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Американский разведчик предсказал судьбу Зеленского
Экс-разведчик США Риттер: Зеленский умрет от рук украинцев, которые восстанут против него
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Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что президента Украины Владимира Зеленского ждет незавидная участь: он погибнет, причем, скорее всего, от рук украинцев.
Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted заявил, что, исходя из гуманистических соображений, хотелось бы, что Зеленского и его семью на самолете или поезде отправили в изгнание, где они жили бы комфортно, «навсегда осужденные миром за то, что они сделали с украинским народом», передает РИА «Новости».
Однако реалистичный сценарий, по мнению Риттера, состоит в том, что Зеленский «умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него».
Бывший офицер разведки морской пехоты США считает, что украинцы поднимут бунт против Зеленского, поскольку он «олицетворяет полный крах украинского общества». По его словам, Зеленский ответственен не только за ситуацию на фронте и «сотни тысяч погибших военнослужащих», но и за миллионы украинских граждан, которым пришлось покинуть дома.
«Это трагическая ситуация во всех отношениях», – посетовал бывший военный.
Накануне бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные хотят повесить Зеленского, пока до него «не добрались русские».
Российский военный назвал возможное направление удара ВСУ
Боец корпуса ДНР Мазур: После Артемовска Киев пойдет на Мелитополь
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Вооруженные силы Украины, потеряв Артемовск (украинское название – Бахмут), могут выбрать новую цель для удара, которой станет Мелитополь, заявил боец 1-го армейского корпуса Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Мазур».
Мазур сказал «Московскому комсомольцу», что единственный вариант для президента Украины Владимира Зеленского в нынешнем «плачевном положении» – это контрнаступление.
Боец уверен, что целью атаки ВСУ, которая будет предпринята почти сразу после сдачи Артемовска, станет Запорожское направление, «в сторону Мелитополя».
Херсонская область, по мнению военного, не представляет большого интереса для Киева, «да и форсировать Днепр не так-то просто».
Он добавил, что Сватово-Кременное направление также слишком хорошо укреплено, ВСУ не смогут там ничего предпринять.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины начнется «в ближайшее время».
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее объяснил, что наступление «украинских сатанистов» будет только на руку России, поскольку это потребует от украинской стороны больших ресурсов, а потери нападающих будут неизбежными. При этом российские силы занимают выгодные, укрепленные позиции, отметил он.
Британский наемник назвал российских артиллеристов «чертовски хорошими»
Британский наемник Перриман: Российские артиллеристы чертовски хороши
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Бывший британский солдат, ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, который в настоящее время служит в иностранном легионе Украины, рассказал о боевых действиях в зоне российской спецоперации.
В интервью The Spectator Перриман признался, что Ирак «не сравнится» с тем, что происходит на Украине. По его словам, боевые действия на Украине «гораздо тяжелее».
Украинские подразделения, оказавшиеся на территории возле Днепра, подвергаются непрерывному артобстрелу с российской стороны, рассказал британец. Он отметил, что российские БПЛА постоянно разведывают местность.
«Их артиллеристы чертовски хороши», – признался Перриман.
Британец сказал также, что работа на Украине – это «самая тяжелая служба», которую ему довелось проходить. Каждая вылазка, которая длится около недели, – это долгая, «изматывающая нервы» засада «в ожидании неприятностей». Домики, в которых размещены иностранные наемники, не отапливаются, а холодными ночами, когда температура опускается до минус 10 градусов, они «даже не могут заварить чай, опасаясь, что беспилотники обнаружат огонь на плите». Кроме караула и сна, по словам Перримана, мало чем можно заняться, поскольку артиллерия «иногда стреляет по 100 раз в день».
При этом, говорится в статье, уезжать Перриман не планирует. Как и многие бывшие британские солдаты, которые подались в наемники на Украине, «он никогда по-настоящему не преуспевал в мирной жизни», и сегодня стал «частью воинственного племени, которое кочует по горячим точкам мира».
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что на Украине становится все больше иностранных наемников, в том числе из США, они, по-видимому, хотят реализовать сюжеты фильмов об охоте на живых людей.
В Минобороны заявили об ожесточенных боях в Артемовске
МО: Российские силы овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска
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Российские штурмовые формирования продвинулись вперед на Донецком направлении, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении происходят в районе Артемовска. «В ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города», – приводятся его слова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.
Отступающие подразделения ВСУ намеренно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома, чтобы замедлить продвижение российских войск, сообщил Конашенков на брифинге.
По словам представителя российского военного ведомства, потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за минувшие сутки составили свыше 315 военных и наемников. Кроме того, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, гаубиц Д-20 и «Мста-Б» и боевой машины РСЗО «Град».
