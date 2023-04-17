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В Выборге нашли человеческую ногу
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В Выборге у заброшенного гаражного кооперативного района нашли человеческую ногу в пакете, сообщили в следственном управлении СК по Ленинградской области.
Часть тела нашли в полиэтиленовом пакете в микрорайоне Батарейная Гора, предположительно, она принадлежит мужчине, сообщается на сайте ведомства.
Следователи начали доследственную проверку, назначены судебные экспертизы, включая генетическую.
До этого 16 февраля у Аннинских укреплений в Выборге также находили фрагмент тела мужчины, дело заводили по статье об убийстве, передает РИА «Новости».
В январе в Москве нашли человеческое тело без одной конечности.
В Британии рассказали, как Запад ударил Украину в самый тяжелый момент
Express: Страны Евросоюза отказались от Украины в тяжелейшей ситуации
Решение Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания с Украины принято в тяжелейшей для Киева ситуации, пишут британские СМИ.
Украинские фермеры оказались в сложном положении, пишет газета Express.
Издание поясняет, что Варшава и Будапешт решились на такой шаг из-за больших убытков, которые несли польская и венгерская сельскохозяйственные отрасли.
При этом земледельцы в соседних европейских государствах пожаловались, что украинское зерно стало попадать в их страны в еще больших объемах, в результате создается избыток предложения на рынке, рушатся цены, а местные предприниматели теряют прибыль, передает РИА «Новости».
В воскресенье Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна являются неприемлемыми. Тем не менее последовать примеру Варшавы и Будапешта собралась Болгария.
Санкции против России назвали самым большим просчетом Запада в истории
American Thinker: Самым грандиозным просчетом Запада в истории оказались санкции против РФ из-за конфликта на Украине
Самым грандиозным просчетом Запада за всю историю стало введение санкций против России из-за конфликта на Украине, говорится в статье, опубликованной в журнале American Thinker.
Авторы статьи пришли к выводу, что санкции Запада не только не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали, но даже наоборот: Россия теперь не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза, передает РИА «Новости».
Как отмечается в материале, статистические данные, говорят о том, что, российская экономика будет расти быстрее немецкой или британской, а позже перегонит и прочие западные экономики, в том числе США, в то время как страны Запада будут сталкиваться с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей.
Авторы материала также констатировали, что Россия преуспевает в военной сфере, наладив производство обороной продукции, в первую очередь, артиллерии и снарядов к ней, в то время как Запад испытывает дефицит боеприпасов, вызванный беспрецедентной поддержкой Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему устойчивость экономики России вновь поразила Запад.
Западные СМИ назвали дату планируемого украинского контрнаступления
Newsweek: Украина запланировала контрнаступление на 30 апреля
Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля, сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы.
Запад направляет поставки и поддержку на Украину в преддверии наступления, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что США и союзники «смотрят в будущее» и заняты подготовкой Киева к контрнаступлению.
Также, по данным издания, американская разведка «тщательно следит за боевыми действиями вокруг Бахмута (Артемовск)».
США составляют карты расположения российских войск вплоть до отдельных траншей, также разведка отслеживает каждый электронный сигнал, от отдельных мобильных телефонов до радаров, пишет Newsweek.
Отмечается, что для Киева потеря Артемовска станет «психологическим ударом», но сам город не является «жизненно важным» для конфликта в целом.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы
Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии за госизмену и фейки об армии
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Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.
По словам судьи Сергея Подопригорова, помимо наказания в виде отбывания наказания в колонии строгого режима Кара-Мурза будет обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Также на него наложен запрет на журналистскую деятельность на срок до семи лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии, передает ТАСС.
Журналисты рассказали, что на оглашение приговора Кара-Мурзе прибыли дипломаты из США, Великобритании и Дании.
Как сообщила адвокат осужденного Мария Эйсмонт, защита публициста подаст апелляцию на решение суда.
«Мы считаем, что при рассмотрении этого дела был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений, а потому обжалуем его», – заявила она.
Ранее гособвинение попросило приговорить Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы.
В октябре в отношении общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, признанного иноагентом, завели уголовное дело о государственной измене, его заподозрили в помощи странам НАТО, направленной против безопасности России.
В Польше возмутились обходом россиян запрета на полеты
Onet: Россияне нашли способ обойти запрет на полеты над Польшей с помощью турецких авиалиний
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Российские туристы спокойно пользуются услугами иностранных авиакомпаний, совершая перелеты в том числе и над Польшей, пишет портал Onet.
Согласно информации издания, в преддверие Пасхи туристы из Москвы и других российских городов спокойно пролетали в польском небе, «несмотря на введенные санкции». Поляки недоумевают, как это возможно, передает РИА «Новости».
