от обстрелов в подвалах своих домов. По его словам, они не приняли итоги майданной революции и были против уничтожения Донбасса. В российских цирках же нет места нацизму и фашизму: « Все, что касается фашизма и нацизма, должно быть уничтожено». Проект «Другая Украина» – веб-сериал, который рассказывает о том, как чувствуют себя украинцы в России. ВС России нанесли удар по скоплениям войск и техники ВСУ под Северском Минобороны: Российские артиллеристы нанесли групповой удар из РСЗО по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Северском

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Российские артиллеристы нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники вооруженных силы Украины (ВСУ) в районе Северска из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма. В Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа ВС России был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ, передает РИА «Новости». Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике. Начальник пресс-центра группировки «Юг» также информировал, что в районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на авдеевском, марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия ВС России нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск, в результате противник понес потери в личном составе и военной технике. Накануне стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска. Новости СМИ2 Пушилин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка в пасхальную ночь Пушилин сообщил о гибели одного и ранении шести человек в результате украинского обстрела Донецка в пасхальную ночь

Фото: Неофициальный Безсонов «Z»/Telegram

Текст: Антон Антонов

В результате украинского обстрела района Свято-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка в пасхальную ночь один человек погиб, шестеро пострадали, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Пушилин сообщил в Telegram, что один из снарядов попал в детский сад, «произошло возгорание». Также были повреждены рынок, близлежащие магазины, аптека. «Твари и нелюди! Наши боевые расчеты уже работают по нейтрализации сволочей», – заявил он, подчеркнув, что угроза не прошла, жителям нужно быть осторожнее. Напомним, вооруженные силы Украины в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 снарядов из РСЗО, ракеты упали вблизи собора, где шло богослужение. Всего за прошедшую ночь украинские войска обстреляли Донецк четыре раза. Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток» Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике и поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля. Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы. Это первое посещение президентом РФ Луганской народной республики, передает ТАСС. Глава государства прилетел в ЛНР на вертолете, после чего во внедорожнике проехал в штаб. На месте его встретил Лапин и доложил обстановку по-военному. Путин поприветствовал его рукопожатием, после чего обратился к остальным присутствующим, поздоровался с ними и жестом предложил сесть за стол для обсуждения. В поездке президент был в строгом костюме с черной водолазкой. Отмечается, что это первое посещение президентом Херсонской области и ЛНР.

Ранее президент РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Новости СМИ2 Москалькова назвала «безбожными сволочами» обстрелявших Донецк в пасхальную ночь

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь «безбожными сволочами» и заявила, что Россия отомстит за это. По ее словам, прилеты были зафиксированы рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором Донецка, в котором шла пасхальная служба, и крытым рынком, передает РИА «Новости». Москалькова заявила: «Безбожные сволочи в своем репертуаре – бьют по мирному населению… Отомстим». Омбудсмен отметила, что в результате обстрела погибла беременная женщина, троих пострадавших госпитализировали. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате украинского обстрела района Свято-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка в пасхальную ночь один человек погиб, шестеро пострадали. Напомним, вооруженные силы Украины в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 снарядов из РСЗО, ракеты упали вблизи собора, где шло богослужение. Всего за прошедшую ночь украинские войска обстреляли Донецк четыре раза. Украинские ракеты упали вблизи собора в Донецке, погибла женщина Во время пасхального богослужения ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора в Донецке

Фото: Донбасс Православный/Youtube

Текст: Антон Антонов

Вооруженные силы Украины в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 снарядов из РСЗО, ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло богослужение, сообщили местные власти и представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Люди были вынуждены эвакуироваться. Под обстрел попали соседние с храмом автостанция и крытый рынок. Женщина погибла в автомобиле. Троих пострадавших забрала скорая помощь, передает РИА «Новости». В администрации попавшего под «сильнейший обстрел» Ворошиловского района сказали, что «пять человек ранены, один погиб». Сообщили, что «наблюдается задымление в районе Кафедрального собора», где проводилась праздничная литургия, передает ТАСС. Один из служителей сообщил, что иподиакон Храма Вознесения в центре Донецка был ранен в живот, передает RT. В силовых структурах города сообщили, что в районе храма был замечен БПЛА. По информации силовиков, ВСУ «активно вели аэроразведку в нескольких районах города, ПВО отрабатывала по целям на протяжении всей ночи». Представительство ДНР в СЦКК уточнило, что ВСУ вели огонь со стороны населенного пункта Очертино. Позднее украинские войска продолжили обстрел Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 мм по Киевскому району. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что боевые расчеты российских сил работают над уничтожением огневых точек ВСУ, нанесших удар по Спасо-Преображенскому собору и его окрестностям. До обстрела собора ВСУ из населенного пункта Кураховка вели огонь в сторону Кировского района Донецка – было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм. Еще три 152-мм снаряда ВСУ выпустили в сторону Горловки. Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что украинские войска повредили или полностью уничтожили более 70 храмов в Донбассе. Новости СМИ2 В ЛНР показали результаты развития региона

