Крымский оператор начал заниматься связью в Запорожской, Херсонской областях и Донбассе

Крымский оператор связи «Миранда-медиа» вслед за «К Телекомом» начинает заниматься связью в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках.

Отмечается, что компания может объединить сети провайдеров, которые принадлежат властям республик, для обновления инфраструктуры. По оценкам участников рынка, это потребует вложения десятков миллиардов рублей. Однако основная проблема в нехватке профильных инженеров, большинство из которых ушли на фронт, передает «Коммерсант».

По данным близкого к правительству России источника, компания должна стать основным провайдером связи и интернета в республиках, «она может консолидировать активы «Феникса», «Углетелекома» и «Комтела», их сети требуют обновления».

Уточняется, что операторы «Феникс» (ГУП ДНР «Республиканский оператор связи»), ГУП ДНР «Углетелеком» и ГУП ДНР «Комтел» принадлежат властям ДНР. Они были созданы на базе имущества и оборудования украинских «Киевстара» и «Укртелекома».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Миранда-медиа» зарегистрировано в 2004 году, выручка по итогам 2021 года составила 1,8 млрд рублей при чистой прибыли 239 млн рублей 80,1% компании принадлежат судоходной компании «Люкстранс» и еще 19,9% – «Ростелекому». Также есть информация о том, что 7 июня «Миранда-медиа» заключила два договора залога движимого имущества с банком «Россия». Весной стало известно, что он может выделить 3 млрд рублей в течение семи лет на создание в Крыму нового мобильного оператора.

По словам одного из источников, «Миранда-медиа» может также заняться связью в Херсоне и Мелитополе. Структуры компании уже начали работы, связанные с обеспечением функционирования инфраструктуры связи в Херсонской и Запорожской областях. Из базы «СПАРК-Интерфакс» следует, что в июне «Миранда-медиа» зарегистрировала новый домен mir-telecom.ru.

Как отметил президент ассоциации «Макател» Алексей Амелькин, телекоммуникационное оборудование для модернизации инфраструктуры связи в ДНР и ЛНР можно приобрести на вторичном рынке.

«Я слышал, что один из крупных российских операторов уже предлагает купить его складские запасы», – сказал он.

В конце мая Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет. На сим-карты российских мобильных операторов, продажа которых ведется в Херсонской области, уже перешли несколько десятков тысяч местных жителей. В регионе будут работать три мобильных оператора.

Напомним, что из-за обстрелов со стороны Украины Херсонская область осталась без сотовой связи и интернета. А в Запорожской области мобильная связь была отключена Киевом.

Ранее сообщалось, что крымский мобильный оператор заработал в Херсонской области. В пятницу стало известно, что Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код «+7».