Интернет-издание отмечает, что столь крупная и часто используемая туристам и авиакомпания как, к примеру, Turkish Airlines, все еще летает в Россию. «Только за сегодня пять самолетов пролетят над Польшей по маршруту Москва – Стамбул. Маршрут проходит через Августов, Люблин, Белосток и Жешув», – сообщается в материале.
Onet сетует, что несмотря на закрытие неба над Европой для российских самолетов, граждане РФ « все еще имеют возможность вылетать из страны в Европу».
Напомним, средиземноморское побережье Турции является одним из самых популярных направлением для российских туристов. Власти Турции рассчитывают, что недавно произошедшие на юго-востоке страны землетрясения не отразятся негативно на турпотоке.
В МИД сочли вопиющим изъятие Чехией танков из Марокко для передачи Киеву
Москва считает вопиющим случаем фактическую экспроприацию Чехией модернизируемых в этой стране принадлежащих Марокко танков для передачи их Украине, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
Отвечая на вопрос о передаче Чехией принадлежащих Марокко танков Украине, она заявила, что в Праге не стесняются нарушать базовые нормы регулирующего торговлю оружием международного права, а также захватывать чужую собственность, передает ТАСС.
Захарова добавила, что повторяется печальный опыт Второй мировой войны, когда чешские предприятия, являясь частью ВПК фашистской Германии, регулярно снабжали Третий рейх вооружениями для войны против СССР.
Ранее алжирское издание Menadefence сообщило, что Марокко отправило Украине партию танков Т-72Б. Из-за не самого лучшего состояния их ремонтируют в мастерских компании Excalibur в чешском городе Штернберк.
Киев бросил в бой за Артемовск «бронемутантов» из Т-64 с пулеметом
«Русская Весна»: ВСУ используют в боях за Артемовск «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в боях за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом и динамической защитой «Контакт-1», сообщает сетевое издание «Русская Весна».
Как сообщает «Русская Весна», Киев бросает в бой за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» – необычную бронемашину на базе танка Т-64 без башни, но с крупнокалиберным пулеметом и динамической защитой «Контакт-1».
Некоторые пользователи предположили, что странное творение украинского сумрачного гения – это тяжелая боевая машина пехоты БМПВ-64, но, как отмечает издание, машины отличаются по форме корпуса. Другие сочли, что изделие представляет из себя необычную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ).
Накануне в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
Стало известно о планах ВСУ бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
Киевское командование решило бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
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Киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска, сообщают военкоры с места событий.
Так, у Попасной сосредоточена ударная группировка в районе н. п. Звановка, Раздоловка, Веселая, а для второго флангового удара создается группировка у Константиновки, Торецка и Дылеевки. Две дополнительные формируются для наступления с севера и юга, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Как считают российские военные аналитики, ВСУ наращивают артиллерийскую группировку как советскими образцами, так и западной техникой, в том числе РСЗО HIMARS и американскими гаубицами М777.
Также известно, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат, в связи с чем командование продолжает перебрасывать сюда батальоны территориальной обороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
Глава ЕЦБ назвала возможный дефолт в США мировой катастрофой
Глава ЕЦБ Лагард: Дефолт в США стал бы катастрофой и повлек серьезные негативные последствия для всего мира
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Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выразила мнение, что администрация Соединенных Штатов якобы не может допустить дефолт в США, так как это стало бы катастрофой и повлекло серьезные негативные последствия для всего мира.
Лагард заявила в эфире американской телекомпании CBS, что просто не может поверить, что власти США допустили бы такую серьезную катастрофу, как дефолт по долговым обязательствам Соединенных Штатов. По ее словам, это невозможно и она не может поверить, что это могло бы произойти, передает ТАСС.
Вместе с этим глава ЕЦБ подчеркнула, что если бы дефолт произошел, то были бы очень, очень негативные последствия не только для Соединенных Штатов, где возник бы кризис доверия, но и для всего мира. Лагард заявила, что этот вопрос имеет в США политический характер. При этом она выразила мнение, что есть моменты, когда должны возобладать высшие интересы государства.
Напомним, в конце марта секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил об уверенном движении США к дефолту и финансовому кризису.
Посол Британии потребовала отменить приговор Кара-Мурзе
Посол Британии Броннерт потребовала отменить приговор Кара-Мурзе
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Глава британского посольства в России Дебора Броннерт потребовала отменить приговор российского суда политику Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом).
Кара-Мурза является британским подданным, также у него есть гражданство России и вид на жительство в США, передает РИА «Новости».
Приговор в 25 лет заключения Броннерт назвала шоком. Британское посольство выразило поддержку семье политика и потребовало его освобождения.
Между тем посол России в Лондоне Андрей Келин вызван в МИД Великобритании после оглашения приговора Кара-Мурзе. Об этом сообщается на сайте британского правительства, там же приговор называется «политически мотивированным».