Фото: t.me/glava_lnr_info

В Луганской Народной республике открываются школы, медики проводят медицинский осмотр детей, благоустраиваются памятники и воинские захоронения, строится молодежный центр «Росмолодежь», а также проводятся другие мероприятия по развитию региона, с ходом развития мирной жизни в ЛНР ознакомился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Как рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале, с Кириенко, министром просвещения России Сергеем Кравцовым, министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, представителями правительства республики прошло совещание по вопросам подготовки к новому учебному году и организации летнего отдыха в ЛНР. Так, по словам Пасечника, в сентябре свои двери откроют 519 школ в ЛНР. Особое внимание на совещании уделили воспитательной работе, в республике будут расширять сеть спортивных, театральных и развлекательных секций на базе учебных учреждений. Также Кириенко поддержал идею открытия в школьных музеях новых экспозиций «Россия – моя история». Подробно обсудили проведение медицинских осмотров. Благодаря помощи медиков из других регионов России более половины детей республики уже прошли осмотры. Кириенко и Мурашко заверили, что в ЛНР направят еще шесть бригад медиков, что позволит до конца учебного года завершить диспансеризацию в полном объеме. Также Пасечник, Кириенко и Мурашко наградили медиков, участвующих в медицинском осмотре детей, республиканскими и ведомственными наградами Министерства здравоохранения Российской Федерации. Кроме того, прошла встреча с представителями культурно-досуговых учреждений ЛНР. «Обучение и мастер-классы для сотрудников сферы, капитальный ремонт зданий, необходимость обновления техоснащения, потребность в книгах – такие моменты были озвучены во время чаепития. При поддержке федерального центра и шефов-регионов будем постепенно закрывать эти вопросы», – сообщил врио главы ЛНР. Во время визита в населенный пункт Металлист, сообщил Пасечник, посетив Дом культуры обнаружили, что в учреждении существует проблема с отоплением. По словам врио главы ЛНР, будет проведен мониторинг ситуации и в других учреждениях. Там, где существует такая же проблема, «проработаем вопрос во взаимодействии с нашими братскими регионами». «О том, какое пристально внимание в России уделяется сохранению исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне, свидетельствует широкий список общероссийских мероприятий и акций. Подробно о них первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал на совещании с представителями профильных министерств и ведомств республики», – написал Пасечник. Он также выразил уверенность, что каждое из них найдет отклик у жителей Луганщины. Он пообещал, что будут продолжены и традиционные для республики акции. Подготовка к ним уже идет: благоустраиваются памятники и воинские захоронения, проводятся ревизии табличек на домах, в которых живут ветераны. Также вместе с Кириенко они проинспектировали строительство молодежного центра «Росмолодежь» в Луганске. «Работы ведутся стремительно, а окончательный результат планируют показать уже в августе этого года. Помимо самого сооружения, в планах благоустроить и прилегающую территорию. Убежден, здание станет «точкой притяжения» для активных и творческих молодых людей, площадкой для общения и саморазвития, украшением нашего города!» – поделился Пасечник. Он рассказал, что отмена комендантского часа позволила 28 тыс. прихожан в 22 городах и районах республики прийти в храмы и отстоять всенощную службу. В шести районах ограничились вечерними и утренними службами. Всего более 50 тыс. человек встретили Пасху в 278 храмах республики. Газета ВЗГЛЯД писала, что накануне Кириенко побывал в Донбассе, где ознакомился с ходом восстановления мирной жизни и выполнением поручений президента в ДНР. Евродепутат заявил о военном преступлении ВСУ в пасхальную ночь Евродепутат де Граф: Украинский обстрел собора в Донецке во время Пасхи – военное преступление 16 апреля 2023, 17:54 Текст: Ольга Никитина

