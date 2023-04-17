Пескова спросили о приговоре Кара-Мурзе

Песков не стал комментировать приговор Кара-Мурзе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение Мосгорсуда приговорить общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

По его словам, Кремль никогда не комментирует судебные решения, не будет делать этого и на этот раз, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.