Британский МИД осудил решение российского суда. В Лондоне заявили, что это якобы противоречит «обязательствам России по правам человека».
Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что Британия продолжит поддерживать семью Кара-Мурзы и призывать к его немедленному освобождению.
Напомним, в понедельник Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.
Адвокат раскрыл схему хищения денег со счетов Митволя в ОАЭ
Адвокат Митволя подтвердил, что со счета клиента была похищена «значительная сумма»
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Адвокат председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, арестованного по обвинению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро, подтвердил, что со счета одного из банков Дубая у его доверителя похищена «значительная сумма денег».
Как рассказал адвокат Александр Обозов, Митволь стал жертвой преступления со стороны группы лиц, занимающейся хищением с банковских счетов денежных средств граждан, оказавшихся под следствием, для которых доступ к их банковским счетам стали недоступными, чем и пользуются мошенники, передает ТАСС.
По словам юриста, в банк, расположенный в одном из арабских эмиратов, в котором у Митволя открыт банковский счет, явилась женщина и предъявила доверенность, нотариально удостоверенную одним из известных нотариусов Смоленска, на распоряжение всем движимым и недвижимым имуществом Митволя, якобы выданную им самим.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проверяет заявление Митволя о краже у него более 150 тыс. долларов со счета в одном из банков ОАЭ.
Напомним, в июне 2022 года сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. В том же месяце Митволь заключил соглашение со следствием, однако Красноярский краевой суд отказался изменить меру пресечения бывшему заместителю главы Росприроднадзора.
Умер актер из фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин
Актер из фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин скончался на 61-м году жизни
Актер из фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин скончался на 61-м году жизни сообщила знакомая скончавшегося Алла Вагина.
По словам Вагиной, Ашихмин умер 13 апреля, передает RT.
Ашихмин снялся в целом ряде различных кинокартин. Так, например, он снимался в «Пленники удачи», «Хрусталев, машину!», «Юрьев день», «На игре», «Воровка» и т. д. Также принял участие и в работе над лентой Федора Бондарчука «Обитаемый остров», где сыграл Плешивого.
Объявленный в розыск глава Большого Камня оказался в зоне СВО
Объявленный в федеральный розыск глава Большого Камня Абушаев заявил, что находится в зоне проведения СВО
Глава Большого Камня Рустям Абушаев, объявленный в федеральный розыск по двум обвинениям, записал видеообращение, в котором заявил, что находится в зоне проведения специальной военной операции.
Глава Большого Камня сообщил в своем Telegram-канале, что находится в зоне проведения специальной военной операции. Он заявил, что решение приехать в зону проведения СВО принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных.
Абушаев не уточнил, где именно несет службу, однако в прикрепленном к сообщению видео рассказал о проблемах со связью. Глава Большого Камня также пообещал по возможности передавать сообщения землякам через другие подразделения.
В пресс-службе администрации Большого Камня сообщили РИА «Новости», что Абушаев не уходил в отставку, градоначальник до 18 апреля находится в отпуске. При этом, по информации пресс-службы приморского СУСК, органы МВД ведут розыск чиновника. Как уточнили в краевой прокуратуре, подозреваемый объявлен в федеральный розыск.
В марте в СУСК Приморского края заявили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре региона подтвердили, что речь идет об Абушаеве, возглавлявшем район с 2019 года до конца 2021 года. Он подозревается в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.
СК начал проверку заявления Митволя о хищении 150 тыс. долларов в ОАЭ
Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проверяет заявление Митволя о хищении 150 тыс. долларов
Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проверяет заявление председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя о краже у него более 150 тыс. долларов со счета в одном из банков ОАЭ, сообщили в правоохранительных органах.
В правоохранительных органах сообщили, что Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проводит проверку по заявлению Митволя, арестованного по обвинению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро, о хищении у него более 150 тыс. долларов США, передает ТАСС.
Также, по данным следствия, в ОАЭ проводят проверку местные правоохранительные органы. При этом в российских правоохранительных органах уточнили, что в России (по месту изготовления доверенности, по которой в Дубае были сняты со счета деньги Митволя) уголовное дело пока не возбуждено.
Напомним, в июне 2022 года сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. В том же месяце Митволь заключил соглашение со следствием, однако Красноярский краевой суд отказался изменить меру пресечения бывшему заместителю главы Росприроднадзора.
Bloomberg: Финансовая помощь Украине вызвала гнев у глобального Юга
Выделение Международным валютным фондом (МВФ) транша более чем в 15 млрд долларов Украине вызвало гнев у глобального Юга, заявил колумнист Bloomberg Михир Шарм.
По его словам, фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ становится недовольство Глобального Юга и это стало серьезной проблемой для Запада, поскольку его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию, передает URA.RU.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что выделение киевскому режиму 15,6 млрд долларов одобрил исполнительный совет МВФ.