Вооруженные силы Украины во время празднования православной Пасхи обстреляли собор в Донецке, сообщил представитель голландской партии «Форум за демократию» (FVD), евродепутат Марсель де Граф, назвав произошедшее военным преступлением. На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) евродепутат написал, что преднамеренный обстрел гражданских целей – военное преступление, и призвал западные страны прекратить поддержку преступного киевского режима, передает РИА «Новости». Напомним, в пасхальную ночь ВСУ выпустили ракеты по населенным пунктам республики. Как сообщил врио главы республики Денис Пушилин, удар пришелся на район Свято-Преображенского кафедрального собора. В результате погиб один человек, пострадали еще шесть жителей. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь «безбожными сволочами» и заявила, что Россия отомстит за это. Новости СМИ2 В ДНР восстанавливается мирная жизнь Кириенко в ДНР оценил работы по развитию медицины, образования, культуры и поддержке ветеранов СВО

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко побывал в Донбассе, где ознакомился с ходом восстановления мирной жизни и выполнением поручений президента в ДНР. Врио главы ДНР Денис Пушилин в субботу вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетили несколько учреждений культуры, медицины и образования региона. Так, они оценили работу Донецкого центра первичной медико-санитарной помощи №11, где проходят медосмотр школьники города, говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина. Также были проинспектированы специализированные автомобили, поставленные в республику в рамках гуманитарной помощи. Всего было доставлено 106 машин. Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах России. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, профилактическим медицинским осмотром в ДНР уже охвачено более 77 тыс. детей. «Медработники из других регионов России проделали огромную работу по профилактическому обследованию наших детей, особенно если учесть, что своими силами при том дефиците врачей, который у нас есть, мы бы не справились», – заявил Пушилин после вручения врачам ведомственных наград Минздрава. При посещении Мариуполя Кириенко и Пушилин зашли в одну из местных аптек и ознакомились с ее ассортиментом и ценами. Провизор подтвердила, что дефицита препаратов нет, а ценовая политика, по ее выражению, «для людей». Было признано, что аптек в городе пока не хватает, однако идет работа над увеличением их количества. Кроме того, они заехали на один из мариупольских рынков. Сейчас перед местными властями стоит задача наладить поставки овощей и фруктов в город. Для этого нужно выстроить отношения с производителями, а также обеспечить город овощехранилищами. В рамках совещания с министром просвещения России Сергеем Кравцовым было проверено состояние системы образования региона. Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова сообщила, что урегулированы вопросы сдачи государственной итоговой аттестации 11-классниками. В вузы есть возможность поступить и без ЕГЭ, но 962 ученика выбрали этот экзамен, и им будет предоставлена такая возможность и в ДНР, и в Ростовской области. Было отмечено, что уже в прошлом году образовательные организации ДНР получили хорошее оснащение, и хотя остаются ряд нерешенных вопросов, они решаются в совместной работе с каждым регионом-шефом. Отмечается, что в регионе активно заняты воспитательной работой среди школьников. В частности, открыты 133 школьных театра, 135 музейных комнат, 119 хоровых студий, 189 спортклубов. В ДНР – 345 первичных отделений «Движения Первых», 50 школ присоединились к программе «Орлята России». По словам первого замглавы администрации президента, в в этом году должно быть увеличено количество детей, которые смогут оздоровиться и отдохнуть на летних каникулах в других регионах страны. С руководителями культурно-досуговых центров ДНР за неформальным чаепитием прошло обсуждение насущных вопросов, в том числе потребности в ремонтных работах, оборудовании, инструментах, костюмах, книгах. Особое внимание уделили программам обучения работников сферы культуры. Еще одна встреча, теперь уже с местными историками, прошла в офисе Российского военно-исторического общества. Его участники после возрождения мемориала на Саур-Могиле продолжают работу над восстановлением региональных памятников, в том числе реконструкцию мемориала жертвам фашизма на шахте №4/4-бис. При обсуждении монумента в честь шахтерских дивизий Донбасса Кириенко предложил в качестве реальных прототипов для памятника выбрать семейную династию защитников Донбасса. Также Кириенко принял участие в совещании по вопросу реализации программы быстрой подготовки кадров для экономики новых регионов в системе профобразования. Говорилось, что местные учреждения профобразования уже перешли на российские стандарты обучения, и управленческие команды прошли соответствующую переподготовку. В ДНР в этом году делается акцент на участии в общероссийских проектах профессиональной подготовки. В качестве примера упоминались чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы», чемпионат для студентов с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурсы педагогического мастерства, короткие программы переобучения. Кириенко обратил внимание, что площадку для профобучения кадров по коротким программам важно открывать непосредственно в ДНР, также важно проводить здесь и конкурсы профмастерства, например, по направлению строительства, которое активно ведется в республике. В ходе открытой дискуссии была затронута проблема обновления материально-технической базы училищ. Кроме того, обсуждалась настойка системы профобразования под запросы реальной экономики, ее связь с производством, перспективы создания образовательно-производственных кластеров. Кириенко также посетил легендарный батальон «Сомали». Его действующий командир с позывным Бойкот рассказал, как развивается ситуация на передовой. Бойцы высоко оценили решение президента России о создании специального государственного фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи ветеранам СВО, в том числе участникам боевых действий в Донбассе, начиная с 2014 года, и семьям погибших бойцов. После разговора с бойцами Кириенко заехал в готовящееся к открытию представительство фонда в республике, а также возложил цветы к памятнику Герою России и Герою ДНР Владимиру Жоге в Волновахе.

