Власти изучают возможность льгот для выплативших взнос по сверхприбыли компаний

В Минфине заявили об изучении возможности льгот для выплативших взнос со сверхприбыли в 2023 году компаний

Обсуждается введение льгот для компаний, которые выплатят взнос со сверхприбыли в бюджет в 2023 году, а не в 2024, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Правительство сейчас определяется с этим вопросом, точная информация будет, когда кабинет определится с позицией, прокомментировал Сазанов сообщения о том, что ставка взноса при досрочной его уплате в 2023 году составит 5%, в 2024 – 10%, передает ТАСС.

Он добавил, что Федеральная налоговая служба закончила обрабатывать налоговые декларации за прошлый год, нужные для определения ставки взноса.