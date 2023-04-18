Набиуллина рассказала о финансовой «подушке безопасности» России

ЦБ: Россия имеет «подушку безопасности» в неподверженных санкциям активах

Россия имеет «подушку безопасности» в неподверженных санкциям активах, а резервы формируются исходя из того, какие активы не могут быть использованы для давления, заявила на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, у России есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах. Набиуллина заявила, что проблемы глобальной финансовой системы «догнали бы» Россию быстрее, чем геополитические шоки, и если бы страна не имела валютных резервов, то не смогла бы демпфировать шок для экономики, передает ТАСС.

Главва ЦБ заметила: резервы формируются исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и с учетом того, как меняется российская внешняя торговля.

Набиуллина добавила, что ЦБ продолжает работу возврату резервов в евро и долларах, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. По ее словам, это ответная мера, которая формирует переговорную позицию по этому вопросу.

Ранее Набиуллина заявила, что попытка управлять курсом рубля приводит к резким девальвациям и финансовым кризисам.