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Донец снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров 16 апреля 2023, 22:35 Текст: Антон Никитин

Украинские войска обстреляли Петровский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале сообщило, что в 21.00 (совпадает с мск) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксирован обстрел Петровского района Донецка с территории населенного пункта Ильинка снарядами калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 19.40 со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел Петровского района Донецка с территории населенного пункта Максимильяновка снарядами калибром 152 миллиметров. Помимо этого, в 19.10 со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка с территории населенного пункта Тоненькое снарядами калибром 155 миллиметров. Ранее евродепутат Марсель де Граф, представитель голландской партии «Форум за демократию» (FVD), обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в совершении военного преступления в пасхальную ночь. Новости СМИ2 В Минстрое рассказали о восстановлении объектов в новых регионах России 15 апреля 2023, 17:52 В Министерстве строительства и ЖКХ России на еженедельном заседании рабочей группы обсудили вопросы строительства и восстановления жилищного фонда и инфраструктуры, функционирования жилищно-коммунального комплекса, регулирования социальной сферы и экономики новых регионов. Отмечается, что Минстроем России совместно с Минспорта России и ППК «Единый заказчик в сфере строительства» в настоящее время прорабатывается вопрос дальнейшего восстановления спортивного комплекса «Ильичевец» – одного из крупнейших спортивных объектов Мариуполя. Кроме того, также были рассмотрены вопросы поддержки граждан, чье жилье было повреждено или утрачено в результате боевых действий, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В новых регионах идет восстановление объектов и жители получают возможность отводить детей в новые детские сады, школы, заселяются в дома. Одной из важнейших задач восстановительных работ в новых регионах России является ремонт и строительство социальных объектов, в частности, объектов здравоохранения. Так, больницу в Новоазовском районе (ДНР) ремонтируют строители из Московской области. Здание не ремонтировали 20 лет. На объекте запланирована замена систем тепло-, водо- и энергоснабжения, установка новых окон и дверей, отделка помещений и благоустройство территории. После капитального ремонта корпус оснастят новым оборудованием. По словам заместителя председателя правительства Донецкой народной республики, строители из Липецкой области не не сбавляют темпов работ на объектах, закрепленных за регионом в Володарском районе. С лета прошлого года липецкие специалисты восстановили на юге ДНР порядка 40 объектов инфраструктуры. В этом году в первую очередь решили сдать три школы, детский сад, три объекта водоснабжения, четыре объекта благоустройства. Среди них – центральный парк в самом пгт. Володарское, где строители завершают монтаж новой детской площадки. Продолжает восстанавливать коммунальную инфраструктуру в новых регионах фонд развития территорий. Так, в Мариуполе специалисты ФРТ проводят работы на 34 стационарных котельных. Восстановлено и запущено в эксплуатацию оборудование на одной из самых крупных котельных, которая обеспечивает теплом жителей 150 многоквартирных домов и 17 социальных объектов в Жовтневом районе. Кроме того, завершена работа по запуску автоматизированного оборудования в котельной, расположенной в пункте временного размещения на 780 человек на базе «Солнечный». Всего фонд обеспечил теплоснабжение 1 428 многоквартирных домов и 118 социальных объектов. По словам гендиректора ППК «Фонд развития территорий» Ильшата Шагиахметова, поставлена задача к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов обеспечить подачу тепла в более 1800 объектов города. В настоящее время осуществляется технический аудит, по результатам которого будет утвержден комплексный план мероприятий для организации бесперебойного теплоснабжения всего Мариуполя. Разработанная Минстроем России программа социально-экономического развития новых регионов направлена в правительство России. Программа подготовлена по поручению президента России. В формировании программ принимают участие все задействованные федеральные органы власти и регионы, в том числе оказывающие шефскую помощь новым регионам и отдельным их территориям, районам и населенным пунктам. Кириенко, Турчак и Пушилин встретили Пасху вместе с жителями в одном из храмов ДНР 16 апреля 2023, 16:38 Текст: Ольга Никитина

