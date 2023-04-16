Экс-разведчик США Риттер: Зеленский умрет от рук украинцев, которые восстанут против него

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что президента Украины Владимира Зеленского ждет незавидная участь: он погибнет, причем, скорее всего, от рук украинцев.

Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted заявил, что, исходя из гуманистических соображений, хотелось бы, что Зеленского и его семью на самолете или поезде отправили в изгнание, где они жили бы комфортно, «навсегда осужденные миром за то, что они сделали с украинским народом», передает РИА «Новости».

Однако реалистичный сценарий, по мнению Риттера, состоит в том, что Зеленский «умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него».

Бывший офицер разведки морской пехоты США считает, что украинцы поднимут бунт против Зеленского, поскольку он «олицетворяет полный крах украинского общества». По его словам, Зеленский ответственен не только за ситуацию на фронте и «сотни тысяч погибших военнослужащих», но и за миллионы украинских граждан, которым пришлось покинуть дома.

«Это трагическая ситуация во всех отношениях», – посетовал бывший военный.

Накануне бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные хотят повесить Зеленского, пока до него «не добрались русские».