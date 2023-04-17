Власти не нашли оснований для рассылки повесток через Госуслуги сейчас

Минцифры объяснило отсутствие оснований для рассылки повесток через Госуслуги

На данный момент нет оснований для рассылки повесток военнообязанным через портал «Госуслуги», способы рассылки повесток для воинского учета должно установить правительство, заявили в Минцифры.

В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через «Госуслуги», сообщило министерство в своем Telegram-канале.

Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который пока еще не принят.

Ранее военком Москвы Максим Локтев сообщал, что тестовое оповещение военнообязанных о явке в военкоматы через портал «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва.