Армия Судана заявила о захвате штабов СБР, спецназ – о захвате генштаба армии

Al-Jazeera сообщила о захвате вооруженными силами Судана штабов СБР в Омдурмане, спецназ – о захвате генштаба армии

Вооруженные силы Судана утверждают, что все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане, городе-спутнике Хартума, находятся под их контролем. СБР заявили о захвате генштаба ВС.

Представитель вооруженных сил Судана заявил, что штабы СБР взяты под контроль «со всей их техникой», а спецназ покинул позиции, бросив вооружение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Jazeera.

Как сообщают очевидцы, авиация армии Судана нанесла удары по лагерю СБР в окрестностях Омдурмана. Также лагерь был обстрелян артиллерией, передает ТАСС.

Тем временем СБР заявили, что взяли под контроль «ряд стратегических объектов в столице и за ее пределами». В частности, утверждается, что под их контролем находятся генеральный штаб вооруженных сил и несколько военных частей в регионе Дарфур. Армия Судана опровергла утверждения о захвате здания генштаба.

Напомним, и армия, и спецназ отказались вести переговоры. Бои между ними начались в субботу на фоне разногласий по поводу интеграции СБР в состав вооруженных сил.