Ракетные войска, артиллерия, а также авиация «Южной» группировки войск оказывают поддержку наступательных действий в районе Артемовска, сообщил Конашенков. «В интересах действий войск в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 57 огневых задач», – сказал он, отметив, что оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска поразили подразделения ВСУ в районах Красного, Калиновки и Богдановки в ДНР.
В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, отметил Конашенков.
На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики», – сказал Конашенков.
Также, по его данным, за сутки на данных направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пикап, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Опытное Донецкой народной республики, Рубежное и Червонопоповка Луганской народной республики», – сказал он.
По словам Конашенкова, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ. Потери противника на этом направлении за сутки составили «до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля».
На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военных, два автомобиля три самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3756 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8677 танков и других боевых бронированных машин, 1085 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4593 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9513 единиц специальной военной автомобильной техники, заключили в Минобороны.
Накануне Конашенков сообщал, что на Донецком направлении ВС России уничтожили более 300 украинских военных за сутки, также авиация «Южной» группировки войск для поддержки российских штурмовых отрядов в Артемовске провела 14 самолетовылетов.
Захарова с иронией отреагировала на запрет импорта украинского зерна Польшей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала запрет Польши на импорт зерна с Украины.
Мария Захарова коротко прокомментировало решение Польши приостановить импорт зерна из Украины.
«Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», – написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России.
Ранее кабинет министров Польши уполномочил глав профильных ведомств для «защиты польских фермеров и потребителей» временно запретить импорт украинского зерна.
Эксперт рассказал, как боевики ВСУ извратили смысл пасхальных яиц
Религиовед объяснил, почему бойцы ВСУ расписывают перед Пасхой гранаты вместо яиц
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Культ раскрашивания яиц или писанок на Украине давно оторвался от первоосновы – расписывали что угодно и чем угодно уже давно, в том числе национальными цветами, языческими символами и тризубами, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Владислав Петрушко. В субботу появились сообщения о том, что бойцы ВСУ на фронте расписывают перед Пасхой гранаты вместо яиц.
«На Украине ненависть к России и всему русскому переполняет уже настолько, что доходит до таких диких и извращенных форм, как расписывание гранат перед Пасхой. В этом нет ничего удивительного», – считает профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.
Хуже всего то, добавляет эксперт, что сейчас практически пытаются расправиться с канонической церковью, чье место займет квазицерковная структура, так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) – она прежде всего носительница националистической идеологии, а не христианской религиозной идеи. «Все это еще более будет способствовать тому, что будут проявляться подобные вещи», – пояснил Петрушко.
По его словам, культ раскрашивания яиц или «писанок», как их называют на Украине, «давно оторвался от первоосновы». «Расписывали что угодно и чем угодно уже давно: национальными цветами, языческими символами, тризубами. Украинская писанка уже давно оторвана от своей христианской сущностной основы, поэтому расписывание гранат вполне укладывается в такое отношение к пасхальной символике», – отметил религиовед.
Собеседник добавил, что религиозность на Украине всегда носила «очень бытовой характер». «Это прежде всего выполнение обрядовых предписаний. И я бы не сказал, что это какая-то глубокая осознанная религиозность. На Украине в порядке вещей пойти вытоптать грядки у соседа, потому что он сажал их в воскресенье, когда нельзя работать. Или замазать соседке белье грязью, потому что нельзя стирать в праздник – это очень извращенная религиозность. И расписывание гранат перед Пасхой вполне вписывается в такое понимание религиозности», – подытожил профессор.
О том, что вместо яиц бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте перед Пасхой расписывают гранаты, сообщила пресс-служба оперативного командования «Север». По информации издания «Страна», в оформлении пасхальных гранат превалируют национальные желто-синие цвета.
Несколько лет назад боевики украинского «Правого сектора*» тоже заменяли пасхальные яйца разрисованными гранатами. Тогдашний лидер этой экстремистской организации Дмитрий Ярош выражал надежду на то, что воскресший Иисус дарует Украине мирное небо и «придаст сил и вдохновения для Победы в Священной войне с российско-террористическими бандами».
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Украина упрекнула Польшу в нарушении договоренностей по продовольствию
Министерство аграрной политики Украины осудило решение Варшавы ограничить ввоз сельскохозяйственных товаров в Польшу
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Решение Польши ограничить ввоз сельскохозяйственных товаров с Украины, в том числе с целью транзита в другие страны, нарушает договоренности Киева и Варшавы, заявило министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Министерство выразило сожаление в связи с решением Польши, которое «противоречит договоренностям» двух стран. В Киеве заявили, что «всегда с пониманием относились» к трудностям, с которыми сталкиваются польские фермеры, передает ТАСС.
Как напомнила Украина, с Польшей был достигнут ряд договоренностей, включая соглашение о том, что пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до июля пойдут через Польшу только транзитом. Киев подчеркнул, что «односторонние кардинальные действия не ускорят положительного решения ситуации», и призвал избегать каких-либо «недоразумений».
