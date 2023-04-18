Нефть подорожала после выхода китайской макроэкономической статистики

Психологи доказали вред игрушки Хаги Ваги для детей

Психологи МГУ с помощью исследования показали вред для детей модны[ игрушек Хаги Ваги

За короткий период взрывной популярности игрушки Хаги Ваги появилось множество свидетельств того, что она оказывает негативное влияние на детей. Например, в одном из исследований, прописан случай сильного страха у ребенка, заявила газете ВЗГЛЯД психолог Маргарита Гаврилова.

«Во-первых, игрушка – это средство для стимуляции детской игры и создания воображаемых ситуаций. В результате возросшего интереса к сюжетам анимационных фильмов и видеоигр дети фактически теряют возможность самостоятельно создавать историю и часто им трудно отойти от сюжетов, заданных фильмом или игрой», – говорит научный сотрудник факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Маргарита Гаврилова.

Во-вторых, продолжила она, игра со сложным развивающимся сюжетом и богатым содержанием способствует развитию детей. «В игре развивается саморегуляция детей, эмоциональные и социальные компетенции, речь. Преобладание сюжетов анимационных фильмов и игр лишает детскую игру таких существенных черт, как спонтанность, инициатива и свобода», – пояснила психолог.

Кроме того, игрушка помогает ребенку воспроизвести определенные ситуации и культурные контексты в игре. То есть игра является для ребенка символическим средством познания окружающего мира.

«В последние десятилетия дети теряют интерес к воспроизведению событий реальной жизни и культурных тем в играх (чаепития, отношения матери и дочери, игры в больницу). Таким образом, дети в какой-то степени теряют возможность узнавать о реальных природных и социальных процессах через игру, поскольку их внимание занято модными игрушками», – указала Гаврилова.

По ее словам, модные игрушки – это игрушки, которые становятся особенно популярными на определенный период времени. За последние несколько лет примерами модных игрушек стали спиннер и поп-ит, популярность которых была обусловлена вирусными видеороликами в социальных сетях. Хаги Ваги – это новая модная игрушка, которая завоевала популярность во всем мире.



Это зловещий монстр из игры ужасов на выживание под названием Poppy Playtime. Согласно сюжету этой игры, плюшевая игрушка с острыми зубами, поющая об «объятиях и убийстве», преследует игрока, чтобы убить его. За короткий период взрывной популярности игрушки появилось множество свидетельств того, что она оказывает негативное влияние на детей. Например, в одном из исследований, посвященном детским страхам, описан случай сильного страха перед Хаги Ваги. Ребенок нарисовал, как он заползает под кровать, чтобы чудовище не увидело и не съело его.

Научный сотрудник факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Вера Сухих рассказала о результатах проведенного в 2023 году исследования о том, какие игрушки дети выбирают чаще (предлагался набор из 12 разнообразных игрушек) и будет ли меняться их выбор, если среди предложенных игрушек окажется Хаги Ваги.

Результаты показали, что игрушки, пользующиеся наибольшей популярностью у детей 3-4 лет, относятся к детскому опыту посещения общественных мест: игровой набор для больницы и супермаркета. «Интересно, как дети объяснили, почему они выбрали именно их. Почти все ответы содержат четко определенные представления о том, как ребенок хотел бы играть с игрушкой. У детей было хорошее представление о том, какие игровые действия и сюжеты они хотели бы выполнять с помощью игрушки. Истории и идеи, рассказанные детьми, в основном можно классифицировать как моделирование окружающей их реальности в игровом контексте», – объяснила Сухих.

Но когда ребенка просили выбрать между Хаги Ваги и самой интересной игрушкой из всех предложенных, 43% детей изменили свой выбор в пользу модной игрушки. И этот выбор был мотивирован совсем по-другому. «Большинство детей описали внешний вид игрушки (острые зубки, большие глаза) или выразили желание иметь ее (например, «Я хочу ее, потому что она уже есть у моего брата»).



Другими словами, ответы детей не содержали идей о том, что именно они хотели бы делать с этой игрушкой. То есть мотивация к выбору модной игрушки не связана с конкретными идеями или воображаемыми ситуациями, которые ребенок хотел бы воплотить в игру, а значит и игра с ней не будет развивающей», – заключила психолог.