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин встретили Пасху вместе с жителями в одном из храмов ДНР, сообщили в администрации главы республики. В сообщении администрации, опубликованном в Telegram, говорится, что также на церковной службе присутствовали депутаты Госдумы Зураб Макиев и Дмитрий Саблин. «В руках у Дениса Пушилина и Андрея Турчака Благодатный огонь, его помогла доставить в республику партия «Единая Россия», – говорится в сообщении. 15 апреля Кириенко посетил вместе с Пушилиным Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе, восстановленный после обстрелов, а также городскую аптеку и один из рынков. Новости СМИ2 Украинские войска обстреляли Александровку под Донецком из РСЗО Представительство ДНР в СЦКК: Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО

Фото: U.S. Marines/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Украинские вооруженные формирования обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике из реактивной из системы залпового огня (РСЗО), сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 22.00 понедельника вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из РСЗО населенный пункт Александровка (находится в Петровском районе на западной окраине Донецка). Напомним, в минувшее воскресенье украинские войска обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра. Кириенко и Кравцов обсудили в ЛНР подготовку к учебному году Пасечник: В ЛНР с участием Кириенко и Кравцова прошло обсуждение подготовки к учебному году 16 апреля 2023, 11:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Подготовка к новому учебному году в школах Луганской Народной Республики стала темой совещания, которое провели первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и представители регионального правительства, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, прошло совещание по вопросам подготовки к новому учебному году 488 школ республики и организации летнего отдыха в ЛНР. Пасечник отметил, что в ходе совещания обсудили оснащенность учебных заведений и воспитательную работу, передает ТАСС. По словам Пасечника, в республике расширят сеть спортивных, театральных и развлекательных секций на базе учебных учреждений. Он добавил, что Кириенко поддержал идею открытия в школьных музеях новых экспозиций «Россия – моя история», подчеркнув, что это особенно актуально для освобожденных территорий. Участники совещания также подробно обсудили проведение медицинских осмотров, которые уже прошли более половины детей республики. Пасечник уточнил, что планируется направить в ЛНР еще шесть медицинских бригад, это позволит до конца учебного года завершить диспансеризацию. Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что в новых регионах России уже отремонтировано 28 спортивных объектов, в ближайших планах – еще порядка 20. Новости СМИ2 Жительница Донецка погибла из-за обстрела со стороны ВСУ Мирная жительница Донецка погибла из-за обстрела со стороны ВСУ 18 апреля 2023, 10:34 Текст: Александра Юдина

Из-за обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских военных погибла женщина, еще один человек ранен, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В Telegram-канале СЦКК уточняется, что погибла женщина 1959 года рождения, ранен мужчина 1977 года рождения. Также отмечается, что над Донецком сработала система ПВО, в центральном Ворошиловском, а также в Калининском, Буденновском и Пролетарском районах города прогремели взрывы, передает ТАСС. По данным силовых структур ДНР, система ПВО перехватила около четырех целей. Накануне сообщалось, что из-за удара ВСУ из РСЗО «Град» по городу Васильевка в Запорожской области пять человек получили ранения.