Украина предложила согласовать новый меморандум о взаимопонимании, учитывающий интересы Украины и Польши в духе «конструктивного сотрудничества», чтобы «урегулировать вопрос транзита сельскохозяйственной продукции по территории Польши».
Неделю назад было объявлено, что Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс. Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит. В субботу Польша решила запретить ввоз в страну украинского зерна, в том числе для транзита.
Власти Украины объявили о разработке с США аналога «плана Маршалла»
Премьер Украины Шмыгаль заявил о намерении разработать с США аналога «плана Маршалла»
Украина и США разрабатывают аналог «плана Маршалла» для восстановления страны, стартом послужат американские инвестиции, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что в результате встреч с представителями правительства США и бизнеса, поговорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге «плана Маршала» для Украины, о трансформации экономики, передает РИА «Новости».
Премьер подчеркнул отдельно, что обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином увеличения военной помощи для контрнаступления украинской армии, и отметил срочность получения ракет большей дальности.
Ранее США обещали направить Украине в сентябре почти 5 млрд долларов.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность направления на восстановление Украины замороженных активов Центрального банка России на счетах в иностранных банках.
Замглавы Госдепартамента США напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины как минимум в 411 млрд долларов.
Российские войска отразили танковую атаку ВСУ в районе Авдеевки
Российские войска уничтожили и повредили танки и БМП ВСУ в районе Авдеевки
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Вооруженные силы Украины бросили бронетехнику на прорыв в районе Водяного и Авдеевки в ДНР, российские войска уничтожили и повредили несколько танков и БМП, сообщают военкоры.
За последние дни украинскими войсками было «предприняло несколько попыток контрнаступления», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
Как пишет «Московский комсомолец», «на прорыв пошли несколько бронегрупп» ВСУ. Российские разведчики с помощью беспилотника увидели движение противника и навели на него артиллерию и минометы.
«В ходе огневого поражения только сегодня были уничтожены и повреждены несколько танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты», – говорится в сообщении военкоров.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что продолжается окружение Авдеевки. Донецкий депутат Владислав Бердичевский сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы.
Венгрия запретила импорт зерна с Украины
Министр сельского хозяйства Венгрии Надь сообщил о запрете Будапештом импорта зерна с Украины
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До 30 июня Венгрия вводит запрет на импорт зерна с Украины, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
Надь объяснил такое решение тем, что ЕС не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации с демпинговыми поставками украинской сельхозпродукции. В результате Венгрии пришлось ввести запрет на «импорт зерна и масличных культур с Украины, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов». Отмечается, что такое же решение приняла Польша, передает ТАСС.
Венгрия рассчитывает на действия ЕС по поддержке европейских аграриев и пересмотр правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины, передает РИА «Новости».
Министр указал, что методы и приемы, которые Украина применяет в сельхозпроизводстве, запрещены в ЕС. Венгрия призвала ЕС гарантировать «справедливые рыночные условия» и обещала защищать своих фермеров и национальное сельское хозяйство.
Напомним, в польском Законодательном вестнике было опубликовано распоряжение министра развития и технологии Польши о запрете ввозить сельскохозяйственную продукцию с Украины до 30 июня. Украина упрекнула Польшу в нарушении договоренностей по продовольствию.
Пушилин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка в пасхальную ночь
Пушилин сообщил о гибели одного и ранении шести человек в результате украинского обстрела Донецка в пасхальную ночь
В результате украинского обстрела района Свято-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка в пасхальную ночь один человек погиб, шестеро пострадали, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил в Telegram, что один из снарядов попал в детский сад, «произошло возгорание». Также были повреждены рынок, близлежащие магазины, аптека.
«Твари и нелюди! Наши боевые расчеты уже работают по нейтрализации сволочей», – заявил он, подчеркнув, что угроза не прошла, жителям нужно быть осторожнее.
Напомним, вооруженные силы Украины в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 снарядов из РСЗО, ракеты упали вблизи собора, где шло богослужение. Всего за прошедшую ночь украинские войска обстреляли Донецк четыре раза.
Польша собралась запретить импорт украинского зерна
Правительство Польши выдало полномочия на временный запрет импорта зерна с Украины
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Кабинет министров Польши уполномочил глав профильных ведомств для «защиты польских фермеров и потребителей» временно запретить импорт украинского зерна, сообщила пресс-служба польского правительства.
В сообщении говорится, что в Варшаве прошло заседание кабмина Польши, в ходе которого министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс рассказал о проблемах, связанных с притоком украинской сельскохозяйственной продукции.
Члены Совета министров под председательством премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого обсуждали меры, которые Варшава может предпринять для «защиты польских фермеров и потребителей», а также с целью «стабилизации сельскохозяйственного рынка», передает РИА «Новости».
В итоге Совет министров уполномочил министра сельского хозяйства и развития села и министра развития и технологий «издать соответствующие законодательные акты», чтобы защитить польский аграрный рынок от «дестабилизации», в том числе ввести временный запрет на «импорт агропродовольственных товаров с Украины».
В сообщении говорится, что польские власти находятся в постоянном контакте с украинской стороной, чтобы решить «сложную ситуацию, связанную с дестабилизацией на аграрном рынке».
Ранее эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснили, почему европейские страны недовольны украинским зерном.
Зеленский ввел санкции против Авербуха и Акинфеева
Украинский президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских граждан, в их санкционный список попали режиссер театрализованных шоу Илья Авербух и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев.
В указе Зеленского говорится, что в санкционный список включены более чем 80 российских спортсменов сроком на 50 лет, среди них белорусский прыгун в высоту, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, серебряный призер чемпионата Европы 2018 года Максим Недосеков. Кроме того, под санкции попал министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук, передает ТАСС.
Среди российских спортсменов и представителей спортивных организаций, против которых введены украинские санкции, также гимнастка Светлана Хоркина, биатлонистка Светлана Ишмуратова, фигуристы Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Иван Букин, футболисты Вениамин Мандрыкин, Сергей Овчинников, президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу.
Санкции включают запрет на выдачу украинской визы и запрет на въезд на украинскую территорию, аннулирование официальных визитов, запрет на выполнение экономических и финансовых обязательств в отношении попавших под санкции лиц.
Сроком на 10 лет санкции введены против российских компаний в сфере цифровых технологий, в их числе «Яндекс», «Рамблер», «Газпромнефть – цифровые решения» и «Газпром автоматизация».В санкционный список также попали производитель интегральных схем «Микрон», научно-технический центр «Хайтэк», Группа компаний «Иннотех» и даже компания в сфере онлайн-образования «Скилбокс».
Всего в документе 254 юридических лица. Преобладают российские компании, но есть и по одной организации, которые зарегистрированы в Одессе и Казахстане.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что совет нацбезопасности и обороны Украины и кабмин страны готовят новый «мощный санкционный список».
Напомним, 1 апреля Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России.
Утечку Пентагона расценили как тайное послание Зеленскому
Akharin khabar: Утечка секретных данных Пентагона является посланием от США Зеленскому
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Утечка секретных документов американского военного ведомства была попыткой Вашингтона о том, что продолжать бои против России бесперспективно, пишут иранские СМИ.
Вброс о секретных документах Пентагона, по мнению обозревателей иранской газеты Akharin khabar, можно трактовать как «косвенное указание» Киеву о том, что украинская сторона не только не готова проводить контрнаступление, но и вообще к активным боям, которые могли бы принести хотя бы какие-то позитивные для Украины результаты, передает РИА «Новости».
Украине следовало бы отказаться от противостояния с Россией и перейти к переговорному процессу, считают авторы публикации. По крайней мере, пока Украина находится в том положении, чтобы их вести, а не подписывать капитуляцию, добавляется в публикации.
Напомним, в Кремле ранее усомнились в достоверности данных утечки.
Замглавы МИД Сергей Рябков высказывал мнение, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.
Войска России поразили пункты временной дислокации «иностранного легиона» ВСУ
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Бигма сообщил об ударах по «иностранному легиону» ВСУ
На донецком направлении российской артиллерией поражены пункты временной дислокации украинского «иностранного легиона», сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Иван Бигма.
Бигма сообщил, что «нанесен ряд огневых налетов» в районе населенного пункта Архангельское. Также нанесены удары по 129-й бригаде теробороны у населенного пункта Керамик и по 12-му батальону 110-й механизированной бригады ВСУ у Очередино.
Уничтожен склад боеприпасов ВСУ. У населенного пункта Победа подразделения РХБЗ с помощью ТОС «Солнцепек» уничтожили «опорный пункт противника вместе с личным составом», передает ТАСС.
Напомним, сообщалось, что в Артемовске ликвидирован 45-летний польский командир взвода «легиона» вооруженных сил Украины Михал Журек.
Эксперт: США умалчивают о значении сражения за Артемовск для ВСУ
Бывший разведчик морской пехоты США Риттер: Пентагон намеренно скрывает значение битвы за Артемовск
Шеф Пентагона Ллойд Остин намеренно не говорит о ключевом значении сражения за Артемовск, потому что это главная битва в этом конфликте, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
Разведчик заявил, что Ллойд Остин «не дурак», он и его советники понимают, что битва за Артемовск – решающая для ВСУ, поскольку Киев туда бросает 30% боеспособного личного состава, передает РИА «Новости».
Риттер считает, что это сражение главное и значимое, поэтому Ллойд Остин об этом умалчивает.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, говоря о выводе войск из Артемовска на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, заверил, что его главным приоритетом являются жизни украинских военных.
Украинский военный рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске.